  बॉलीवुडमध्ये Nepotisim आणि Social Media Trollingवर काय म्हणाली शनाया कपूर ?

बॉलीवुडमध्ये Nepotisim आणि Social Media Trollingवर काय म्हणाली शनाया कपूर ?

शनाया कपूर म्हणते की ती आपल्या बॉलीवुड प्रवासाला जिवंत राहण्यासाठीची लढाई म्हणून पाहत नाही, तर तिच्या कला सुधारण्यावर आणि या प्रक्रियेत मजा घेण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 10, 2026, 08:46 AM IST
बॉलीवूडमध्ये सध्या भाई-भतीजावाद, स्टार किड्स प्रिविलेज, आणि सोशल मीडियावर होणाऱ्या टीका-टिप्पणीविषयी कायमच चर्चा रंगलेली असते. अशा वातावरणात, संजय कपूरची मुलगी शनाया कपूर स्वतःच्या वेगळ्या दृष्टीकोनामुळे चर्चेत आहे. शनायाचे मत आहे की फिल्म इंडस्ट्रीतील तिचा प्रवास कधीच ‘सर्वायव्हल’ची लढाई नाही, तर ही एक शिकण्याची, अनुभव घेण्याची आणि स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी आहे.

इंडिया टुडेशी केलेल्या खास संवादात शनायाने सांगितले की, सोशल मीडियावर येणाऱ्या जजमेंट्स आणि टीकांना ती कसे सामोरे जाते. तिने स्पष्ट केले की तिचा फोकस फक्त कामावर आहे आणि ग्लॅमरस जगात यश मिळवण्यासाठी केवळ कष्ट करणे पुरेसे नसते; कसोटी (luck) सुद्धा फार महत्वाची आहे.

इंडस्ट्रीबाबत शनायाचे विचार

अनेकदा स्टार किड्सला इंडस्ट्रीत टिकून राहण्याबाबत, ‘सर्वायव्ह’ होण्याबाबत प्रश्न विचारले जातात. पण शनाया या विचाराशी सहमत नाही. तिला सिनेमा जगतात सामील होणे रोमांचक वाटते, कारण प्रेक्षक थिएटरमध्ये परत येत आहेत आणि नवनवीन प्रकारच्या प्रोजेक्ट्सवर काम सुरू आहे. शनाया म्हणते, 'मी फक्त या प्रवासाचा आनंद घेत आहे. स्वतःला सतत सांगते की, 'सिर खाली ठेवा आणि फक्त काम करत राहा.' इतरांशी तुलना करणे काही उपयोगाचे नाही. युनिव्हर्सने आपल्यासाठी आधीच काही चांगले ठरवले आहे. मला यात खूप विश्वास आहे.'

शनायाचे असेही मत आहे की फिल्म इंडस्ट्रीत यश मिळवण्यासाठी योजना आणि महत्वाकांक्षा आवश्यक आहेत, पण सर्व काही आपल्या हातात नसते. तिने सांगितले 'काही गोष्टी आपल्या नियंत्रणात असतात, काही नाहीत. जे आपल्याच हातात आहे ते म्हणजे कष्ट करणे. जे आपल्या हातात नाही, त्याचा विचार करून चिंता का करायची?'

शनाया मानते की एक कलाकार म्हणून स्वतःला सुधारत राहणे, कामाचा आनंद घेणे आणि स्वतःची क्षमता वाढवणे हेच सर्वात महत्त्वाचे आहे. बाकी सर्व निर्णय वरवरच्या नियतीवर अवलंबून असतात.

सोशल मीडियावर होणाऱ्या टीकांना उत्तर

आजकाल सोशल मीडियावर कोणताही पोस्ट होताच लगेच रिऍक्शन येते. शनाया याला जिम्मेदारी म्हणून पाहते. अनेकदा तिला ‘इनसाइडर’ म्हणून ओळखले जाते; यावर ती म्हणते की ती फक्त प्रेक्षकांच्या पसंतीसाठी येथे आहे. शनायाचे म्हणणे आहे. 'जर प्रेक्षक आपल्याला फीडबॅक देत असतील आणि सांगत असतील की आपण कुठे सुधारणा करू शकतो, तर कलाकार म्हणून आपली जबाबदारी आहे की त्यांचे ऐकावे. प्रत्येकाची स्वतःची क्षमता आणि कमकुवत बाजू असते. ती मान्य करून त्यावर काम करणे हाच पुढे जाण्याचा मार्ग आहे.'

शनाया सोशल मीडियावर होणाऱ्या नेगेटिव्ह कमेंट्सकडे निर्णयात्मक दृष्टिकोन ठेवते. ती मानते की टीका किंवा प्रशंसा दोन्ही कलाकारासाठी शिकण्याची संधी आहेत.

वर्क फ्रंट: ‘तू किंवा मी’

वर्कफ्रंटवर पाहता, शनाया लवकरच येणाऱ्या चित्रपट ‘तू किंवा मी’ मध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटात ती आदर्श गौरवसोबत स्क्रीन शेअर करेल. शनाया आणि आदर्शचा ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री प्रेक्षकांसाठी आकर्षण ठरण्याची शक्यता आहे. चित्रपटाबाबत आधीच चर्चा सुरू आहे आणि बॉलीवूडमध्ये प्रेक्षकांची अपेक्षा मोठी आहे. शनायाचे म्हणणे आहे की या चित्रपटाद्वारे ती केवळ अभिनय कौशल्य दाखवणार नाही, तर स्वतःला फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये एक स्वतंत्र कलाकार म्हणून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

शनाया कपूर सध्या बॉलीवूडमध्ये फक्त स्टार किड म्हणून नव्हे, तर संपूर्ण कलाकार म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्याच्या प्रवासात आहे. तिची मानसिकता, मेहनत आणि सकारात्मक दृष्टीकोन तिच्या कारकिर्दीत पुढील यशाची खूण ठरणार आहे.

