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स्वप्नात येऊन नानांनी वंदना गुप्तेना काय सांगितलं? आठवणीत अभिनेत्री झाल्या भावुक

ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी त्यांचे मित्र नाना पाटेकर यांबद्दल आठवणी सांगितल्या आहेत. याशिवाय त्यांनी १ दिवसापूर्वी ते त्यांच्या स्वप्नात आलेले याबद्दलही झी २४ तासशी बोलताना सांगितले आहेत. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Oct 08, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 06:50 PM IST
स्वप्नात येऊन नानांनी वंदना गुप्तेना काय सांगितलं? आठवणीत अभिनेत्री झाल्या भावुक

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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