नेटफ्लिक्स सीरीज 'Wednesday 2'चा दुसरा भाग प्रदर्शित, लेडी गागाची सरप्राईज एन्ट्री

Wednesday Season 2 Part 2 Released: नेटफ्लिक्स सर्वात हिट सीरिज 'Wednesday Season 2' चे उर्वरित भाग आज प्रदर्शित झाले आहेत.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 3, 2025, 06:36 PM IST
Wednesday Season 2 Part 2 Released: जगभरात लोकप्रिय ठरलेल्या जेना ओर्टेगा स्टारर सीरिज 'Wednesday' च्या दुसऱ्या सीझनची प्रेक्षक गेल्या अनेक दिवसांपासून आतुरतेने वाट पाहत होते. अशातच आता अखेर काही दिवसांपूर्वी या सीझनचा पहिला भाग प्रदर्शित झाला होता. त्यानंतर आजपासून दुसऱ्या भागातील उर्वरित एपिसोड्स नेटफ्लिक्सवर रिलीज झाले असून चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

'Wednesday 2' चा पहिला भाग 6 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रेक्षकांसमोर आला होता आणि त्याला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतर उर्वरित 4 एपिसोड्सचा दुसरा भाग आज दुपारी 12.30 वाजता नेटफ्लिक्सवर वर्ल्डवाइड रिलीज करण्यात आला आहे. या भागामध्ये प्रेक्षकांना आणखी भन्नाट सुपरनॅचरल घटक, कॉमेडी आणि मिस्ट्री अनुभवायला मिळणार आहे.

लेडी गागाची धमाकेदार एन्ट्री

या सीरिजच्या दुसऱ्या भागात मेकर्सने प्रेक्षकांसाठी मोठे सरप्राईज ठेवले आहे. प्रसिद्ध गायिका आणि अभिनेत्री लेडी गागाने 'Wednesday 2' मध्ये दमदार एन्ट्री केली आहे. त्या या सीझनमध्ये ‘रोजलीन रोजवुड’ या नेव्हरमोर अकॅडमीतील लोकप्रिय शिक्षिकेच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. गागाचे हे कॅरेक्टर अत्यंत रहस्यमय आणि शक्तिशाली दाखवण्यात आले आहे.

त्यामुळे कथानकात मोठा ट्विस्ट येणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यासोबतच लेडी गागाचे नवीन गाणे ‘द डेड डान्स’ देखील 'Wednesday 2' सोबतच रिलीज झाले आहे. हे गाणे सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहे.

गागाचा अनुभव

लेडी गागाने या सीरिजमधील आपल्या अनुभवाबद्दल देखील सांगितले आहे. ती म्हणाली की, 'Wednesday Season 2' मध्ये काम करताना मला खूप आनंद मिळाला. जरी माझी भूमिका छोटी असली तरी टिम बर्टन आणि जेना ओर्टेगा यांच्यासोबत काम करणे ही मोठी संधी होती. बाकी संपूर्ण टीम अप्रतिम असल्याचे देखील तिने यावेळी सांगितले. 
 
'Wednesday 2' चा दुसरा भाग प्रदर्शित होताच नेटफ्लिक्सवर प्रेक्षकांनी धाव घेतली आहे. जेना ओर्टेगा आणि लेडी गागाची जोडी या सीझनला नवा रंग देणार अशी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे.

FAQ

1. ‘Wednesday’ सीझन 2 चा रिलीज शेड्यूल काय आहे?

‘Wednesday’ सीझन 2 चे दोन भागांमध्ये रिलीज झाले आहे:  पार्ट 1: 6 ऑगस्ट 2025 रोजी पहिले चार एपिसोड्स (एपिसोड 1: “Here We Woe Again”, एपिसोड 2: “The Devil You Woe”, एपिसोड 3: “Call of the Woe”, एपिसोड 4: “If These Woes Could Talk”) नेटफ्लिक्सवर रिलीज झाले.  पार्ट 2: 3 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 12:30 वाजता (IST) उर्वरित चार एपिसोड्स (एपिसोड 5-8, शीर्षके अद्याप जाहीर नाहीत) नेटफ्लिक्सवर वर्ल्डवाइड रिलीज झाले.
सीझनमध्ये एकूण आठ एपिसोड्स आहेत, आणि नेटफ्लिक्सच्या सवयीप्रमाणे, हे दोन भागांमध्ये विभागले गेले आहेत, ज्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

2. ‘Wednesday’ सीझन 2 ची कथा काय आहे?

‘Wednesday’ सीझन 2 मध्ये जेना ओर्टेगा साकारत असलेली वेडनेस अॅडम्स नेव्हरमोर अकॅडमीत परतते, जिथे तिला नवीन सुपरनॅचरल रहस्यांचा सामना करावा लागतो. या सीझनमध्ये ती आपली मैत्रीण एनिड सिन्क्लेअर (एमा मायर्स) यांच्या मृत्यूच्या दृष्टान्ताला रोखण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामुळे ती स्वतःला दोषी मानते. तसेच, तिला नवीन शत्रू, स्टॉकर, आणि विल्लो हिल या मानसिक रुग्णालयाशी संबंधित रहस्यांचा सामना करावा लागतो. या सीझनमध्ये अॅडम्स कुटुंबातील मॉर्टिशिया, गोमेझ, आणि पग्सली यांच्या भूमिका वाढवण्यात आल्या आहेत, आणि नवीन पात्रे कथानकाला अधिक गूढ बनवतात.

3. लेडी गागाची ‘Wednesday’ सीझन 2 मधील भूमिका काय आहे?

लेडी गागा ‘Wednesday’ सीझन 2 च्या पार्ट 2 मध्ये ‘रोजलीन रॉटवुड’ नावाच्या नेव्हरमोर अकॅडमीतील एका रहस्यमय आणि शक्तिशाली शिक्षिकेची भूमिका साकारत आहे. तिच्या पात्राचा पहिला लूक 1 सप्टेंबर 2025 रोजी नेटफ्लिक्सने शेअर केला, ज्यामध्ये ती पांढऱ्या ड्रेस आणि क्लोकमध्ये ‘थिंग’सोबत दिसली. तसेच, तिने या सीझनसाठी ‘द डेड डान्स’ हे नवीन गाणे तयार केले आहे, जे 3 सप्टेंबर 2025 रोजी रिलीज झाले. गागाने सांगितले की, “टिम बर्टन आणि जेना ओर्टेगा यांच्यासोबत काम करणे हा अविस्मरणीय अनुभव होता, आणि संपूर्ण टीम अप्रतिम आहे.

