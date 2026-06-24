/बॉलिवूड गायिका अलका याज्ञिक यांना नेमकं झालाय काय? ऐकण्याची क्षमता अचानक कशी गेली? जाणून घ्या

What exactly has happened to Bollywood singer Alka Yagnik : बलिवुडची स्टार गायिका, ज्यांच्या आवाजाने अनेक दशकं हिंदी चित्रपटसृष्टी गाजवली, त्या प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक यांना नुकताच पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. राष्ट्रपती भवनातील या सोहळ्यात त्यांना मंचावर जाताना सहकाऱ्याचा आधार घ्यावा लागल्याचं पाहायला मिळालं. त्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीबाबत चाहत्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. अलका याग्निक गेल्या दोन वर्षांपासून श्रवणक्षमतेशी संबंधित एका दुर्मिळ आजाराशी सामना करत आहेत. 2024 मध्ये त्यांनी स्वतः सोशल मीडियावर याबाबत माहिती दिली होती.
डॉक्टरांनी अलका याग्निक यांना 'सेन्सरी न्युरल हिअरिंग लॉस' हा आजार असल्याचं निदान केलं होतं. या अवस्थेमध्ये कानातील किंवा श्रवणाशी संबंधित मज्जातंतूंवर परिणाम होतो आणि त्यामुळे ऐकण्याची क्षमता अचानक किंवा हळूहळू कमी होऊ शकते.
अलका याग्निक यांनी सांगितल्याप्रमाणे, विमान प्रवासानंतर त्यांना अचानक काहीच ऐकू येत नसल्याची जाणीव झाली. सुरुवातीला हा तात्पुरता त्रास असेल असं वाटलं, मात्र तपासणीनंतर हा गंभीर प्रकार असल्याचं स्पष्ट झालं. डॉक्टरांच्या मते, एका व्हायरल इन्फेक्शननंतर त्यांच्या श्रवणक्षमतेवर परिणाम झाला. या अचानक घडलेल्या बदलामुळे त्या स्वतःही हादरून गेल्या होत्या.
आपल्या प्रकृतीबाबत माहिती देताना अलका याग्निक यांनी विशेषतः तरुणांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला होता. अतिशय मोठ्या आवाजात संगीत ऐकणे आणि दीर्घकाळ हेडफोनचा वापर करणे यामुळे श्रवणक्षमतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असं त्यांनी म्हटलं होतं. तसेच, व्यावसायिक आयुष्यात सतत मोठ्या आवाजाच्या वातावरणात काम करणाऱ्या कलाकारांनाही अशा आरोग्यविषयक समस्यांचा धोका असू शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.
या आजारावर उपचार सुरू असले तरी अलका याग्निक यांची प्रकृती अद्याप पूर्णपणे पूर्ववत झालेली नाही. काही महिन्यांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी अजूनही गाण्याचं काम नियमितपणे करता येत नसल्याचं सांगितलं होतं. अनेक संगीतकार त्यांच्याशी संपर्क साधतात, मात्र प्रकृतीमुळे सर्व कामं स्वीकारणं सध्या शक्य होत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
'तू शायर है', 'चुरा के दिल मेरा', 'चांद छुपा बादल में', 'गली में आज चांद निकला', 'अगर तुम साथ हो' यांसारख्या असंख्य सुपरहिट गाण्यांना अलका याग्निक यांनी आपला आवाज दिला आहे. भारतीय संगीतविश्वातील त्यांच्या अमूल्य योगदानाची दखल घेत त्यांना देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेल्या पद्मभूषण पुरस्काराने गौरविण्यात आलं आहे.