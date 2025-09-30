टीव्हीवरील लग्नसोहळा गाजला! अविका गौर आणि पतीचा क्युट व्हिडिओ व्हायरल

टीव्हीवरील लोकप्रिय अभिनेत्री अविका गौर नुकतीच विवाहबंधनात अडकली आहे. नॅशनल टेलिव्हिजनवर तिचा लग्नसोहळा संपन्न झाला असून, हा सोहळा तिच्या चाहत्यांसाठी खास आकर्षण ठरला आहे. मिलिंद चंदवानीसह अविकाने काही महिन्यांपूर्वीच साखरपुडा केला होता. यानंतर दोघे ‘पती पत्नी और पंगा’ या रियालिटी शोमध्ये सहभागी झाले आणि त्या शोमध्येच त्यांचे लग्न विधी पूर्ण झाले. टीव्हीवरील अनेक कलाकारही या लग्नसोहळ्यात उपस्थित होते. अविका गौर लाल रंगाच्या भरजरी लेहेंग्यात सजली होती, ज्यावर कमालीचं वर्क दिसत होतं. तिने नथ, भांगेत कुंकू, राणी हार आणि भरघोस बांगड्या परिधान करून आपला लूक पूर्ण केला. तर मिलिंद गुलाबी रंगाच्या शेरवानीमध्ये हँडसम दिसत होता आणि त्याने फेटा बांधला होता. लग्नानंतर दोघांनी कॅमेऱ्यासमोर पोज दिला. त्या क्षणी मिलिंदने अविकाला उचलूनही घेतले, हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला. ढोल ताशांच्या गजरात दोघांनी डान्सही केला. या क्षणांचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. चाहत्यांनीही अविकाला शुभेच्छा दिल्या आहेत आणि तिच्या नवरी बनल्याचा आनंद व्यक्त केला आहे.
मिलिंद चंदवानीने आयआयएम अहमदाबादमधून एमबीए पूर्ण केले आहे. त्यानंतर त्याने इन्फोसिसमध्ये करिअर सुरू केले. 2018 मध्ये त्याने कॅम्पस डायरीज नावाची एनजीओ सुरू केली. मिलिंदने एमटीव्ही रोडीज शोमध्ये सहभाग घेतला होता आणि त्याचा सामाजिक सेवेकडे विशेष कल आहे. तो ‘कुकू एफएम’मध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजरही होता. अविकाची आणि मिलिंदची भेट त्यांच्या एनजीओच्या एका इव्हेंटमध्ये झाली होती. यानंतर दोघांमध्ये मैत्री झाली आणि नंतर ते प्रेमात पडले. अविका गौर 28 वर्षांची असून, मिलिंद चंदवानी ३४ वर्षांचा आहे; दोघांमध्ये सहा वर्षांचं वयाचं अंतर आहे. अविकाच्या या लग्नाने चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण केलं असून, तिचा आणि मिलिंदचा क्युट कपल सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
FAQ
अविका गौरने लग्न कधी आणि कुठे केलं?
अविका गौरने मिलिंद चंदवानीसोबत लग्न नॅशनल टेलिव्हिजनवर संपन्न केले. साखरपुडा काही महिन्यांपूर्वी झाला होता आणि त्यानंतर दोघांचा लग्नसोहळा ‘पती पत्नी और पंगा’ या रियालिटी शोमध्ये झाला.
लग्नसोहळ्यात अविका आणि मिलिंद कसे दिसले?
अविका लाल रंगाच्या भरजरी लेहेंग्यात सजली होती, नथ, राणी हार, कुंकू आणि भरघोस बांगड्यांनी लूक पूर्ण केला. मिलिंद गुलाबी रंगाच्या शेरवानीमध्ये हँडसम दिसत होता आणि फेटा बांधला होता. दोघांनी कॅमेऱ्यासमोर डान्सही केला.
मिलिंद चंदवानी कोण आहेत?
मिलिंद चंदवानी आयआयएम अहमदाबादमधून MBA केलेले आहेत. त्यांनी इन्फोसिसमध्ये करिअर सुरू केले आणि २०१८ मध्ये ‘कॅम्पस डायरीज’ नावाची एनजीओ स्थापन केली. ते ‘कुकू एफएम’मध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणूनही काम करत होते आणि सामाजिक सेवेत त्यांचा विशेष कल आहे.