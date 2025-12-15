English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Arya Ambekar : गायिका आर्या आंबेकर यांनी ‘सारेगमप लिटिल चॅम्प्स’चा खास किस्सा सांगितला; वाचून भुवया उंचावतील.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 15, 2025, 03:41 PM IST
‘आम्हाला विजेत्याचं नाव आधीच माहित होतं’ आर्या आंबेकरने ‘सारेगमप’चा खुलासा केला

मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय गायिका आर्या आंबेकर यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत ‘सारेगमप लिटिल चॅम्प्स’ स्पर्धेच्या महाअंतिम फेरीशी संबंधित एक खास आणि मनोरंजक किस्सा सांगितला आहे. बालपणीच आपल्या गोड आवाजाची जादू दाखवणारी आर्या, झी मराठीवरील या बालगायन स्पर्धेत झळकली होती. यानंतर आर्याने अनेक सिनेमांसाठी आणि मालिकांसाठी गाणी गायली असून प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमठवला आहे.

आर्या म्हणाल्या की, “ग्रँड फिनालेच्या दिवशी आमच्यात एक मजेशीर अंतर्गत स्पर्धा होती मी जिंकणार की प्रथमेश लघाटे जिंकणार, हे पाहणं. खळे काकांनी निकाल जाहीर केला तेव्हा मी एका बाजूला बसले होते आणि प्रथमेश दुसऱ्या बाजूला. उरलेले लिटिल चॅम्प्स बाजूला होते. त्यांनी विजेत्याचं नाव उघडल्यावर आम्हाला आधीच दिसलं होतं. आम्ही दोघेही खूश होतो. तू जिंकलास की मी जिंकले, याचा फरक आम्हाला त्या वेळी मुळात कळत नव्हता.”

आर्या पुढे म्हणाल्या की, “एवढंच तेव्हाच्या क्षणी कळत होतं. विजेता आणि उपविजेत्याचा फरक काय आहे, हे समजायला वेळ लागला नाही. रोहितने कार्तिकीलाही सांगितलं की, ‘मग काय झालं? तुझ्या ट्रॉफीवर विजेती आणि माझ्या ट्रॉफीवर उपविजेती लिहिलंय. मी उप खोडलं, तर मीही विजेता.’ आमचा दृष्टीकोन अगदी साधा होता. याचा अर्थ असा की, आम्ही जिंकण्याबाबत फार गंभीर नव्हतो, तर अनुभवाचा आनंद घेत होतो.”

आर्या आंबेकरच्या या किस्स्यानंतर स्पष्ट होते की, ‘सारेगमप लिटिल चॅम्प्स’ मध्ये स्पर्धकांमध्ये मैत्रीपूर्ण वातावरण टिकवणं फार महत्वाचं होतं. फिनालेच्या दिवशी विजेत्याचा दबाव नव्हता, उलट प्रत्येक स्पर्धकाला त्याचा अनुभव, मेहनत आणि आनंद साजरा करण्याची संधी होती. या स्पर्धेतील अनुभवाबाबत कार्तिकीचे बाबा म्हणाले की, 'कार्तिकी विजेती झाली, तरी आमच्या दृष्टीने पाचही मुलं विजेतेच आहेत. आमच्या पालकांमध्येही खूप छान वातावरण होतं, त्यामुळे मुलांपर्यंत स्पर्धेचा ताण कधीच पोहोचला नाही. हेच या कार्यक्रमाचं खरं सौंदर्य आहे.' आर्या आंबेकरच्या या खुलास्यानं प्रेक्षकांना या लोकप्रिय बालगायन स्पर्धेतील सकारात्मक, मैत्रीपूर्ण आणि आनंददायी वातावरणाची कल्पना मिळाली आहे. या किस्स्यानं हे देखील दाखवले की, लहान मुलांच्या स्पर्धेत जिंकणं किंवा हरणं एवढं महत्त्वाचं नाही, तर त्यांचा आत्मविश्वास, मेहनत आणि मैत्रीपूर्ण दृष्टीकोन जपणं महत्वाचं आहे.

तसेच, आर्या आंबेकरचा अनुभव आणि त्यांनी शेअर केलेला किस्सा प्रेक्षकांना प्रेणादायक आहे, कारण तो मुलांना आणि पालकांना स्पर्धेतल्या नैतिकतेचं, मैत्रीचं आणि सामंजस्याचं महत्व समजावतो. सारेगमप लिटिल चॅम्प्सच्या या आठवणींनी आर्या आंबेकरसारख्या कलाकारांच्या स्पर्धात्मक प्रवासाची झलक प्रेक्षकांसमोर आणली आहे.

आर्या आंबेकरने ‘सारेगमप लिटिल चॅम्प्स’बाबत काय सांगितलं?
आर्या आंबेकर म्हणाल्या की, ग्रँड फिनालेमध्ये विजेत्याचं नाव आधीच त्यांना दिसलं होतं. त्यांनी प्रथमेश लघाटेसोबत आतल्या स्पर्धेत मजा घेतली आणि विजेत्याबाबत फार गंभीर नव्हत्या.

स्पर्धेत विजेता-उपविजेत्याचा फरक कितपत महत्त्वाचा होता?
आर्या आणि इतर स्पर्धकांच्या दृष्टीने फरक फारसा महत्त्वाचा नव्हता. पालकांनीही मुलांना मैत्रीपूर्ण आणि सकारात्मक वातावरणात स्पर्धा अनुभवता यावं याकडे लक्ष दिलं.

या किस्स्याचा संदेश काय आहे?
हा किस्सा दर्शवतो की, बालस्पर्धांमध्ये जिंकणं किंवा हरवणं एवढं महत्त्वाचं नाही; आत्मविश्वास, मेहनत, मैत्री आणि आनंद हा खरा पुरस्कार आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Marathi Actressarya ambekarHometownKawad YatraMarathi Cinema

