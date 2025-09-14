अभिनेत्रीच्या घरी आनंदाची लाट: मुलाच्या जन्माची गुडन्यूज केली सोशल मीडियावर शेअर

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका ‘रात्रीस खेळ चाले’ प्रेक्षकांच्या मनावर घर करून गेली आहे. या मालिकेचे तिन्ही भाग प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले असून अण्णा नाईक, शेवंता आणि वच्छी ही पात्रे प्रचंड हिट ठरली आहेत. मालिकेतील प्रत्येक कलाकाराने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केले आहे. मालिकेत मंगल राणेने वच्छीच्या सुनेच्या भूमिकेत शोभा हे पात्र साकारले होते. तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आणि ती मालिकेतील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये एक ठळक नाव ठरली. मात्र सध्या मंगल राणे एका आनंददायी कारणामुळे चर्चेत आली आहे.
मंगल राणेच्या घरी नुकताच गोंडस मुलाचा जन्म झाला आहे. अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर तिची आई, ती स्वतः आणि नवजात लेक असा तिघांचा एकत्र फोटो शेअर करत चाहत्यांशी हा आनंददायी प्रसंग मांडला. तिने या पोस्टमध्ये लिहिले आहे, 'लेक जेव्हा आई होते तेव्हा लेकीसोबत आईसुद्धा नव्याने आईपण जगते…' या पोस्टवर चाहत्यांनी भरभरून शुभेच्छा दिल्या आहेत, तसेच अनेक सेलिब्रिटींनीही कमेंट्स करून आनंद व्यक्त केला आहे. तिच्या चाहत्यांसाठी ही निश्चितच एक सरप्राईज आणि हर्षदायक बातमी ठरली आहे.
मंगल राणेने २०२४ मध्ये संतोष पेडणेकर यांच्यासोबत लग्नगाठ बांधली. लग्नानंतर वर्षभरातच या जोडप्याच्या घरी चिमुकल्या पाहुण्याचे आगमन झाले. दोघांनीही आपले वैयक्तिक जीवन शांततेत आणि प्रेमाने घालवले आहे, आणि आता नवजात लेकच्या आगमनाने त्यांचे कौटुंबिक जीवन आणखी रंगीन झाले आहे. ‘रात्रीस खेळ चाले’ मालिकेनंतर मंगल राणेने ‘क्षेत्रपाल श्री देव वेतोबा’ आणि ‘संत गजानन शेगावीचे’ अशा मराठी मालिकांमध्ये अभिनय केला आहे. याशिवाय ती काही नाटकांमधून आणि सिनेमांमधूनही प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. छोट्या पडद्यापासून रुपेरी पडद्यापर्यंत, तिच्या अभिनयाची विविधता प्रेक्षकांना नेहमीच आकर्षित करत आली आहे.मंगल राणेच्या अभिनयात भावनांचा आणि वास्तववादी पोताचा उत्कृष्ट संगम दिसतो. तिचा अभिनय छोट्या पडद्यापासून नाटकांपर्यंत आणि चित्रपटांपर्यंत प्रेक्षकांच्या मनावर घर करून जातो. सध्या तिच्या कारकिर्दीत नव्या लग्नानंतर आणि आई झाल्यानंतरचा हा टप्पा तिच्यासाठी खूपच खास आहे.
सोशल मीडियावर फोटो आणि पोस्ट शेअर करत तिने चाहत्यांना हा आनंद देत, स्वतःच्या आयुष्यातल्या या महत्त्वाच्या क्षणाची झलक दिली आहे. चाहत्यांच्या शुभेच्छांनी मंगल राणे आणि तिच्या नवजात लेकचा हा अनुभव आणखी संस्मरणीय बनला आहे.
FAQ
मंगल राणे आई कधी झाली?
मंगल राणेच्या लग्नाबद्दल माहिती काय आहे?
मंगल राणेचा वर्कफ्रंट कसा आहे?
