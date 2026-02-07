English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  'आम्ही कलाकार आहोत, पण प्रोडक्ट…' अरिजीतच्या निवृत्तीवर पंकज त्रिपाठी यांची स्पष्ट प्रतिक्रिया

‘आम्ही कलाकार आहोत, पण प्रोडक्ट…’ अरिजीतच्या निवृत्तीवर पंकज त्रिपाठी यांची स्पष्ट प्रतिक्रिया

Pankaj Tripathi : अरिजीत सिंहने निवृत्तीची घोषणा केल्यानंतर बॉलिवूडमधील अनेक गायक आणि सेलिब्रिटी प्रतिक्रिया देत आहेत. एका मुलाखतीदरम्यान अभिनेता पंकज त्रिपाठी यांनीही या विषयावर भाष्य केलं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 7, 2026, 08:39 AM IST
‘आम्ही कलाकार आहोत, पण प्रोडक्ट…’ अरिजीतच्या निवृत्तीवर पंकज त्रिपाठी यांची स्पष्ट प्रतिक्रिया

प्रसिद्ध बॉलिवूड पार्श्वगायक अरिजीत सिंह (Arijit Singh) याने अचानक पार्श्वगायनातून निवृत्तीची घोषणा केल्याने संपूर्ण मनोरंजनविश्वात एकच खळबळ उडाली आहे. आपल्या सुरेल आवाजाने कोट्यवधी चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या अरिजीतच्या या निर्णयामुळे चाहतेच नव्हे तर संगीत आणि चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकारही आश्चर्यचकित झाले आहेत.

अरिजीत सिंहने 27 जानेवारी रोजी आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत प्लेबॅक सिंगिंगमधून निवृत्ती घेत असल्याची घोषणा केली. अनेक सुपरहिट गाणी दिल्यानंतर अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलं असून चाहत्यांकडून अरिजीतला पुन्हा गायनात परतण्याच्या विनंत्याही केल्या जात आहेत.

या घोषणेनंतर बॉलिवूडमधील अनेक गायक, अभिनेते आणि सेलिब्रिटींनी अरिजीतच्या निर्णयावर आपापल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी या निर्णयावर दुःख व्यक्त केलं, तर काही कलाकारांनी अरिजीतच्या मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे.

दरम्यान, प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता पंकज त्रिपाठी यांनी अरिजीत सिंहच्या निवृत्तीवर अत्यंत स्पष्ट आणि परखड मत मांडलं आहे. एनडीटीव्हीला दिलेल्या एका मुलाखतीत बोलताना पंकज त्रिपाठी म्हणाले, 'अरिजीत सिंह आणि झाकीर खान यांनी आपल्या करिअरमध्ये घेतलेल्या ब्रेकला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. करिअरमध्ये सतत काम करत राहण्यापेक्षा मानसिक आरोग्यासाठी कधीतरी थांबणं अत्यंत गरजेचं असतं.'

ते पुढे म्हणाले, 'स्वतःला पुन्हा नव्यानं जिवंत करण्यासाठी विश्रांती आवश्यक असते. वारंवार ब्रेक घेणं किंवा कामाची गती कमी करणं महत्त्वाचं आहे. कारण कलाकार असणं हे अत्यंत आव्हानात्मक काम आहे. सतत अपेक्षांच्या ओझ्याखाली काम करणं प्रत्येकासाठी शक्य नसतं.'

पंकज त्रिपाठी यांनी कलाकारांच्या कामाच्या दबावावर भाष्य करताना सांगितलं, 'आम्ही काही कारखान्यात तयार होणारी फॅक्टरी प्रोडक्ट नाही. दररोज हजारोंच्या संख्येने तयार होणाऱ्या माचिसच्या काड्यांसारखे कलाकार नसतात. प्रत्येक कलाकाराला यशाच्या शिखरावर पोहोचण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागतो आणि अनेक गोष्टींचा त्यागही करावा लागतो.'

ते पुढे म्हणाले, 'शुटिंगसाठी कलाकाराने कायम ऊर्जावान राहणं अपेक्षित असतं. मात्र तो उत्साह टिकवण्यासाठी वेळोवेळी ब्रेक घेणं आवश्यक आहे. तो उत्साह कशामुळे येतो, हेही वेळेनुसार बदलत राहतं. त्यामुळे स्वतःसाठी वेळ काढणं खूप महत्त्वाचं आहे.'

पंकज त्रिपाठींच्या या विधानाची सध्या सोशल मीडियावर आणि मनोरंजनविश्वात जोरदार चर्चा सुरू आहे. अनेक कलाकार आणि चाहत्यांनी त्यांच्या या विचारांचं समर्थन केलं असून मानसिक आरोग्याविषयी उघडपणे बोलण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.

दरम्यान, कामाच्या आघाडीवर पाहिलं तर पंकज त्रिपाठी सध्या त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘मिर्झापूर: द फिल्म’ मुळे विशेष चर्चेत आहेत. नुकतीच या चित्रपटाची शूटिंग पूर्ण झाली असून, लवकरच चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. वेबसीरिजमधून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलेल्या पंकज त्रिपाठींच्या या चित्रपटाकडे चाहत्यांचं विशेष लक्ष लागून राहिलं आहे.

 

