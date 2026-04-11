  • Marathi News
  • Top 10 Shows to watch on weekend: विकेंडला काय बघायचं समजत नाहीये? पाहा OTT वर ट्रेंडिंग फिल्म्स आणि सिरीजची जबरदस्त यादी

Top 10 Shows to watch on weekend: विकेंडला काय बघायचं समजत नाहीये? पाहा OTT वर ट्रेंडिंग फिल्म्स आणि सिरीजची जबरदस्त यादी

Top 10 Shows to watch on weekend: अॅक्शनपासून ते कॉमेडीपर्यंत, हे चित्रपट आणि वेब सिरीज OTT वर ट्रेंडिंग  धुमाकूळ घालत आहेत. आम्ही तुमच्यासाठी खास टॉप 10 यादी घेऊन आलो आहे ज्यामुळे तुम्हाला विकेंडला काय बघायचं हे समजेल.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 11, 2026, 03:19 PM IST
Top 10 Shows to watch on weekend: विकेंडला काय बघायचं समजत नाहीये? पाहा OTT वर ट्रेंडिंग फिल्म्स आणि सिरीजची जबरदस्त यादी

Watch top 10 trending films and web series on weekend OTT : विकेंड जवळ आला की “आता नवीन काय पाहायचं?” हा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो. तुम्हीही काहीतरी फ्रेश आणि एंटरटेनिंग शोधत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठीच आहे. सध्या ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर अनेक फिल्म्स आणि वेब सिरीज ट्रेंडिंगमध्ये आहेत. अ‍ॅक्शन, थ्रिलर, ड्रामा ते सुपरहिरो, प्रत्येक प्रकारचा कंटेंट या यादीत पाहायला मिळतो. अजून हे शोज पाहिले नसतील, तर हा विकेंड परफेक्ट ठरू शकतो.

द बॉयज (The Boys)

ही सिरीज सध्या नंबर 1 वर ट्रेंड करत आहे. पारंपरिक सुपरहिरोंपेक्षा पूर्णपणे वेगळी कथा यात दाखवली आहे. जर सुपरहिरोच चुकीच्या मार्गावर गेले तर काय होऊ शकतं, याचा वेगळाच अंदाज या सिरीजमध्ये मांडला आहे. नव्या सीझनमुळे पुन्हा एकदा ती चर्चेत आली आहे.

क्राइम 101 (Crime 101)

दुसऱ्या क्रमांकावर असलेली ही सायकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवते. क्राइम आणि मेंटल गेम्सभोवती फिरणारी ही कथा सस्पेन्सने भरलेली आहे.

एस सरस्वती

तिसऱ्या क्रमांकावर असलेली ही तेलुगू सस्पेन्स-थ्रिलर फिल्म आहे. रहस्य, ड्रामा आणि हळूहळू उलगडणारी कथा यामुळे प्रेक्षक शेवटपर्यंत खिळून राहतात.

मां का सम

चौथ्या स्थानावर असलेली ही इमोशनल ड्रामा सिरीज नातेसंबंध आणि कुटुंबातील संघर्ष यावर आधारित आहे. भावनिक पातळीवर जोडून ठेवणारी ही कथा अनेकांना आवडत आहे.

नाउ यू सी मी: नाउ यू डोंट (Now You See Me: Now You Don’t)

पाचव्या क्रमांकावर ट्रेंड करणारी ही हीस्ट-थ्रिलर फिल्म आहे. जादू आणि चोरीचा भन्नाट मिलाफ, तसेच अनपेक्षित ट्विस्ट्स यामुळे ही फिल्म खास बनते.

इनविंसिबल (Invincible)

सहाव्या क्रमांकावर असलेली ही अ‍ॅनिमेटेड सुपरहिरो सिरीज आहे. अ‍ॅक्शनसोबतच भावनिक बाजूही प्रभावीपणे दाखवली गेली आहे, त्यामुळे ती वेगळी ठरते.

नेटफ्लिक्स इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट

आजच्या काळात मनोरंजनासाठी OTT प्लॅटफॉर्म्स हेच प्रमुख माध्यम बनले आहेत. नेटफ्लिक्स इंडियावर दर आठवड्याला नवीन कंटेंटची स्पर्धा पाहायला मिळते. यावेळी भारतीय, कोरियन आणि अमेरिकन शोजनी एकत्रितपणे टॉप लिस्ट गाठली आहे. बिंज-वॉच करणाऱ्यांसाठी ही यादी खास आहे.

‘मामला लीगल है’ सीजन 2

ही सिरीज सध्या नंबर 1 वर आहे. पटपडगंज कोर्टच्या पार्श्वभूमीवर आधारित या कथेत विनोद आणि कायदेशीर गुंतागुंत यांचा उत्तम संगम पाहायला मिळतो. कलाकारांची केमिस्ट्री ही याची खासियत आहे.

XO, किटी (XO, Kitty)

दुसऱ्या स्थानावर असलेला हा इंटरनॅशनल शो आपल्या रोमँटिक आणि भावनिक कथेसाठी प्रसिद्ध आहे. नव्या सीझनमध्ये नायिकेच्या आयुष्यातील बदल प्रेक्षकांना आवडत आहेत.

तस्करी

इमरान हाश्मीचा हा शो देखील चर्चेत आहे. विमानतळावरील बेकायदेशीर तस्करी आणि त्यामागील काळी दुनिया याचं वास्तववादी चित्रण यात पाहायला मिळतं.

सिंगल पापा

आठव्या क्रमांकावर ट्रेंड करणारी ही सिरीज एका सिंगल फादरची कथा सांगते. मुलाचं संगोपन करताना येणाऱ्या अडचणी, त्यातील भावना आणि हलकाफुलका विनोद यामुळे ही सिरीज प्रेक्षकांना भावते.

एकूणच, या विकेंडला घरबसल्या दर्जेदार मनोरंजनाचा आनंद घ्यायचा असेल, तर या ट्रेंडिंग फिल्म्स आणि सिरीज तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतात.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

