नक्की सुनिधीला काय झालं? लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये सुनिधी चौहानचा डान्स पाहून नेटकऱ्यांनी ट्रोल केलं, व्हिडिओ व्हायरल

Sunidhi Chauhan trolled for dancing at the concert: सुनिधी चौहान चर्चेत! लाइव्ह कॉन्सर्टमधल्या डान्स स्टेपमुळे ट्रोल्सचा हल्ला!  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 29, 2025, 04:48 PM IST
नक्की सुनिधीला काय झालं? लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये सुनिधी चौहानचा डान्स पाहून नेटकऱ्यांनी ट्रोल केलं, व्हिडिओ व्हायरल

बॉलिवूडच्या लोकप्रिय गायिका सुनिधी चौहान सध्या तिच्या 'आय एम होम' (I Am Home) भारत दौऱ्यामुळे चर्चेत आहे. याआधीही तिच्या गाण्यांच्या आवाजाने लाखो चाहत्यांना मंत्रमुग्ध केले आहे, पण तिच्या सध्या सुरू असलेल्या भारत दौऱ्यात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये नुकतंच झालेल्या तिच्या कॉन्सर्टने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. या कॉन्सर्टमध्ये सुनिधीने ज्या पद्धतीने स्टेजवर परफॉर्मन्स दिला, त्यावर नेटकऱ्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेषतः, तिच्या एका डान्स स्टेपमुळे ती ट्रोल होण्यास सामोरे गेली आहे.

सुनिधीच्या कॉन्सर्टमधील 'कमली' गाण्याचं सादरीकरण काही वेळातच चर्चेचा विषय बनला. गाणं सुरू होताच सुनिधीने तिच्या आवाजाचं जादूगारसारखं प्रदर्शन केलं. परंतु, गाण्याच्या जोशात ती स्टेजवर एक नवा अंदाज घेऊन डान्स करत होती. तिच्या या डान्स स्टेप्सला पाहून कॉन्सर्टमध्ये उपस्थित असलेल्या अनेक चाहत्यांना ते तितकं आकर्षक किंवा उपयुक्त वाटलं नाही. काही मिनिटांतच, या डान्सच्या व्हिडिओने सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होण्यास सुरुवात केली. यावर अनेकांनी हसणारी, तर काहींनी उपहास करणारी प्रतिक्रिया दिली.

सोशल मीडियावर आलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये काही युझर्सने सुनिधीच्या डान्स स्टाइलचे कौतुक केलं. त्यांना तिच्या आत्मविश्वासाचे आणि स्टेजवरील नृत्याचे महत्त्व समजले. पण एक मोठा भाग असा होता की, ज्या चाहत्यांना तिच्या या डान्स स्टेप्सवर आनंद नाही आला, त्यांचं म्हणणं होतं की, 'हे नेमकं काय होतं?' त्यातच एक युझरने चांगल्या प्रकारे विचारलं, 'तिला फिट्स तर येत नाहीत ना?' असंही म्हटलं. अशा टीकांमुळे सुनिधीला ट्रोल्सच्या निशाण्यावर येणं स्वाभाविक होतं.

शकिरा सोबत तुलना आणि 'नाटक' का?

पण एक गोष्ट जी मोठ्या प्रमाणावर समोर आली, ती म्हणजे सुनिधीच्या डान्स स्टाइलची तुलना हॉलिवूडच्या पॉप स्टार शकिरा सोबत केली गेली. काहींनी सुनिधीला 'शकिरा' बनण्याचा प्रयत्न करताना तिच्या परफॉर्मन्समधून काही विशिष्ट गडबड दिसली, अशी टीका केली. एका युझरने लिहिलं, "शकिरा बनण्याचा प्रयत्न करत असताना परफॉर्मन्स बिघडतो." काही अन्य युझर्सनीही असेच उपहासात्मक शब्द वापरले. त्यातच एकाने लिहिलं, 'एवढा चांगला आवाज असताना अशा नाटकाची काय गरज आहे?' यामुळे सुनिधीच्या डान्स स्टाइलवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

याशिवाय, काही युझर्सने तिच्या डान्समधील थोड्या अव्यवस्थित हालचालींवर देखील टिपणी केली. 'हे डान्स का होतं? ह्याचं काही संबंध आहे का गाण्याशी?' असे विचार देखील नेटिझन्सनी उपस्थित केले.

सुनिधीच्या गाण्याचं कौतुक, पण डान्समुळे वाद

सुनिधी चौहानला गायनाच्या क्षेत्रात एक मोठं स्थान आहे. तिच्या आवाजाने आजवर अनेक गाणी हिट केली आहेत आणि ती अजूनही लाखो लोकांच्या गळ्यात गाणं घालते. 'कमली', 'सपना जैसा' आणि 'दिल डूबे' यांसारख्या गाण्यांमुळे ती आपल्याला चांगलीच परिचित आहे. मात्र, स्टेजवरील तिच्या डान्समुळे तिच्या चाहत्यांच्या एक मोठा गट नाखुश आहे.

तरी देखील, तिच्या गाण्याच्या आवाजावर अनेकांनी भरभरून स्तुती केली आहे. तिच्या आवाजात जोश आणि उत्साह असतो, जो तिच्या प्रत्येक गाण्यात दिसतो. काही वेळा, गायिका स्टेजवरचं संपूर्ण वातावरण उचलून नेते. परंतु, डान्स करत असताना ती अजून अधिक उर्जा आणि आकर्षकता दर्शवू इच्छित होती, हे देखील तिच्या परफॉर्मन्सचा एक भाग आहे. तिच्या डान्समुळे काही चाहत्यांना हे 'अत्यधिक' वाटले, तर काहींना ते 'मजेदार' आणि 'जोशपूर्ण' म्हणता येईल.

सुनिधीचा भारत दौरा आणि भविष्यातील कॉन्सर्ट्स

सुनिधी चौहानचा भारत दौरा सुरू असून ती आपल्या चाहत्यांना निरंतर संगीताचा आनंद देत आहे. 'आय एम होम' टूरमध्ये तिचे भारतभर विविध शहरांमध्ये कॉन्सर्ट्स होणार आहेत. दिल्लीच्या कॉन्सर्टनंतर, सुनिधी विविध ठिकाणी चाहत्यांसोबत तिच्या गाण्यांचं सादरीकरण करत राहील. कॉन्सर्टमधील वाद, तिच्या डान्स स्टेप्सवरील चर्चांमुळे एक गोष्ट निश्चित आहे - सुनिधी चौहानला तिने केलेल्या कोणत्याही गोष्टींवर सोशल मीडियावर चांगली आणि वाईट प्रतिक्रिया मिळणारच आहेत. तिच्या आवाजाला जितका पसंती मिळते, तितकाच तिच्या प्रत्येक टायमिंगला वेगळं आणि कटाक्षाने पाहिलं जातं.

सुनिधी चौहानच्या दिल्ली कॉन्सर्टमधील डान्स स्टेपमुळे एका बाजूने चर्चा झाली आहे. हे तिच्या चाहत्यांना एक नवीन विचार देतं. गायकाच्या आवाजामुळे जरी तिचं स्थान स्थिर असलं तरी, तिच्या स्टेजवरील अभिनय आणि डान्सला त्याच प्रमाणात स्वीकार मिळणे एक आव्हान आहे. भविष्यात, सुनिधीला तिच्या संगीतावर अधिक लक्ष केंद्रित करतानाच, स्टेजवरील पर्फॉर्मन्सबाबत प्रेक्षकांची भावना समजून घेतल्यास अधिक समर्पक ठरू शकतं.

