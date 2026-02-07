मराठमोळ्या गिरीजा ओकचा गुजरातीशी नेमका काय संबंध ; अभिनेत्रीने पहिल्यांदाच केला खुलासा !

काही दिवसांपूर्वी गिरीजा ओक ही मराठमोळी अभिनेत्री चांगलीच चर्चेत आली होती. तिचे निळ्या साडीतील फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते, जे प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडले होते. तिच्या आकर्षक लूकमुळे गिरीजा रातोरात नॅशनल क्रश बनली, आणि लोकांची तिच्याबद्दल उत्सुकता वाढली. तिच्या आयुष्यातील विविध पैलू, तिच्या आवडीनिवडी, तिच्या कुटुंबाबद्दल जाणून घेण्याची चाहत्यांची उत्सुकता नव्याने वाढली होती.
गिरीजा ओक हिने वेळोवेळी तिच्या अभिनयाच्या धाडसी निवडी आणि व्यक्तिमत्त्वामुळे चाहत्यांना प्रभावित केले आहे. तिच्या सोशल मीडियावर झपाट्याने वाढत असलेल्या फॅन फॉलोइंगमुळे ती नेहमीच चर्चेत असते. तिच्या प्रत्येक लूक, प्रत्येक पोस्ट, आणि तिच्या विचारांना चांगलीच महत्त्व दिले जाते. पण, एक गोष्ट जी अनेकांना माहित नव्हती, ती म्हणजे तिचं गुजराती कनेक्शन. गिरीजाने नुकत्याच दिलेल्या एका व्हिडीओ पोस्टमध्ये हे रहस्य उघड केले आहे.
गिरीजा ओकने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमध्ये तिने सांगितले की, 'काही दिवसांपूर्वी एका कार्यक्रमात मी गुजराती बोलत होतो. तेव्हा अनेकांनी विचारले, ‘तू गुजराती आहेस का? तुला इतकं छान गुजराती कसं येतं?’ या प्रश्नावर गिरीजा हसत उत्तर देते, 'मी मराठीच आहे, पण मला गुजराती खूप आवडते. जिथे मी लहानपणापासून वाढले, तिथेच माझं गुजराती कौशल्य आलं आहे. माझे शालेय आणि कॉलेज शिक्षण मुंबईतील कांदिवली मध्ये झाले, जिथे खूप गुजराती लोक राहतात. त्यामुळे तिथं राहूनच मी गुजराती शिकले आणि बोलायला लागले.'
गिरीजा आणखी सांगते, 'माझ्या शालेय जीवनातही, घरात आणि मित्रमैत्रिणींमध्ये गुजराती संवाद होता. त्यामुळे ती भाषा शिकायला लागले आणि मला आवडायला लागली. मला गुजराती बोलता येतं, वाचता येतं आणि लिहायलाही आवडेल, पण लेखनातील त्रुटी अजून असू शकतात.' गिरीजा हिचं गुजराती भाषेतील टॅलेंट पाहून तिच्या चाहत्यांना खूप आश्चर्य वाटले आहे.
व्हिडीओमध्ये गिरीजा पूर्णपणे गुजराती भाषेत संवाद साधताना दिसते. तिचं हे कौशल्य पाहून अनेक गुजराती नेटिझन्स यावर प्रतिक्रिया देताना दिसले आहेत. काही लोकांनी असे लिहिलं की, 'तू गुजरातींपेक्षा छान गुजराती बोलतेस.' याशिवाय एका युझरने विचारले, 'असं काय आहे जे तुला येत नाही? तू तितकीच छान गुजराती बोलतेस.'
गिरीजाच्या या व्हिडीओमुळे तिच्या गुजराती कनेक्शन विषयी चाहत्यांना नव्याने माहिती मिळाली आहे. तिने या व्हिडीओमधून जवळपास प्रत्येक गोष्ट स्पष्ट केली आहे आणि तिच्या चाहत्यांच्या विचारात आणखी एक नवीन पैलू उघडला आहे. गिरीजा ओकच्या फॅन फॉलोइंगमध्ये मराठी आणि गुजराती चाहत्यांची संख्या आता वाढली आहे. काही लोकांनी तिच्या या छान गुजराती बोलण्याचा आदर व्यक्त केला असून, तिच्या या कनेक्शनवर सगळीच चर्चा सुरू झाली आहे.
गिरीजाच्या या व्हिडीओवर सोशल मीडियावर खूप लाईक्स, कमेंट्स आणि शेअर्स आले आहेत. तिला सोशल मीडियावर एक नविन ओळख मिळाली आहे आणि तिचं हे कनेक्शन पाहून तिच्या चाहत्यांमध्ये एक नवा उत्साह आणि आकर्षण निर्माण झालं आहे. आता, गिरीजा ओक फक्त मराठीतच नव्हे, तर गुजराती समाजातही लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.
गिरीजा ओकचे या व्हिडीओचे प्रचंड प्रमाणात शेअरिंग होणे, आणि त्यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया यामुळे तिच्या लोकप्रियतेला आणखी वाव मिळाला आहे. भविष्यात तिच्या गुजराती भाषेतील कौशल्यला आणखी वाव मिळण्याची शक्यता आहे, कारण लोकांना तिच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक कनेक्शनमध्ये खूपच रस आल्याचं दिसून येत आहे.