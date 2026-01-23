English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • बिग बीच्या शेवटच्या क्षणात काय घडले? खराब हवामानात देवदूत बनून आले बालासाहेब ठाकरे!

बिग बीच्या शेवटच्या क्षणात काय घडले? खराब हवामानात देवदूत बनून आले बालासाहेब ठाकरे!

Know What happened in Big B's last moments : डॉक्टरांसह बाळासाहेब ठाकरे यांचाही बिग बींचे प्राण वाचवण्यात महत्त्वाचा हात होता.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 23, 2026, 07:58 AM IST
बिग बीच्या शेवटच्या क्षणात काय घडले? खराब हवामानात देवदूत बनून आले बालासाहेब ठाकरे!

अमिताभ बच्चन यांचा ‘कुली’ हा चित्रपट त्यांच्या करिअरचा एक महत्त्वाचा टप्पा होता. या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान एका फायटिंग सीनमध्ये अमिताभ गंभीरपणे जखमी झाले. जखमी झाल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीची स्थिती इतकी गंभीर झाली की तातडीने रुग्णालयात नेणे आवश्यक होते. मात्र, त्या दिवशी मुंबईत हवामान खूपच खराब होते. पावसाने आणि वादळाने शहर थक्क पाडले होते, आणि रुग्णवाहिका देखील वेळेवर पोहोचू शकत नव्हती. परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक होती आणि सर्वजण घाबरले होते.

Add Zee News as a Preferred Source

या संकटाच्या क्षणी बाळासाहेब ठाकरे मदतीसाठी पुढे आले. त्यांनी शिवसेनेच्या तातडीच्या रुग्णवाहिका पाठवल्या, ज्यामुळे अमिताभ बच्चन वेळेत रुग्णालयात पोहोचू शकले. त्यांच्या या मदतीमुळे अमिताभची प्रकृती वाचली गेली आणि आज त्यांची जीवनयात्रा सुरू आहे.

अमिताभने सांगितला भावनिक किस्सा

अमिताभ बच्चन यांनी या घटनेबद्दल सांगताना म्हणाले होते 'मला सर्वात जास्त गरज असताना बाळ ठाकरे यांनी मला मदत केली. जर त्यांनी तेव्हा मदत केली नसती, तर मी आज जिवंत नसतो.' अमिताभने या घटनेला ‘दुसरे जीवन’ देणारा प्रसंग म्हटले आणि बाळासाहेबांच्या मानवीयतेची उच्च प्रशंसा केली. त्यांचे हे शब्द आजही अनेकांना भावून सोडतात.

ठाकरे कुटुंबाशी कौटुंबिक नाते

बाळासाहेब ठाकरे आणि अमिताभ बच्चन यांच्यातील नाते फक्त एका घटनेपुरतं मर्यादित नव्हतं. अमिताभने अनेक प्रसंगांमध्ये ठाकरे कुटुंबाशी असलेल्या घनिष्ठ नात्याबद्दल खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितले की, ठाकरे कुटुंबाशी त्यांचे ‘कौटुंबिक नाते’ आहे. हे नाते इतके घट्ट आहे की ते त्यांच्या कुटुंबाशी अगदी नातेवाईकांसारखे वागतात.

अमिताभने सांगितले की, जेव्हा जया आणि त्यांचे लग्न झाले, तेव्हा बाळासाहेबांनी त्यांना फोन करून म्हणाले 'आता तुझे लग्न झाले आहे, तुझ्या बायकोला घरी घेऊन ये.' त्यांच्या घरी गेलेल्या अमिताभला बाळासाहेबांच्या आईने जया बच्चन यांचं स्वागत इतक्या प्रेमाने केलं की त्यांना जणू काही त्यांची स्वतःची सून घरी आली आहे, असा भाव आला.

प्रेरणेचा स्रोत म्हणून बाळासाहेब

अमिताभने असेही सांगितले की, त्यांच्या आयुष्यात जेव्हा कोणत्याही संकटात किंवा कठीण प्रसंगी प्रेरणा हवी असते, तेव्हा ते बाळासाहेबांच्या घरी जाऊन त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेत. बाळासाहेब त्यांना हात धरून आधार देत असत. या नात्यामुळे अमिताभच्या जीवनात बाळासाहेबांचे स्थान विशेष महत्त्वाचे आहे.

आजचा दिवस: 100वी जयंती आणि स्मरण

आज बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 100व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या विचारधारेचे आणि कार्याचे स्मरण केले जात आहे. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीबरोबरच, मानवतेच्या उदाहरणांमुळेही त्यांना आजही अनेक लोक आदराने स्मरतात. अमिताभ बच्चन यांनी सांगितलेला ‘दुसरे जीवन’ देणारा किस्सा हेच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची खरी ओळख आहे. बाळासाहेब ठाकरे हे केवळ राजकारणी नव्हते, तर एक समाजसेवक, मार्गदर्शक आणि मदतीचा हातही होते, असे त्यांच्या या कथेतून स्पष्ट होते.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Balasaheb Thackerayamitabh bachchan jalsa videoamitabh bachchan abhishek bachchan jalsa videoamitabh bachchan newsentertainment news

इतर बातम्या

'पाकिस्तानने बांगलादेशला भडकवलं ...', T20 विश्वच...

स्पोर्ट्स