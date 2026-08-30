'आपण हे शिकले पाहिजे...' समय रैनाच्या बिहारी लोकांच्या टिपणीवर काय म्हणाले मनोज बाजपेयी?

समय रैनाचा प्रसिद्ध शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' मागील काही काळापासून सातत्याने चर्चेचा विषय ठरला आहे. 'इंडियाज गॉट लेटेंट'च्या पहिला सिझन हा त्या शोमधील असभ्य भाषेमुळे समय रैनाला बंद करावा लागला होता. आता काही दिवसांपूर्वी या शोचा नवा सिझन समय रैनाने सुरु केला आहे, 28 ऑगस्ट रोजी या सिझन दोनचा नवा एपिसोड आला आहे आणि त्यानंतर आता या शोबद्दल नवा वाद सुरु झाला आहे. या एपिसोडमध्ये शॅरन वर्मा पाहुणी म्हणून आली होती. शोमध्ये समय रैनाने शॅरनच्या बिहारी ओळखीची खिल्ली उडवली. त्यानंतर सोशल मिडियावर काही राजकीय व्यक्तींनी त्याचबरोबर सोशल मिडियावर नेटकऱ्यांनी देखील अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
शॅरन वर्मा आल्यानंतर समय रैनाने शॅरनच्या बिहारी ओळखीची खिल्ली उडवली. तो म्हणाला की, शॅरन इतकी बिहारी आहे की कोणी इबोलाचा उल्लेख केला तरी तिला वाटते की दुसऱ्या कोणीतरी काहीतरी म्हटले आहे. काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना समयची बिहारींबद्दलची ही टिप्पणी आवडली नाही. अभिनेता मनोज बाजपेयीनेही समयच्या या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया दिली. आता अभिनेता मनोज बाजपेयी समय रैनाला काय म्हणाला यासंदर्भात वाचा.
हे ही वाचा
आयएएनएसला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत मनोज बाजपेयी म्हणाले, "जर एखादी गोष्ट गंमतीने बोलली असेल, तर मला त्याची पर्वा नाही. आपण स्वतःवर हसायला, एकत्र हसायला, एकमेकांवर हसायला शिकले पाहिजे आणि त्यामुळे वाईट किंवा अपमानित वाटून घेता कामा नये." पुढे ते म्हणाले की, म्हणून आपण हे शिकले पाहिजे. आपल्याला स्वतःवर हसता आले पाहिजे, पण त्याच वेळी, केवळ स्वतःबद्दलच नाही, तर आपल्यासोबत बसलेल्या व्यक्तीबद्दल आणि ती ज्या ठिकाणाहून आली आहे, त्या ठिकाणाबद्दलही आदर असला पाहिजे हे खुप महत्त्वाचे आहे.
मनोज बाजपेयी पुढे म्हणाले की, त्यांना कधीही वाईट वाटले नाही किंवा त्यांना कधीही दुखावले गेले नाही. अभिनेते पुढे म्हणाले, "जेव्हा बाहेरचा कोणी येऊन तुमच्यासाठी किंवा समाजासाठी त्रास निर्माण करतो, तेव्हा समस्या निर्माण होते. तेव्हाच ती एक समस्या असते. त्याआधी, आपण सर्वांनी एकमेकांवर आणि स्वतःवर हसायला शिकले पाहिजे. हेच एका निरोगी समाजाचे लक्षण आहे."