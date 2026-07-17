सोनम वांगचुकबद्दल अभिनेता अमीर खान नेमकं काय म्हणाला? '3 इडियट्स'बद्दलही केला खुलासा

अभिनेता आमिर खान यांनी त्यांच्या गाजलेल्या '3 इडियट्स' चित्रपटाबाबत अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आयुष्यावर किंवा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर हा चित्रपट आधारित असल्याचा समज चुकीचा असल्याचे आमिर यांनी स्पष्टपणे सांगितले. सोनम वांगचुक हे लडाखमधील प्रसिद्ध अभियंता, शिक्षणतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी SECMOL या संस्थेची स्थापना केली असून, लडाखमधील शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी त्यांनी मोठे योगदान दिले आहे. त्यांनी विकसित केलेल्या 'आइस स्तूपा' तंत्रज्ञानामुळे पाण्याची टंचाई कमी करण्यास मदत झाली. त्यांना 2018 मध्ये रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला आहे.
'लगान'च्या विशेष प्रदर्शनासाठी लंडनमध्ये उपस्थित असताना आमिर खान यांना '3 इडियट्स' आणि सोनम वांगचुक यांच्यातील साम्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, चित्रपटाची निर्मिती आणि चित्रीकरण सुरू असताना त्यांना सोनम वांगचुक यांच्याविषयी कोणतीही माहिती नव्हती. त्यांच्या मते, या विषयावर अनेक वर्षांपासून एक गैरसमज पसरला आहे आणि त्यात कोणतेही तथ्य नाही.
चित्रपटात 'चतुर'ची भूमिका साकारणारे अभिनेता ओमी वैद्य यांनी काही काळापूर्वी एका व्हिडीओमध्ये फुन्सुख वांगडू हे पात्र सोनम वांगचुक यांच्यापासून प्रेरित असल्याचे म्हटले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना आमिर खान म्हणाले की, कदाचित तो ओमी वैद्य यांचा वैयक्तिक समज असू शकतो. मात्र, चित्रपटाचे दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी, लेखक अभिजात जोशी आणि संपूर्ण टीममधील कोणालाही त्या काळात सोनम वांगचुक यांची माहिती नव्हती.
Today at @BFI I asked Mr Amir Khan about @Wangchuk66 and his fast. Here is his response: @abhijeet_dipke @CJP_2029 @Cockroachisback @SauravDassss pic.twitter.com/jkeKFssrDX— nabanita sircar (@sircarnabanita) July 16, 2026
आमिर खान यांनी स्पष्ट केले की, सोनम वांगचुक यांचे शिक्षण आणि समाजासाठीचे कार्य अत्यंत उल्लेखनीय आहे. मात्र, त्यांच्या कामाचा सन्मान करण्यासाठी '3 इडियट्स'मधील एखादे पात्र त्यांच्यावर आधारित असल्याचे मानण्याची गरज नाही.
सध्या दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे उपोषणाला बसलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबतही आमिर खान यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी आणि त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
काही दिवसांपूर्वी ओमी वैद्य यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा दर्शवला होता. त्याचवेळी त्यांनी चित्रपटातील 'फुन्सुख वांगडू' हे पात्र त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर प्रेरित असल्याचा दावा केला होता. मात्र, आता आमिर खान यांच्या स्पष्टीकरणानंतर या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे.