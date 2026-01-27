English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
प्रथमेश कदमचा मृत्यू कशामुळे झाला? आत्महत्या की डेंग्यू? जाणून घ्या खरे कारण!

What caused Prathamesh Kadam's death: प्रसिद्ध मराठी इन्फ्लुएन्सर आणि रील स्टार प्रथमेश कदम यांचे वयाच्या 26 व्या वर्षी दुःखद निधन झाले. त्याच्या निधनाने सोशल मीडियावर त्याचे चाहते हळहळ व्यक्त करत आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 27, 2026, 01:42 PM IST
प्रसिद्ध मराठी कंटेंट क्रिएटर, रील स्टार आणि इन्फ्लुएन्सर प्रथमेश कदम यांचे वयाच्या 26 व्या वर्षी निधन झाल्याची दु:खद माहिती समोर आली आहे. सोशल मीडियावर चांगलेच लोकप्रिय असलेल्या प्रथमेशने आपल्या मजेशीर व्हिडीओ आणि आईसोबतच्या भावनिक आणि कॉमेडी रील्सद्वारे लाखो लोकांच्या हृदयात एक स्थान निर्माण केले होते. त्याच्या निधनाची बातमी मिळाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांसह त्याच्या चाहत्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे.

प्रथमेश कदम हा एक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून ओळखला जात होता. त्याच्या इंस्टाग्रामवर 186K फॉलोअर्स होते आणि त्याच्या युट्यूब चॅनलवरही त्याच्या सबस्क्राइबर्सची संख्या खूप मोठी होती. त्याच्या मजेशीर व्हिडीओमुळे तो मराठी प्रेक्षकांमध्ये आणि कलाकारांमध्ये देखील लोकप्रिय झाला होता. त्याच्या आईसोबत असलेल्या खास नात्यामुळे त्याची ओळख फक्त एक इन्फ्लुएन्सर म्हणूनच नव्हे, तर एक चांगला कुटुंबप्रेमी म्हणून देखील होती.

प्रथमेशचे निधन त्याच्या जवळच्या मित्र आणि कंटेंट क्रिएटर तन्मय पाटेकर यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सांगितले. या पोस्टमध्ये तन्मयने म्हटले की, प्रथमेश गेल्या काही दिवसांपासून खूप आजारी होता आणि या आजारपणामुळेच त्याचं निधन झालं. तथापि, मृत्यूच्या कारणावर अजूनही संभ्रम आहे, आणि नेटकऱ्यांमध्ये यावर विविध अटकळा सुरू आहेत.

निधनाचे कारण: कॅन्सर की डेंग्यू?

प्रथमेशच्या निधनाच्या बातमीने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कुटुंबीयांनी या निधनाचे नेमके कारण अजून स्पष्ट केलेले नाही. सोशल मीडियावर अनेक यूझर्स दावा करत आहेत की, प्रथमेशला कॅन्सर होता आणि त्याच्यावर उपचार सुरू होते, आणि त्याच्याच उपचारादरम्यान त्याचं निधन झालं. दुसरीकडे, काही लोकांच्या मते, प्रथमेशला डेंग्यू झाला होता आणि त्याने गेल्या महिनाभरापासून रुग्णालयात उपचार घेतले होते. तथापि, त्याच्या निधनाची अधिकृत कारण स्पष्ट होण्याची वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांसाठी अजूनही गोंधळाची स्थिती आहे.

प्रथमेशच्या निधनावर अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी शोक व्यक्त केला आहे. मराठी संगीतकार संजू राठोड यांनी देखील सोशल मीडियावर श्रद्धांजली अर्पण करत, 'हे सर्व अचानक कसं घडलं?' असा प्रश्न विचारला. यासोबतच, त्याने या दुःखद प्रसंगाने सर्वांनाच शोकात टाकले आहे.

प्रथमेशची आईसोबतची विशेष जोडी आणि कुटुंबाची जबाबदारी

प्रथमेश कदमची ओळख फक्त एक इन्फ्लुएन्सर म्हणून नव्हे, तर त्याच्या आईसोबत असलेल्या भावनिक नात्यामुळेही होती. विशेषतः, मागील वर्षीच त्याच्या वडिलांचं निधन झालं होते, आणि त्यानंतर त्याने कुटुंबाची जबाबदारी पूर्णपणे उचलली होती. त्याने आईची काळजी घेतली आणि त्याच्याच सर्व कामांचा ताणही तो उचलत होता. या मायलेकाच्या जोडीने सोशल मीडियावर मोठी लोकप्रियता मिळवली होती. आई आणि मुलाच्या या गोड नात्याने अनेकांना प्रेरित केले आणि दोघांच्या व्हिडीओंनी प्रेक्षकांचे मन जिंकले.

प्रथमेशने आपल्या जीवनातील वेगळ्या भागांचे, विशेषत: त्याच्या आईसोबतच्या नात्याचे दर्शन सोशल मीडियावर दिले होते, जे लोकांच्या हृदयाला अगदी जवळून भिडले होते. त्याच्या निधनामुळे त्याच्या आईला आणि कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे, आणि त्याचे सर्व चाहते या अपुर्व दुःखात सहभागी झाले आहेत.

प्रथमेशच्या सोशल मीडिया क्षेत्रातील प्रभावी कामगिरी

प्रथमेशचा प्रभाव फक्त मराठी प्रेक्षकांपर्यंतच मर्यादित नव्हता, तर त्याची लोकप्रियता हिंदी, इंग्रजी आणि इतर भाषिक प्रेक्षकांमध्येही पसरली होती. तो केवळ सोशल मीडियाचा प्रभावशाली निर्माता नव्हता, तर त्याने इतर कंटेंट क्रिएटर्सना देखील प्रेरित केले होते. त्याच्या मस्त व्हिडीओंमध्ये त्याच्या स्वाभाविक अभिनय आणि शब्दांचे टायमिंग नेहमीच चांगले होते, ज्यामुळे तो तरुण पिढीत अत्यंत लोकप्रिय झाला.

त्याच्या हसण्याच्या आणि मजेशीर व्हिडीओंमुळे तो संपूर्ण मराठी सोशल मीडिया समुदायात एक तारा बनला होता. त्याने आपल्या सोशल मीडिया फॉलोअर्ससाठी निरंतर नवीन, आकर्षक आणि मजेदार कंटेंट तयार केला, ज्यामुळे त्याचे फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूबवर मोठे फॅन बेस तयार झाले होते. त्याची शैली अनोखी होती आणि त्याच्या रील्सने खूप लोकांना आनंद दिला होता.

संवेदनशीलतेने दिलेली श्रद्धांजली

प्रथमेशच्या निधनामुळे मराठी सोशल मीडियावर शोक व्यक्त करणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. त्याच्या चाहत्यांपासून ते सहकारी इन्फ्लुएन्सर्सपर्यंत सर्वच व्यक्तींनी त्याला श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. प्रथमेशची ओळख फक्त एक सोशल मीडियावर हसवणारा इन्फ्लुएन्सर म्हणूनच नव्हे, तर एक देखील चांगला मित्र, कुटुंबप्रेमी आणि आपल्या कामासाठी समर्पित असलेला एक कलाकार म्हणून होती. त्याचे योगदान संपूर्ण सोशल मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रात अविस्मरणीय राहील.

प्रथमेश कदमच्या निधनाने समाजातील अनेक लोकांना दु:खाच्या या काळात एकत्र आणले आहे, आणि त्याच्या कुटुंबासोबतच त्याच्या चाहत्यांनाही हे दुःख सहन करणे कठीण जात आहे.

