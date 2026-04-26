Salman Khan Farmhouse: सलमानच्या फार्महाऊसवर नक्की काय चालतं? बॉलिवूड अभिनेत्रीने उघड केलं सत्य! 'त्याचा 'रँडम' कॉल आणि...'

Salman Khan Farmhouse: . सलमान खानच्या वाढदिवसाच्या भव्य सेलिब्रेशनपासून ते अगदी मोजक्या मित्रांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या छोटेखानी पार्ट्यांपर्यंत अनेक प्रसंगांची अमिषा साक्षीदार राहिली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 26, 2026, 09:43 PM IST
सलमान खान

Salman Khan Farmhouse: बॉलिवूडचा 'भाईजान' अर्थात सलमान खान याच्या खासगी आयुष्याबद्दल चाहत्यांमध्ये नेहमीच कमालीची उत्सुकता असते. त्याचे पनवेलमधील फार्महाऊस आणि वांद्रे येथील 'गॅलेक्सी अपार्टमेंट' हे नेहमीच चर्चेचा विषय राहिले आहेत. अलीकडेच एका मुलाखतीत 'गदर' फेम अभिनेत्री अमिषा पटेलने सलमान खानच्या जीवनशैलीबद्दल आणि त्याच्या कुटुंबाच्या पाहुणचाराबद्दल काही खळबळजनक आणि रंजक खुलासे केले आहेत.

खान आणि देओल कुटुंबाचे अतूट नाते

सलमान खान आणि देओल कुटुंबाचे संबंध अत्यंत जुने आणि जिव्हाळ्याचे आहेत. विशेषतः बॉबी देओलच्या पडत्या काळात सलमान खान खंबीरपणे त्याच्या पाठीशी उभा राहिला होता, असे अमिषा पटेलने सांगितले. बॉबीच्या आयुष्यात जेव्हा कामाची कमतरता होती, तेव्हा सलमानने त्याला केवळ मानसिक आधारच दिला नाही, तर त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मदतही केली.

पनवेल फार्महाऊसवर पार्ट्या 

अमिषाने सांगितले की, तिने सलमानच्या पनवेल फार्महाऊसवरील अनेक पार्ट्यांमध्ये हजेरी लावली आहे. सलमान खानच्या वाढदिवसाच्या भव्य सेलिब्रेशनपासून ते अगदी मोजक्या मित्रांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या छोटेखानी पार्ट्यांपर्यंत अनेक प्रसंगांची ती साक्षीदार राहिली आहे. या पार्ट्यांमध्ये येणारा प्रत्येक पाहुणा अतिशय सुरक्षित आणि आनंदी वातावरणात वावरतो, असा तिचा अनुभव आहे.

'गॅलेक्सी अपार्टमेंट'मधील साधेपणा 

लोकांना वाटते की सलमानच्या घरी जाणे खूप कठीण असेल, पण अमिषाच्या मते 'गॅलेक्सी अपार्टमेंट'मध्ये राहणाऱ्या खान कुटुंबाचे आदरातिथ्य अविस्मरणीय आहे. तिथे गेल्यावर आपल्याला एखाद्या सुपरस्टारच्या घरी आल्यासारखे वाटण्यापेक्षा एका मोठ्या कुटुंबाचा भाग असल्यासारखे वाटते. सलमानच्या घरात पाहुण्यांची चंगळ असते.

खान कुटुंबाचा 'रँडम' कॉल आणि प्लॅनिंगची पद्धत

सलमान खानच्या पार्ट्यांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे कोणतेही आगाऊ नियोजन (Planning) नसते. अमिषा सांगते की, सलमानचा अचानक 'रँडम' कॉल येतो आणि तो विचारतो की तुम्ही मोकळे आहात का? जर वेळ असेल तर लगेच पार्टीचा बेत ठरतो. हा उत्स्फूर्तपणाच सलमानच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक भाग आहे.

खान परिवाराचा शाही पाहुणचार 

बॉलिवूडमध्ये खान कुटुंब त्यांच्या पाहुणचारासाठी प्रसिद्ध आहे. अमिषाने आवर्जून सांगितले की, खान कुटुंबाच्या घरी प्रत्येकासाठी अन्नाची विशेष सोय असते. तिथे येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान राखला जातो. "खान कुटुंब इतके प्रेम आणि सत्कार करतात की ते कधीही विसरता येत नाही," असे अमिषाने नमूद केले.

बॉबी देओलच्या पत्नीशी घट्ट मैत्री

अमिषा पटेल आणि बॉबी देओलची पत्नी तान्या देओल या लहानपणापासूनच्या मैत्रिणी आहेत. बॉबीच्या लग्नापूर्वीपासून अमिषा या कुटुंबाच्या जवळ आहे. कठीण काळात आपण एकमेकांच्या सोबत उभे राहिले पाहिजे, हा संस्कार अमिषा आणि देओल-खान कुटुंबाच्या मैत्रीत स्पष्टपणे दिसून येतो.

बॉलिवूडमध्ये निस्वार्थ मैत्रीचे उदाहरण

आजच्या स्पर्धात्मक युगात अमिषाने दिलेल्या माहितीमुशे बॉलिवूडमधील सकारात्मक बाजू समोर आलीय. सलमान खानने बॉबी देओलला दिलेली साथ आणि अमिषाचे या दोन्ही कुटुंबांशी असलेले ऋणानुबंध हे सिनेसृष्टीतील निस्वार्थ मैत्रीचे एक उत्तम उदाहरण मानले जाते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

