लगीनघाई सुरू! साक्षी–रेवतीचं कलाकारांकडून केळवण, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

अभिनेत्री साक्षी महाजन आणि रेवती लेले लवकरच बोहल्यावर चढणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच दोघींच्या लग्नाची आनंददायी बातमी त्यांनी चाहत्यांसोबत सोशल मीडियावर शेअर केली होती. सध्या दोन्ही अभिनेत्रींना त्यांच्या घरांमध्ये लग्नाच्या तयारीची गती दिसून येत आहे.
नुकतेच ‘कोण होतीस तू काय झालीस तू’ मालिकेतील कलाकारांनी साक्षी आणि रेवतीसाठी खास केळवण आयोजित केले. हा कार्यक्रम एका हॉटेलमध्ये पार पडला आणि चाहत्यांसाठी हा एक सुंदर क्षण ठरला. कार्यक्रमाच्या व्हिडीओमध्ये दिसत आहे की सुकन्या मोने आणि नंदिनी वैद्य यांनी दोन्ही अभिनेत्रींना औक्षण केले, तर गिरिजा प्रभूही उपस्थित होत्या. कलाकारांनी दोघींना त्यांच्या नव्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि खास गिफ्ट्ससह सन्मानित केले.
अभिनेत्री नंदिनी वैद्य यांनी हा खास व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला असून, चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात लाइक्स आणि कमेंट्स येत आहेत. व्हिडीओ पाहून स्पष्ट होते की दोघींच्या सहकलाकारांनी हा कार्यक्रम अतिशय आनंददायी आणि मनमोहक बनवला होता.
‘कोण होतीस तू काय झालीस तू’ मालिकेत साक्षी महाजन आणि रेवती लेले महत्त्वाच्या भूमिकेत होत्या. त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना खूप प्रभावित केले आहे. साक्षी महाजन अभिनेता अथर्व कर्वेसोबत लग्नाच्या बेडीत अडकून नव्या आयुष्याची सुरुवात करणार आहे. तर रेवतीने नुकतेच सोशल मीडियावर प्रेमाची कबुली दिली आहे, मात्र तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याचे नाव अद्याप सांगितलेले नाही.
साक्षी आणि रेवतीच्या लग्नाआधीचा हा केळवणाचा कार्यक्रम सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहे. चाहत्यांनी व्हिडीओला पसंती दर्शवत कौतुक केले आहे. अनेकांनी कमेंट्समध्ये दोघींना शुभेच्छा दिल्या आहेत, तर काहींनी त्यांचे प्रेम आणि मैत्रीचे खास क्षण कॅमेऱ्यात टिपले असल्याचे म्हटले आहे.
या केळवणात अभिनेत्रींच्या सहकलाकारांनी केवळ औक्षणच केले नाही तर दोघींना त्यांच्या नव्या आयुष्यासाठी खूप प्रेम आणि शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाच्या वेळी हसतखेळत, गप्पा मारत आणि गिफ्ट्स देताना कलाकारांची मजा पाहायला मिळाली. हा क्षण फक्त साक्षी–रेवतीसाठीच नव्हे तर मालिकेतील सर्व कलाकारांसाठीही एक आनंदाचा प्रसंग ठरला.
एकूणच, साक्षी महाजन आणि रेवती लेलेच्या लग्नाआधीचा हा सेलिब्रेशन चाहत्यांसाठी एक खास अनुभव ठरला असून, सोशल मीडियावर त्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. त्यांच्या नवीन आयुष्याच्या सुरुवातीसाठी चाहत्यांकडूनही प्रचंड प्रेम मिळत आहे, आणि हा प्रवास चाहत्यांसाठी आनंददायी ठरणार आहे.