/विनोद कांबळीच्या जीवनावर येणार वेब सीरीज, कोणता अभिनेता करणार भूमिका?

Web Series On Vinod Kambli : भारताचा माजी क्रिकेटर विनोद कांबळीचं करिअर हे खूप लांब राहिलं नसलं तरी क्रिकेट फिल्डवर त्याने संघासाठी दमदार कामगिरी केली. एकेकाळी विनोद कांबळीला सचिन तेंडुलकरपेक्षा कमी मानलं जायचं नाही. दोघे लहानपणापासूनचे मित्र होते आणि स्वर्गीय रमाकांत अचरेकर यांच्याकडूनच ट्रेनिंग घेत होते. मात्र दारूचं व्यसन, चुकीची संगती इत्यादी अनेक कारणांमुळे त्याचं करिअर बर्बाद झालं आणि विनोद कांबळी क्रिकेट पेक्षा जास्त कॉंट्रोव्हर्सीमुळे चर्चेत येऊ लागला. विनोद कांबळी सोबत नेमकं काय घडलं आणि त्याचं करिअर प्रसिद्धीच्या झोतापासून धुळीस कसं मिळालं इत्यादी सर्व वेब सीरीजमध्ये दाखवण्यात येणार आहे. पूर्वी विनोद कांबळीच्या जीवनावर चित्रपट निघणार असं समोर आलं होतं, मात्र विनोद कांबळीच्या आयुष्यात असे काही प्रसंग आहेत ज्यासगळ्यांना एकाच चित्रपटात सामावणं शक्य नाही त्यामुळे त्याच्या जीवनावर वेब सिरीज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
विनोद कांबळीच्या जीवनावर आधारित वेब सीरीज ही दिग्दर्शक अभिजीत देशपांडे हे तयार करणार आहेत. या प्रोजेक्टला 'कांबली' असं नाव देण्यात आलं असून Zee5 साठी ही वेब सीरिज तयार केली जात आहे. ही सीरिज हिंदीमध्ये प्रदर्शित होणार असून याचा निर्मिती 200 नॉटआउट प्रोडक्शनसचे रवि भागचंदका हे करणार आहे. यापूर्वी सचिन तेंडुलकरवर आधारित जीवनपट रवि भागचंदका यांनीच निर्मित केला होता. एका प्रसिद्ध वृत्तपत्राशी बोलताना दिग्दर्शक अभिजीत देशपांडे यांनी ही माहिती दिली आणि सांगितलं की या कांबली वर आधारित चित्रपटाची स्क्रिप्ट बनवायला त्यांनी 2019 पासून सुरुवात केली होती.
दिग्दर्शक अभिजीत देशपांडे हे विनोद कांबळीवर आधारित मराठी फिचर फिल्म बनवणार होते. मात्र अभिजित यांनी क्रिकेटरच्या जीवनावर रिसर्च सुरु केला तेव्हा त्यांना समजले की विनोद यांच्या जीवनात ड्रामा, कंट्रोवर्सी, संघर्ष अशा एवढ्या गोष्टी आहेत की सगळ्या एका चित्रपटात बसणार नाहीत. त्यामुळे त्यांनी या प्रोजेक्टला वेब सीरीजमध्ये बदलले. त्यांनी हा चित्रपट हिंदीत बनवण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्यामुळे त्यांची कथा भारतातील अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल. त्यांच्या मते, हा केवळ एक क्रीडाविषयक चित्रपट नसून एका व्यक्तीची कथा आहे.
विनोद कांबळीच्या जीवनावर आधारित वेब सीरिजमध्ये कांबळीची मुख्य भूमिका साकारण्यासाठी सध्या कलाकाराचा शोध सुरु आहे. जो कलाकार विनोद कांबळी सारखा दिसेल अशा कलाकाराच्या निवडीस प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मोठ्या कलाकाराला निवडण्यापेक्षा निर्माते आणि दिग्दर्शक अशा कलाकाराच्या शोधात आहेत जो कांबळी सारखा दिसेल. अद्याप वेब सीरिजची कास्टिंग पूर्ण झालेली नाही. या वेब सीरिजच्या चित्रीकरणाला या नोव्हेंबरमध्ये सुरुवात करण्याचे निर्मात्यांचे नियोजन आहे. ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार चित्रीकरण पार पडल्यास, पुढील चार महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.