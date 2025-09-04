3 तासांचा'शोले' चित्रपट फक्त 2 मिनिटांमध्ये बघा, लाखो लोकांनी पाहिला व्हिडीओ

Sholay : भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात काही चित्रपट असे आहेत जे काळाच्या पुढे गेले आणि आजही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहेत. 1975 साली प्रदर्शित झालेला ‘शोले’ हा असाच एक क्लासिक चित्रपट आहे.
‘शोले’चे दिग्दर्शन रामगोपाल सिप्पी यांनी केलं आहे. पटकथा सलीम-जावेद या जोडीने लिहिली होती. निर्मिती जी.पी. सिप्पी यांनी केली आहे. हा चित्रपट आपल्या वेगळ्या कथानक, अॅक्शन, नाट्य आणि अविस्मरणीय पात्रांमुळे आजही लोकप्रिय आहे.
दरम्यान, 'शोले' चित्रपट हा तीन तासांचा आहे. या चित्रपटातील अनेक सीन सुपरहिट ठरले आहेत. मात्र, आता हाच चित्रपट तुम्ही फक्त दोन मिनिटांमध्ये पाहू शकता. सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. जो डॉ. धनंजय देशपांडे यांनी त्यांच्या फेसबुक अकांऊटवर शेअर केला आहे.
तीन तासांचा 'शोले' चित्रपट त्यांनी फक्त दोन मिनिटांमध्ये बघावा असा व्हिडीओ शेअर केला आहे. सध्या या व्हिडीओची जोरदार चर्चा रंगली असून हा व्हिडीओ लाखो लोकांनी पाहिला आहे.
'शोले' या चित्रपटात त्या काळातील दिग्गज कलाकार झळकले होते. यामध्ये अमिताभ बच्चन यांनी जयची भूमिका तर धर्मेंद्र यांनी वीरूची भूमिका साकारली होती. हेमा मालिनी – बसंती, जया भादुरी – राधा, संजीव कुमार – ठाकूर बलदेव सिंग, अमजद खान – गब्बर सिंहची भूमिका साकारली होती.
‘शोले’ची कथा ही ठाकूर बलदेव सिंग या निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्याची आहे. त्याचे संपूर्ण कुटुंब निर्दयी डाकू गब्बर सिंह याने उध्वस्त केलेले असते. गब्बरविरुद्ध लढा देण्यासाठी तो जय (अमिताभ) आणि वीरू (धर्मेंद्र) या दोन कैद्यांना मदतीसाठी बोलावतो. गाव ‘रामगढ’ला वाचविण्यासाठी सुरू झालेला हा संघर्ष म्हणजे शोलेची कथा.
FAQ
1. ‘शोले’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला आणि त्याचे दिग्दर्शक कोण होते?
‘शोले’ हा चित्रपट 15 ऑगस्ट 1975 रोजी प्रदर्शित झाला. याचे दिग्दर्शन रामेश सिप्पी यांनी केले आहे, तर निर्मिती जी.पी. सिप्पी यांनी सिप्पी फिल्म्सच्या बॅनरखाली केली. पटकथा सलीम खान आणि जावेद अख्तर या जोडीने लिहिली.
2. ‘शोले’ चित्रपटाची कथा काय आहे?
‘शोले’ ही एक अॅक्शन-ड्रामा कथा आहे, जी ठाकूर बलदेव सिंग (संजीव कुमार) यांच्याभोवती फिरते. ठाकूर हा निवृत्त पोलिस अधिकारी आहे, ज्याचे कुटुंब निर्दयी डाकू गब्बर सिंग (अमजद खान) याने क्रूरपणे ठार केले आहे. गब्बरच्या या अत्याचाराचा बदला घेण्यासाठी आणि रामगढ गावाला वाचवण्यासाठी ठाकूर दोन छोट्या गुन्हेगारांना, जय (अमिताभ बच्चन) आणि वीरू (धर्मेंद्र) यांना बोलावतो. यात बसंती (हेमा मालिनी) आणि राधा (जया भादुरी) यांच्या प्रेमकथा आणि मैत्रीचे भावनिक क्षणही समाविष्ट आहेत. गब्बर आणि ठाकूर यांच्यातील संघर्ष, जय-वीरूची मैत्री, आणि रामगढच्या रक्षणाची कथा ‘शोले’ला अविस्मरणीय बनवते.
3. ‘शोले’ चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस यश कसे होते?
‘शोले’ ची सुरुवात बॉक्स ऑफिसवर साधारण होती, परंतु वर्ड-ऑफ-माउथमुळे तो ब्लॉकबस्टर ठरला. तो मुंबईतील मिनर्व्हा थिएटरमध्ये सलग 286 आठवडे (5 वर्षांहून अधिक) चालला, जो एक विक्रम आहे. चित्रपटाने भारतात 15 कोटी रुपये कमावले, जे त्या काळात प्रचंड यश होते. 70mm फॉरमॅट आणि स्टिरिओ साउंडमुळे तो तांत्रिकदृष्ट्याही क्रांतिकारी ठरला.