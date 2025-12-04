English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शुभमंगल सावधान! प्राजक्ता आणि पूजा बिरारीनंतर आणखी एक मराठी अभिनेत्री अडकली विवाहबंधनात, फोटो व्हायरल

मराठी इंडस्ट्रीमधील अनेक अभिनेत्री 2 डिसेंबर रोजी विवाहबंधनात अडकल्या आहेत.  अशातच आता पूजा बिरारी आणि प्राजक्ता गायकवाडनंतर आणखी एक अभिनेत्री विवाहबंधनात अडकली आहे.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 4, 2025, 03:35 PM IST
शुभमंगल सावधान! प्राजक्ता आणि पूजा बिरारीनंतर आणखी एक मराठी अभिनेत्री अडकली विवाहबंधनात, फोटो व्हायरल

Marathi Actress : मराठी मनोरंजनसृष्टीत सध्या लगीनघाईचा हंगाम सुरू असून अनेक कलाकारांच्या विवाहसोहळ्यांच्या चर्चा होताना दिसत आहेत. 2 डिसेंबर रोजी अभिनेत्री पूजा बिरारी आणि सोहम बांदेकर यांनी लग्नगाठ बांधली. त्यानंतर ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’ मालिकेतील अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाडही विवाहबद्ध झाली. 

याच दरम्यान आता आणखी एका लोकप्रिय अभिनेत्रीच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहेत. ही अभिनेत्री म्हणजे मराठी मालिकांमधून घराघरांत पोहोचलेली भाग्यश्री न्हालवे.

भाग्यश्री न्हालवे अडकली विवाहबंधनात

काही दिवसांपूर्वीच भाग्यश्री न्हालवेने तिच्या लग्नपत्रिकेचे फोटो शेअर करत आयुष्यातील नव्या प्रवासाची सुरुवात करणार असल्याचं सांगितलं होतं. मंगळवारी 2 डिसेंबर रोजी तिचा विवाहसोहळा पार पडला. लग्नातील तिचे फोटो आणि व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहेत. चाहते आणि कलाविश्वातील कलाकार देखील लग्नाचे व्हिडीओ शेअर करत आहेत.

लग्नाच्या दिवशी भाग्यश्री न्हालवेने पारंपरिक मराठमोळा लूक निवडला होता. ज्यामध्ये तिने पिवळ्या रंगाची साडी परिधान केली होती. तसेच आकर्षक नथ, हातात हिरव्या बांगड्यांचा चुडा आणि दिमाखदार डिझायनर ब्लाऊज परिधान केला होता. या संपूर्ण लूकमध्ये अभिनेत्री मनमोहक दिसत होती. तिने तिच्या विवाहसोहळ्यातील काही खास क्षणांचे व्हिडीओही इन्स्टाग्रामवर शेअर केले असून त्यावर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

अभिनय प्रवास आणि लोकप्रियता

भाग्यश्री न्हालवेने मराठीसह हिंदी मालिकांमध्येही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तिची विशेष कामगिरी असलेल्या मालिकांमध्ये कुंकू टिकली आणि टॅटू, माटी से बंधी डोर, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई आणि रमा राघव या मालिकांच समावेश आहे. या मालिकांमधूनच तिला प्रसिद्धी मिळाली आहे. 

याशिवाय भाग्यश्रीने बॉलिवूडमध्येही दमदार भूमिका साकारली आहे. अजय देवगणच्या सुपरहिट चित्रपट ‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ मध्ये तिने सूर्याजी मालुसरे यांच्या पत्नीच्या भूमिका साकारली आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कलाविश्वातून शुभेच्छांचा वर्षाव

भाग्यश्री न्हालवेच्या लग्नानंतर सहकलाकार, मित्र, नातेवाईक आणि चाहत्यांकडून तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. अभिनेत्रीच्या नव्या आयुष्याच्या सुरुवातीबद्दल सर्वत्र आनंद व्यक्त केला जात आहे. तिचा सोशल मीडियावर देखील मोठा चाहता वर्ग आहे. 

FAQ

1. भाग्यश्री न्हालवेचं लग्न कधी पार पडलं?

भाग्यश्री न्हालवेचा विवाहसोहळा मंगळवार, 2 डिसेंबर रोजी पार पडला.

2. भाग्यश्री न्हालवेचे लग्नाचे फोटो कुठे पाहता येतील?

तिने स्वतः तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर लग्नातील खास क्षणांचे फोटो आणि व्हिडीओ शेअर केले आहेत. सोशल मीडियावर चाहत्यांनीही हे फोटो मोठ्या प्रमाणात शेअर केले आहेत.

3. भाग्यश्रीने बॉलिवूडमध्येही काम केले आहे का?

होय. तिने अजय देवगणच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट ‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ मध्ये सूर्याजी मालुसरे यांच्या पत्नीची महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली आहे.

