आम्हाला मूल नकोच…! प्रार्थना बेहेरे आणि तिच्या नवऱ्याने का घेतला हा निर्णय?

मुंबई – मराठी चित्रसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरेने २०१७ साली दिग्दर्शक व निर्माता अभिषेक जावकरसोबत विवाह केला. त्यांच्या संसाराची गोडी चाहत्यांना नेहमीच त्यांच्या सोशल मीडियावरून दिसून येते. दोघांकडे अलिबागमध्ये आलिशान फार्महाऊस असून, तिथे अनेक पाळीव श्वान आहेत. प्रार्थना अनेकदा या पाळीव प्राण्यांसोबतचे फोटो व क्षण चाहत्यांसोबत शेअर करत असते, ज्यातून त्यांच्या कुटुंबातील आनंदाची झलक मिळते.
दरम्यान, प्रार्थना आणि अभिषेक यांनी जाणीवपूर्वक मूल न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागचे कारण प्रार्थना बेहेरेने नुकत्याच एका मुलाखतीत सविस्तर सांगितले.
आरपारला दिलेल्या मुलाखतीत प्रार्थना म्हणाली, 'मी लहान असताना शेजारी राहणाऱ्या काकांकडे ज्युली नावाची पाळीव श्वान होती. मी सुद्धा तिच्याशी खूप खेळायचे. पण जेव्हा ती गेली, तेव्हा ते काकू खूप रडले. आम्हालाही वाईट वाटलं, पण ते दोघं जण एकदम त्यांच्या मुलगी गेल्यासारखे रडत होते. मला आणि आईला ते कळलं नाही – एवढं का रडतायेत? प्राणी आहेत ना, घरातील मुलगी गेल्यासारखे एवढं रडतायेत?'
तिने पुढे स्पष्ट केले, 'पण आज जेव्हा माझ्या घरी पाळीव प्राणी आहेत, त्यांच्या डोळ्यातलं प्रेम इतकं नि:स्वार्थी आहे की जोपर्यंत तुम्ही त्यांची काळजी घेत नाही तोपर्यंत हे कळत नाही. रस्त्यावरच्या श्वानांकडे पाहिलं तरी त्यांच्या डोळ्यात प्रेम दिसतं ते खरं, नि:स्वार्थ प्रेम आहे. त्यांना आपल्याकडून काहीही अपेक्षा नसतात.'
प्रार्थना बेहेरेने हेही नमूद केले की, 'कधीकधी मला वाटतं की माझा मुलगा असता, तर त्याला माझ्याकडून किती अपेक्षा असत्या चांगली शाळा, चांगले कपडे, करिअर घडवण्यासाठीच्या अपेक्षा. पण पाळीव प्राण्यांना आपल्याकडून काहीही अपेक्षा नसते. त्यांना फक्त प्रेम हवं असतं. हे त्यांच्याकडून शिकण्यासारखं आहे'
तिने स्पष्ट केले की, 'माझं हे प्रेम इतकं वाढलंय की मी आणि अभिषेक जाणीवपूर्वक मूल होऊ न देण्याचा निर्णय घेतला. हीच आमची ‘मुलं’ आहेत आणि आम्ही त्यांना हवं ते प्रेम देऊ. ज्यांच्याकडे पाळीव प्राणी आहेत, त्यांना माझं म्हणणं नक्कीच समजेल, पण ज्यांच्याकडे नाहीत त्यांना हे समजणे थोडं कठीण जाईल.'
प्रार्थना आणि अभिषेक यांचा हा निर्णय त्यांच्या वैयक्तिक निवडीशी संबंधित असून, हे प्रेम त्यांनी पाळीव प्राण्यांमध्ये व्यक्त केले आहे. चाहत्यांना हा निर्णय समजून घेता येतो का, हे सांगणं कठीण, पण प्रार्थना आणि अभिषेक यांच्या घरी प्राण्यांशी असलेलं निःस्वार्थ प्रेम सर्वांनाच प्रेरणादायक वाटतं.