मराठी अभिनेत्रीच्या घरी लग्नाच्या तयारीचा धुमाकूळ! लग्नापूर्वीच्या विधींनाही सुरुवात, फोटो शेअर

सध्या मराठी मनोरंजन विश्वात लगीनघाई जोरात सुरू आहे. पूजा बिरारी-सोहम बांदेकर, तेजस्विनी लोणारी, प्राजक्ता गायकवाड यांच्यानंतर आता आणखी एका अभिनेत्रीच्या घरी सनई चौघडे वाजत आहेत. अभिनेत्री रितिका श्रोत्रीच्या घरी लग्नाची जय्यत तयारी सुरू असून, लग्नापूर्वीच्या पारंपरिक विधींना सुरुवात झाली आहे.
रितिकाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर या विधींचे फोटो शेअर केले आहेत. फोटो पाहून लगेच लक्ष वेधले जाते की तिने निळ्या रंगाची पारंपरिक साडी परिधान केली आहे. तिच्या हातांवर हिरव्या बांगड्या आहेत आणि तिचा पारंपरिक लूक अत्यंत आकर्षक दिसत आहे. फोटोंवरून अनेक चाहत्यांना वाटले, 'हे कदाचित रितिकाचं लग्न आहे का?'
तथापि, रितिकाच्या घरी सनई वाजत असली तरी लग्न तिचं नाही, तर तिच्या भावाचं लग्न आहे. या विधीत रितिका करवली बनून उपस्थित आहे आणि तिचा पारंपरिक लूक या विधीला शोभा देतोय. रितिकाने तिच्या पोस्टमध्ये कॅप्शन दिलं आहे, “दादाचं लग्न”. चाहत्यांनी फोटोंवर कमेंट करत विचारलं, “तुझं लग्न कधी?”
रितिका श्रोत्रीने मराठी सिनेसृष्टीत आपलं ठसा उमटवला आहे. तिने अनेक यशस्वी सिनेमांमध्ये काम केले आहे, ज्यात टकाटक, मु.पो. बोंबिलवाडी, बॉइज ४, बॉइज, डार्लिंग, लंडन मिसळ यांचा समावेश आहे. तसेच बॉलिवूडमध्ये रेड 2 सिनेमात तिने छोटा रोल केला होता. तिच्या अभिनयाची शैली आणि पारंपरिक सौंदर्य दोन्ही चाहत्यांसाठी आकर्षक ठरतात.
रितिकाच्या फोटोंना सोशल मीडियावर भरपूर प्रतिसाद मिळत आहे. चाहत्यांनी तिच्या पारंपरिक लूकचे कौतुक केले आहे आणि तिच्या भावाच्या लग्नाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. काही चाहत्यांनी मजेदार टिप्पण्या करत विचारलं, 'तुझं लग्न कधी?', ज्यावरून रितिकाचे भविष्यकाळातील लग्न चर्चेत आहे असेही लक्षात येते. मराठी कलाविश्वात सध्या लगीनघाईचा रंग दिसत आहे आणि रितिका श्रोत्रीच्या घरी रंगलेली विधी ही चाहत्यांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहेत. भावाच्या लग्नात ती पारंपरिक लूकमध्ये उपस्थित असली तरी तिच्या फोटोंमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंद निर्माण झाला आहे. सोशल मीडियावर शेअर केलेले फोटो आणि व्हिडीओ यामुळे या विधीला अधिक चर्चेत आणले आहे, आणि चाहत्यांना तिच्या आगामी कार्यक्रमांची प्रतीक्षा आहे.
FAQ
रितिका श्रोत्रीच्या घरी सनई वाजण्याचे कारण काय आहे?
सनई चौघडे रितिका श्रोत्रीच्या घरी तिच्या भावाच्या लग्नामुळे वाजत आहेत. लग्नाची तयारी सुरू असून रितिका या विधीत करवली बनून उपस्थित आहे.
रितिका श्रोत्रीचा फोटो सोशल मीडियावर का चर्चेत आला?
तिने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटोमध्ये तिने निळ्या रंगाची पारंपरिक साडी परिधान केली आहे, हातात हिरव्या बांगड्या घातल्या आहेत. या फोटोमुळे चाहत्यांमध्ये तिच्या स्वतःच्या लग्नाविषयीही उत्सुकता निर्माण झाली.
रितिका श्रोत्रीचे करिअर कोणत्या सिनेमांमध्ये आहे?
रितिकाने मराठी सिनेमांमध्ये टकाटक, मु.पो. बोंबिलवाडी, बॉइज 4, बॉइज, डार्लिंग, लंडन मिसळ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. बॉलिवूडमध्ये तिने रेड 2 या सिनेमात छोटा रोल केला होता.