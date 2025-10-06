English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पहिल्या क्षणापासून थक्क करणारी सीरिज, जंगलात सापडतो डोकं कापलेला मृतदेह, शेवटी येतो जबरदस्त ट्विस्ट

Best Suspense Thriller Series On OTT: 2025 ची ही सीरिज प्रदर्शित होताच ओटीटीवर घालतेय धुमाकूळ. चित्रपटाची कथा शेवटपर्यंत ठेवतेय सस्पेन्स.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 6, 2025, 02:47 PM IST
पहिल्या क्षणापासून थक्क करणारी सीरिज, जंगलात सापडतो डोकं कापलेला मृतदेह, शेवटी येतो जबरदस्त ट्विस्ट

Best Suspense Thriller Series On OTT: 2025 मध्ये प्रदर्शित झालेली ‘जनावर - द बीस्ट विदिन’ ही क्राइम‑थ्रिलर सीरिज प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेस पूर्णपणे तोंड देण्यासाठी तयार आहे. ही सीरिज छत्तीसगढच्या एका छोट्या कसबातील सामाजिक आणि गुन्हेगारी कहाण्यांभोवती गुंफलेली आहे. जिथे जुने सामाजिक रिवाज, जातीय भेदभाव आणि गुन्ह्यांची गहराई एकमेकांशी भिडलेली आहे.

या सीरिजची सुरुवात होते जंगलात डोकं कापलेल्या मृतदेहाने. ही केस हाताळण्याची जबाबदारी सब‑इंस्पेक्टर भुवन अरोड़ावर सोपवली जाते. या घटनेतून पहिल्याच मिनिटापासून प्रेक्षकांना सस्पेन्सशी खेळवून ठेवतो.  पोलिसांना काही क्षण या लाशपासून दूर राहिल्यावर लक्षात येते की लाशेचं डोकं गायब आहे. हेमंत कुमार जो दुसऱ्या दिवशी सुट्टीस जाणार असतो कारण त्यांची पत्नी गर्भवती असते पण तो या केसमुळे सुट्टी रद्द करतो आणि मुळ प्रकरण उलगडण्यास सुरुवात करतो.

सीरिजमध्ये हे लक्षात येतं की स्थानिक विधायकाचा भाऊ अचानक गायब झाला आहे आणि विधायक पोलिसांवर दबाव टाकतो की एफआयआर न दाखल करता त्याचा भाऊ शोधून आणायला सांगतो. त्याच वेळी कसबात एका घरातून लाखोंच्या दागिन्यांची चोरी होते.

7 एपिसोडची सीरिज

हेमंत कुमार अनेक प्रकरणे एकाच वेळी हाताळत असतो. सिर कापलेला मृतदेह, गायब झालेला व्यक्ती आणि घरातून चोरी. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये त्याच्यावर जातीय भेदभाव, सामाजिक दबाव आणि कुटुंबातील जबाबदाऱ्या या सगळ्यांचा भार असतो.

‘जनावर - द बीस्ट विदिन’ ही सीरिज 7 भागांची आहे. विशेष म्हणजे सहाव्या एपिसोडमध्ये संपूर्ण कथा उलटून जाते. प्रेक्षकांसाठी किलर कोण आहे, याचा अंदाज घ्यावा असा नाही. प्रत्येक एपिसोड प्रेक्षकांना थक्क करून टाकतो आणि शेवटपर्यंत सस्पेन्स टिकवतो.

या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर करतेय ट्रेंड

या सीरिजला IMDb वर 7.4 रेटिंग मिळवली आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म Zee 5 वर हिंदीमध्ये उपलब्ध असलेली ही सिरीज सध्या ZEE 5 च्या टॉप 10 लिस्टमध्ये पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे.

‘जनावर: द बीस्ट विथिन’ ही सिरीज क्राइम, थ्रिलर, सस्पेन्स आणि ट्विस्ट चा परिपूर्ण संगम आहे. जंगलातील डोकं कापलेली लाश, गायब व्यक्ती, चोरीचे गुन्हे आणि सामाजिक भेदभाव यामुळे प्रेक्षक कधीही सिरीजपासून डोळे उचलू शकत नाहीत. ही सीरिज 2025 च्या अत्यंत चर्चेतल्या क्राइम‑थ्रिलर सीरिज पैकी एक बनली आहे.

FAQ

सीरिज कशाबद्दल आहे?

ही क्राइम-थ्रिलर सीरिज छत्तीसगढच्या छोट्या कसबातील सामाजिक भेदभाव, जातीय वाद आणि गुन्ह्यांभोवती गुंफलेली आहे. जंगलात सिर कापलेल्या बॉडीने सुरू होणारी कथा सस्पेन्सने भरलेली आहे.

कथानकाची सुरुवात कशी?

सीरिजची सुरुवात जंगलात सिर कापलेल्या बॉडीने होते. सब-इन्स्पेक्टर भुवन अरोडा ही केस हाताळतो. लाशेचे डोके गायब असल्याचे उघड होते आणि कथा गुंतागुंतीची होते.

प्रमुख गुन्हे काय?

विधायकाचा भाऊ गायब होतो, लाखोंच्या दागिन्यांची चोरी होते आणि सामाजिक दबाव वाढतो. भुवन अरोडा या प्रकरणांना एकत्र जोडतो, ज्यात कुटुंब जबाबदाऱ्या आणि जातीय भेदभाव यांचा समावेश आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
janaawarjanaawar web seriesmurder mystery web seriesjanaawar ottjanaawar on zee5

