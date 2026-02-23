‘या’ अभिनेत्यामुळे लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी खाल्ला होता मार?

मराठी चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार, ज्यांच्या नुसत्या नावावर थिएटरबाहेर हाऊसफुल्ल बोर्ड लावले जात, ते होते आपल्या लाडके लक्ष्मीकांत बेर्डे. आज ते आमच्यात नसले, तरी त्यांचे आठवणींचे धडे आणि किस्से अजूनही प्रेक्षकांच्या हृदयात ताजेतवाने आहेत. अभिनयाच्या माध्यमातून लोकांना हसवणारे लक्ष्मीकांत बेर्डे यांनी नेहमीच प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळा ठसा उमटवला.
लक्ष्मीकांत यांचा बालपणीचा प्रवास साधा नव्हता. त्यांनी स्वतःच्या मेहनतीने मराठी चित्रपटसृष्टीत स्थान मिळवले. मात्र, अभिनयाच्या या प्रवासापूर्वी त्यांचे बालपण अनेक संघर्षांनी भरलेले होते. घर मध्यमवर्गीय असतानाही, पाच भावंडांमध्ये वाढलेल्या या कुटुंबात आर्थिक अडचणी कायम होत्या. तरीही आईच्या खेळकर स्वभावामुळे घरात आनंदाचे वातावरण कायम राहायचे.
लक्ष्मीकांत यांना लहानपणी बस कंडक्टर होण्याची इच्छा होती. त्यांना वाटायचं की कंडक्टरकडे तिकिटांचे खूप पैसे असतात आणि ते स्वतःकडे ठेवून श्रीमंत होऊ शकतात. मात्र, जेव्हा त्यांना कळाले की हे पैसे सरकारी तिजोरीत जमा करावे लागतात, तेव्हा त्यांनी हा नाद सोडून अभिनयाकडे वळले. हेच वळण त्यांना बॉलिवूड आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत यशाच्या शिखरावर पोहचवणार होते.
बालपणीच्या त्यांच्या हट्टांपैकी एक किस्सा खास चर्चेत आहे. लक्ष्मीकांत यांना त्या काळात बॉलिवूड अभिनेता जितेंद्रची प्रचंड क्रेझ होती. पांढरे शूज आणि घट्ट पॅन्ट ही जितेंद्रची सिग्नेचर स्टाईल होती, जी तरुणाईमध्ये तुफान लोकप्रिय होती. लक्ष्मीकांत देखील या फॅशनमुळे प्रभावित झाले. त्यांनी हट्ट करून त्याच टाईट पॅन्टची नक्कल करायला सुरुवात केली, जरी घरची परिस्थिती बेताची होती.
परिणाम गंभीर ठरला. पॅन्ट इतकी घट्ट होती की साधं बसतं किंवा उभं राहताही कठीण झाले. अखेर एक दिवस हालचाल करताना ती महागडी पॅन्ट फाटली, ज्यामुळे वडिलांचा पारा चढला. घरच्या परिस्थितीला तोंड देत, त्या दिवशी लक्ष्मीकांत यांना चांगलाच मार भोगावा लागला.
वयात मोठे झाल्यावर जेव्हा लक्ष्मीकांत हिंदी चित्रपटांत काम करू लागले, तेव्हा एका मुलाखतीदरम्यान खुद्द जितेंद्र उपस्थित होते. त्या प्रसंगी मिश्किलपणे लक्ष्मीकांत म्हणाले, 'सर, तुमच्या त्या टाईट पॅन्टच्या स्टाईलमुळे मी लहानपणी वडिलांचा खूप मार खाल्ला.' या प्रांजळ कबुलीनाम्याने जितेंद्रसह सर्व उपस्थित लोक हसून लोटपोट झाले. हा किस्सा आजही प्रेक्षकांना हसवतो आणि लक्ष्मीकांतच्या प्रामाणिकपणाचे दर्शन घडवतो.
लक्ष्मीकांत यांचा अभिनय नेहमीच प्रेक्षकांना आनंद देणारा होता. रंगभूमीपासून बॉलिवूडपर्यंत त्यांनी प्रेक्षकांना हसवलं, रडवलं आणि त्यांचे मनोरंजन केलं. त्यांच्या अभिनयाची ताकद एवढी होती की, नुसत्या उपस्थितीवर हाऊसफुल्लच्या बोर्ड लागायचे. त्यांच्या विनोदी अंदाजामुळे ते मराठी चित्रपटसृष्टीत आजही एक अमिट स्थान राखतात.
बालपणीपासून सुरु असलेला संघर्ष, हट्ट, फॅशनसाठी केलेले प्रयोग, आणि अभिनयाच्या माध्यमातून मिळालेले यश ह्या सर्व गोष्टी लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या जीवनातील एक सुंदर आणि प्रेरणादायी प्रवास दर्शवतात. त्यांनी दाखवून दिलं की परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी, मेहनत, धाडस आणि हास्याने प्रत्येक अडचण पार करता येते.