English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'आम्ही 9 ते 5 जॉब करणाऱ्यांपेक्षा जास्त मेहनत करतो..', काजोल बरळली, म्हणाली- 'आम्हाला 12-14 तास...'

Kajol on working Hours : इंडस्ट्रीतील कलाकार आणि ऑफिस कर्मचाऱ्यांबद्दल काजोलचं वक्तव्य व्हायरल जाणून घ्या तिनं नेमकं काय म्हटलं!  

Intern | Updated: Oct 20, 2025, 12:04 PM IST
'आम्ही 9 ते 5 जॉब करणाऱ्यांपेक्षा जास्त मेहनत करतो..', काजोल बरळली, म्हणाली- 'आम्हाला 12-14 तास...'

बॉलिवूड अभिनेत्री काजोलने नुकत्याच एका चर्चेतर्फे केलेल्या वक्तव्यामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चेला सुरुवात झाली आहे. अनेकदा कलाकार त्यांच्या नकळत असे काही विधान करतात ज्यामुळे त्यांचे चाहते दुखावले जातात, आणि आता काजोलदेखील त्यापैकी एक झाली आहे. काजोल सध्या “Too Much” या सेलिब्रिटी चॅट शोचे होस्टिंग करत आहे. या शोमध्ये तिने अभिनेता वरुण धवन आणि अभिनेत्री आलिया भट यांच्यासोबत चर्चेत भाग घेतला. शोमध्ये ट्विंकल खन्ना देखील काजोलसोबत होस्टिंग करते.

Add Zee News as a Preferred Source

 काजोल म्हणते कलाकारांचे काम खूप मेहनतीचं असतं

शोमध्ये काजोलने 9 ते 5 काम करणाऱ्या ऑफिस कर्मचाऱ्यांशी स्वतःच्या इंडस्ट्रीतील कामाची तुलना केली. तिने सांगितले, 'आपल्याला काम करताना खूप अॅक्टिव्ह राहावं लागतं. तुम्ही काम करत असाल तर 100 टक्के देणे गरजेचं असतं. काही जण ते पूर्ण करतात, पण जेव्हा मी ‘लीगल ड्राम: द ट्रायल’च्या दुसऱ्या सीझनसाठी 35-40 दिवस शूटिंग करत होते, तेव्हा रोज लवकर उठावं लागत होतं, व्यायाम करायचा, जेवण योग्य वेळेत घ्यावं लागायचं. एक इंचही वजन वाढवू नये कारण कपडे बसतील असं ठेवावं लागायचं. हे एक प्रकारे दबाव असतो,' असे तिने स्पष्ट केले.

9 ते 5 काम करणाऱ्यांबद्दल काय म्हणाली काजोल?

काजोल म्हणाली, 'अभिनय करत असलो तरी इव्हेंटसाठीही जावं लागतं. 12-14 तास अॅक्टिव्ह राहणं हे खूप कठीण काम आहे. ९-५ काम करणारे डेस्कवर बसतात, त्यांना पूर्ण वेळ देण्याची गरज नसते. तुम्ही टी ब्रेक घेऊ शकता, आराम करू शकता, खेळू शकता किंवा फेरफटका मारू शकता. आम्ही तुमच्यासारखं करू शकत नाही.' तिचं हे वक्तव्य शोमध्ये उपस्थित वरुण आणि आलियाला काहीसे आश्चर्यचकित केले. तरीही काजोलने आपले दृष्टिकोन स्पष्ट करत म्हटले की, कलाकारांना त्यांच्या कामात अधिक मेहनत करावी लागते, कारण त्यांचे दिवस खूप लांब आणि अॅक्टिव्ह असतात.

तर्कसंगत दृष्टिकोन की चर्चेचा विषय?

काजोलच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरु झाली आहे. काहींना तिचं विधान योग्य वाटत आहे, तर काहींना 9-5 नोकरी करणाऱ्यांच्या कामाला कमी लेखल्यासारखं वाटत आहे. काजोलची ही तुलना आणि कलाकारांचे मेहनतपूर्ण जीवन यावर चाहत्यांचे भिन्न प्रतिसाद पाहायला मिळत आहेत.

FAQ
काजोलने 9 ते 5 कर्मचाऱ्यांशी का तुलना केली?
काजोलने कलाकारांचे काम अधिक मेहनती आणि अॅक्टिव्ह असल्याचे स्पष्ट करण्यासाठी ९ ते ५ नोकरी करणाऱ्यांशी तुलना केली.

काजोलच्या मते कलाकारांच्या कामात काय आव्हाने असतात?
कलाकारांना सतत शूटिंग, इव्हेंट्स, व्यायाम आणि योग्य आहार यासह 12-14 तास अॅक्टिव्ह राहावे लागते. प्रत्येक छोटा तपशील नियंत्रणाखाली ठेवावा लागतो, जसे वजन आणि कपड्यांचे फिटिंग.

वरुण आणि आलियाला काजोलच्या वक्तव्याशी सहमत होते का?
नाही, वरुण धवन आणि आलिया भट काजोलच्या वक्तव्याशी सहमत नव्हते, तरीही काजोलने आपला दृष्टिकोन स्पष्ट केला की कलाकारांना त्यांच्या कामात जास्त मेहनत करावी लागते.

About the Author
Tags:
#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnews

इतर बातम्या

'सांगू शकत नाही, रडूही शकत नाही' मंत्रिपद न मिळाल...

महाराष्ट्र बातम्या