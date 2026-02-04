'भविष्यात मराठीत काम करण्याची संधी मिळाली, तर…' शाहिद कपूरचं मराठी सिनेजगताबद्दल काय मत?

बॉलीवूडमधील प्रयोगशील अभिनेता शाहिद कपूर पुन्हा एकदा दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांच्या ‘ओ रोमिओ’ या आगामी चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ‘कमिने’, ‘हैदर’ आणि ‘रंगून’नंतर ही जोडी चौथ्यांदा एकत्र येत असून, यावेळीही काहीतरी वेगळं आणि लक्षवेधी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार असल्याचं शाहिद सांगतो.
विशाल भारद्वाज यांच्यासोबतच्या कामाच्या अनुभवाबद्दल बोलताना शाहिद म्हणतो की, प्रत्येक चित्रपट त्याच्यासाठी एक नवा शिकण्याचा प्रवास असतो. “‘ओ रोमिओ’मध्ये अभिनय करताना मला पुन्हा एकदा माझ्या मर्यादा तपासण्याची संधी मिळाली. हा चित्रपट एक हृदयस्पर्शी प्रेमकथा असून त्यात अॅक्शन, ड्रामा आणि रोमांच यांचा सुंदर संगम आहे. त्यामुळे हा सिनेमा प्रेक्षकांना भावेल,” असा विश्वास तो व्यक्त करतो.
‘कबीर सिंग’ या चित्रपटाने शाहिदच्या करिअरला मोठं वळण दिलं. मात्र त्यानंतर तो मुद्दाम ब्रेक घेतो का, या प्रश्नावर तो स्पष्टपणे सांगतो की, तो कोणत्याही प्रकारचं ठराविक नियोजन करत नाही. “कधी कधी पुढचा निर्णय घ्यायला थोडा वेळ लागतो, पण चांगलं काम समोर आलं, की मी ते लगेच स्वीकारतो. मला फक्त वेगळं आणि प्रामाणिक काम करायचं असतं,” असं तो सांगतो.
‘कबीर सिंग’सारख्या भूमिकांनंतर त्याच धाटणीच्या भूमिका येतात का, असं विचारल्यावर शाहिद म्हणतो की, अशा भूमिका तो आधीपासूनच करत आला आहे. “‘कमिने’ आणि ‘उडता पंजाब’मधील माझ्या भूमिका खलनायक वृत्तीच्या होत्या. सध्या मनोरंजनसृष्टीत मुख्य पात्रातही थोडीशी ग्रे किंवा रावडी छटा दाखवण्याचा ट्रेंड आहे आणि प्रेक्षकही तो स्वीकारत आहेत,” असं तो नमूद करतो.
शांत, प्रेमळ, समजूतदार ते रावडी आणि रुबाबदार अशा विविध भूमिका साकारलेल्या शाहिदसाठी अभिनयात कोणताही भेद नाही. “भूमिका नावीन्यपूर्ण असेल, तर ती साकारताना मला खरी मजा येते. मला स्वतःला सतत नव्यानं आव्हान द्यायला आवडतं,” असं तो सांगतो.
हिंदी सिनेसृष्टीतील वाढत्या स्पर्धेविषयी शाहिदची भूमिका वेगळी आहे. “खरं तर स्पर्धा काय असते, हेच मला कधी समजलं नाही. एखादा सिनेमा चालतो म्हणून त्याच शैलीचा पुढचा सिनेमा चालेलच असं नाही. त्यामुळे मी स्पर्धेपेक्षा माझ्या कामावर लक्ष केंद्रित करतो. स्वतःच्या कामातून समाधान मिळालं, की सगळं सोपं होतं,” असं तो स्पष्ट करतो.
मराठी सिनेमांविषयी बोलताना शाहिदने विशेष आदर व्यक्त केला. “मराठी सिनेमांचे आशय-विषय खूप समृद्ध असतात. भविष्यात मराठीत काम करण्याची संधी मिळाली, तर मी आधी मराठी भाषा आत्मसात करेन आणि मगच अभिनय करेन,” असं त्यानं सांगितलं. त्याच्या या वक्तव्यामुळे मराठी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
‘ओ रोमिओ’मध्ये ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव शाहिदसाठी खास ठरला. “नाना पाटेकर हे अत्यंत अनुभवी आणि प्रभावी अभिनेते आहेत. त्यांच्यासोबत काम करताना खूप काही शिकायला मिळालं. आमच्यातील केमेस्ट्री उत्तम जुळली असून पुन्हा त्यांच्यासोबत काम करायला नक्की आवडेल,” असं तो सांगतो.
सोशल मीडियाबद्दल शाहिद सांगतो की, तो त्याचा केवळ आवश्यक तेवढाच वापर करतो. “माझ्या चाहत्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडिया महत्त्वाचा आहे. मात्र ट्रोलिंग किंवा नकारात्मक प्रतिक्रियांकडे मी दुर्लक्ष करतो. त्यामुळे त्याचा माझ्यावर कोणताही परिणाम होत नाही,” असं तो स्पष्ट करतो.
‘ओ रोमिओ’मधील भूमिकेसाठी शाहिदच्या संपूर्ण शरीरावर टॅटू दाखवण्यात आले आहेत. यासाठी त्याला दररोज चित्रीकरणाआधी आणि नंतर बराच वेळ द्यावा लागायचा. “टॅटू लावायला आणि काढायला प्रत्येकी दोन तास जायचे. एखाद्या अभिनेत्रीपेक्षाही मला तयार व्हायला जास्त वेळ लागायचा. मात्र या टॅटूंमुळे माझी व्यक्तिरेखा अधिक उठावदार आणि प्रभावी झाली,” असं शाहिदने सांगितलं.