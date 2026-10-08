/स्वप्नात येऊन नानांनी वंदना गुप्तेना काय सांगितलं? आठवणीत अभिनेत्री झाल्या भावुक

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाच्या वृत्ताने मराठी आणि हिंदी मनोरंजनसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या निधनानंतर अनेक कलाकारांनी नानांसोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला. ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनीही नाना पाटेकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल आणि त्यांच्या अभिनयाबद्दलच्या आठवणी सांगितल्या. वंदना गुप्ते यांनी नानांना आठवताना म्हटलं की, नाना कुठेही अगदी अचानक धडकायचा आणि त्याच्याबरोबरच्या गप्पांना वेगळीच रंगत असायची. “नाना म्हटलं की पाटेकरच,” अशी त्यांची ओळख त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने निर्माण केली होती. वंदना गुप्ते यांच्या मते, नाना पाटेकर हे अभिनयाचे खरे बादशहा होते. ‘नटसम्राट’ ही भूमिका नानांना मिळाल्यानंतर ते या भूमिकेत अक्षरशः रमून गेले होते. या भूमिकेचा ते रात्रंदिवस विचार करत असत, अशी आठवणही त्यांनी सांगितली.
"मला जेव्हा सकाळी उठल्यावर बातमी कळाली. तेव्हा मी प्रतिक्रिया दिली तेव्हा मला मुलाने विचारलं. तेव्हा त्याला मी सांगितलं की, परवा रात्रीच तो माझ्या स्वप्नात आला आणि म्हणाला की, करूयात काम एकत्र. कदाचित मी त्याचे व्हिडीओ बघत होते. त्यामुळे तो माझ्या स्वप्नात आला. खूप साधा व्यक्ती होता तो." नानांसोबत काम करण्याची संधी आपल्याला मिळाली नाही, याची खंत मात्र कायम राहील, असंही वंदना गुप्ते यांनी सांगितलं. नाना पाटेकर यांच्या जाण्याने अभिनय क्षेत्राचं मोठं नुकसान झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, नाना पाटेकर यांच्या प्रकृतीबाबत रुग्णालयाकडूनही माहिती देण्यात आली. मध्यरात्री सुमारे २.३० वाजता अस्वस्थ वाटू लागल्याने नानांनी एका मित्राला मेसेज केल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, रात्रीची वेळ असल्याने तो मेसेज मित्राच्या लक्षात आला नाही. पहाटे चारच्या सुमारास मेसेज पाहिल्यानंतर मित्र नानांच्या निवासस्थानी पोहोचला. त्यावेळी नाना बेशुद्धावस्थेत फरशीवर पडलेले आढळले. त्यानंतर तातडीने केअरटेकरला बोलावून रुग्णवाहिका मागवण्यात आली. वैद्यकीय पथकाने घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर नानांना सीपीआर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
त्यानंतर त्यांना मणिपाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. रुग्णालयातही डॉक्टरांनी सीपीआर देऊन त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, पहाटे ५.२० वाजता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केल्याची माहिती रुग्णालयातील डॉक्टरांनी दिली.