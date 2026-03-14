इतिहासाच्या वेदनांतून फुलणारी एक लव्हस्टोरी! पाहा इम्तियाज अलींच्या ‘मैं वापस आऊंगा’चा सुंदर टीझर

मुंबई : बॉलिवूडमधील काही मोजके दिग्दर्शक असे आहेत, ज्यांच्या चित्रपटांची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत असतात. त्यापैकी एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे इम्तियाज अली. संवेदनशील कथा, नात्यांमधील गुंतागुंत आणि मनाला भिडणाऱ्या प्रेमकथा पडद्यावर साकारण्यात त्यांची खास ओळख आहे. आता ते पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसाठी अशीच एक भावनिक लव्हस्टोरी घेऊन येत आहेत. त्यांच्या आगामी ‘मैं वापस आऊंगा’ या चित्रपटाचा अधिकृत टीझर आज प्रदर्शित झाला असून सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे.
चित्रपटाच्या टीझरने प्रदर्शित होताच चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इतिहास, वेदना आणि प्रेम यांचा संगम असलेली ही कथा प्रेक्षकांना एका वेगळ्याच काळात घेऊन जाते. टीझरमधील दृश्ये, संवाद आणि पार्श्वसंगीतामुळे या चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
सुमारे 1 मिनिट 13 सेकंदांचा हा टीझर अत्यंत भावूक आणि हृदयाला स्पर्श करणारा आहे. टीझरची सुरुवात ज्येष्ठ अभिनेते नसीरुद्दीन शाह यांच्या दृश्याने होते. ते हॉस्पिटलच्या बेडवर दिसतात आणि 78 वर्षांपूर्वीची आपली अपूर्ण राहिलेली प्रेमकहाणी आठवत असतात. त्यांच्या आठवणींमधून ही कथा उलगडत जाते. या कथेला पुढे नेण्याचं काम अभिनेता दिलजीत दोसांझ करतो. टीझरमध्ये तो नसीरुद्दीन शाह यांच्या नातवाच्या भूमिकेत दिसतो. आपल्या आजोबांची जुनी प्रेमकहाणी तो प्रेक्षकांना सांगताना दिसतो. त्याच्या आवाजातून आणि कथनातून त्या काळातील भावना आणि वेदना जाणवतात.
यानंतर टीझर प्रेक्षकांना थेट 1947 च्या फाळणीपूर्वीच्या काळात घेऊन जातो. त्या काळातील वातावरण, गावं, रेल्वे स्टेशन आणि लोकांच्या आयुष्यातील उलथापालथ याची झलक टीझरमध्ये पाहायला मिळते. तरुणपणीचे नसीरुद्दीन शाह (ही भूमिका अभिनेता वेदांग रैना यांनी साकारली आहे) आणि त्यांची प्रेयसी (अभिनेत्री शर्वरी वाघ) यांच्यातील कोवळं आणि निरागस प्रेम टीझरमध्ये दाखवण्यात आलं आहे.
मात्र देशाच्या फाळणीमुळे त्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल घडतो. परिस्थितीमुळे या प्रेमी युगुलाला वेगळं व्हावं लागतं. रेल्वे स्टेशनवर घडणारा एक भावनिक प्रसंग टीझरचा केंद्रबिंदू ठरतो. आपल्या प्रेयसीला निरोप देताना नायक तिच्याकडे पाहत “मी परत येईन… मैं वापस आऊंगा” असं आश्वासन देतो. त्या क्षणातील असहाय्यता, विरह आणि प्रेमाची तीव्रता टीझरमध्ये प्रभावीपणे मांडली गेली आहे.
गेल्या वर्षी प्रदर्शित झालेल्या ‘अमर सिंह चमकिला’ या चित्रपटानंतर इम्तियाज अली आणि दिलजीत दोसांझ ही जोडी पुन्हा एकदा एकत्र आली आहे. त्या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे या नव्या प्रकल्पाबद्दलही चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. या चित्रपटाच्या संगीताची जबाबदारी दिग्गज संगीतकार ए.आर. रहमान यांनी सांभाळली आहे. तर गीतकार इर्शाद कामिल यांच्या शब्दांनी या कथेला भावनिक रंग मिळाला आहे. टीझरमध्ये ऐकू येणाऱ्या पार्श्वसंगीतामुळे आणि काव्यात्मक शब्दांमुळे वातावरण अधिक प्रभावी वाटतं.
चित्रपटाबद्दल बोलताना इम्तियाज अली यांनी सांगितलं की, 'प्रेम खरंच कधी हरवतं का? फाळणीच्या काळात लाखो लोकांनी आपली घरं, कुटुंबं आणि आठवणी गमावल्या. पण त्यांच्या मनात जिवंत राहिलेली प्रेमाची भावना आजही कायम आहे. ‘मैं वापस आऊंगा’ ही कथा त्या भावनांवर आधारित आहे.' फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कथा, चित्रपट आणि साहित्यकृती तयार झाल्या असल्या तरी प्रेमाच्या दृष्टिकोनातून ही कथा वेगळ्या पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
‘मैं वापस आऊंगा’ हा चित्रपट 12 जून 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. टीझरच्या शेवटी दिलजीत दोसांझने मिश्किलपणे प्रेक्षकांना “लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब” करण्याचं आवाहन केल्यामुळे या भावनिक टीझरमध्ये हलकाफुलका रंगही पाहायला मिळतो.
टीझर पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी चित्रपटाच्या कथेबद्दल, संगीताबद्दल आणि कलाकारांच्या अभिनयाबद्दल उत्सुकता व्यक्त केली आहे. आता या चित्रपटाचा ट्रेलर आणि प्रदर्शित झाल्यानंतरची प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया कशी असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.