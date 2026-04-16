'... तर आतापर्यंत आमची मुलं असती', कंगनाने सहकारी खासदाराचा उल्लेख करत केलं विधान; कोण आहे हा MP?

Kangana Ranaut : बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौत आपल्या विधानांमुळे कायमच चर्चेत असते. पण यावेळी तिने एका खासदाराबद्दल मोठं विधान केलं आहे? तिच्या अफेअरच्या चर्चा इतक्या झाल्या की, कंगनाने रोमँटिक अँगल नाकारला. पण हा सहकारी खासदार कोण? का होतेय याची चर्चा?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 16, 2026, 10:16 PM IST
अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रनौत जेव्हापण केंद्रीय मंत्री चिराग पासवानसोबत दिसते तेव्हा त्यांचे फोटो किंवा व्हिडीओ खूप व्हायरल होतात. दोघांची नावे कायमच जोडली जातात. अगदी या दोघांचं रोमँटिक नातं असल्याचही लोकांनी सांगितलं. या सगळ्यावर पहिल्यांदाच कंगनाने स्पष्टीकरण दिलं आहे. 'चिराग पासवान आणि आपल्यात काही रोमँटिक नातं असतं तर आज आमची मुलं असती,'असं बोलून कंगनाने या नात्याला विरोध दर्शवला आहे. 

दोघांची ओळख कशी? 

कंगना रनौत आणि चिराग पासवान हे दोघेही जेव्हा सिनेसृष्टीत काम करत होते तेव्हा या दोघांनी 'मिले ना मिले हम' या सिनेमांत काम केलं आहे. ही 2011 ची गोष्ट आहे. तेव्हा चिराग पासवान ऍक्टिंगच्या जगात पहिल्यांदाच आला होता. हा सिनेमा फार चालला नाही पण चिराग पासवान आणि कंगना रानौत यांची जोडी मात्र लोकांना आवडली. 

आमची मुलं असती... 

ANI ने दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा कंगनाला चिराग पासवान संदर्भात रोमँटि अँगलचा प्रश्न विचारला तेव्हा तिने चिराग माझा मित्र आहे. जेव्हा मी त्याला पाहते तेव्हा मला त्याच्यात माझा मित्रच दिसतो. जेव्हा कंगनाला या दोघांमध्ये काही रोमँटिक नातं आहे का असं विचारलं तेव्हा कंगना म्हणाली की, रोमान्स... 10 वर्षांपूर्वी आम्ही एकत्र सिनेमा केला होता. जर रोमान्स असता तर आज आमची मुलं असती. 

चिराग पासवानला याबाबत काय वाटतं? 

अभिनय क्षेत्रात प्रयत्न केला तेव्हा सगळ्यात चांगली गोष्ट ही घडली की, कंगना आणि मी दोघेही चांगले मित्र झालो. ही एक चांगली गोष्ट आहे जी माझ्यासोबत त्यावेळी घडली होती.

कंगनाला काय वाटतं?

तर आता कंगनाने स्पष्ट केले आहे की तिच्या आणि चिराग पासवान यांच्यात कोणतेही प्रेमसंबंध नाहीत. दोघेही आपापल्या राजकीय कारकिर्दीत व्यस्त आहेत आणि जेव्हाही ते एकत्र दिसतात, तेव्हा त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ लगेच व्हायरल होतात. दरम्यान, २०२४ मध्ये कंगना रणौतसोबतच्या आपल्या नात्याबद्दल बोलताना चिराग पासवान यांनी एएनआयला सांगितले, "अभिनयात नशीब आजमावल्यानंतर माझ्यासोबत एक चांगली गोष्ट घडली ती म्हणजे मी आणि कंगना खूप चांगले मित्र झालो. ही एक चांगली गोष्ट आहे जी आम्ही तेव्हापासून जपली आहे. आणि संसदेत कंगनाला भेटायला मी खूप उत्सुक होतो, कारण गेल्या तीन वर्षांपासून मी माझ्या आयुष्यात इतका व्यस्त होतो की माझा तिच्याशी संपर्क तुटला होता." 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

इतर बातम्या

एका निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण बदलणार? आमदारांची सं...

महाराष्ट्र बातम्या