'तो खूप शांत राहतो'; वडिलांची तब्येत बिघडल्यानंतर सलमानला काय झालं? मित्रानं सगळंच सांगितलं

बॉलिवूडचे दिग्गज पटकथा लेखक आणि सलमान खानचे वडील सलीम खान यांना ब्रेन हॅमरेज झाल्यानंतर 17 फेब्रुवारी रोजी लीलावती रुग्णालयात तातडीने दाखल करण्यात आले होते. सुरुवातीला त्यांना व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आले होते, पण आता त्यांना व्हेंटिलेटरवरून काढण्यात आले आहे. डॉक्टरांच्या मते, आजच त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्याची शक्यता आहे, ही खबर चाहत्यांसाठी दिलासा देणारी आहे.
सलमान खानच्या जवळच्या मित्र संतोष शुक्ला यांनी ‘अमर उजाला’शी बोलताना सांगितले की, वडिलांची तब्येत बिघडल्यानंतर सलमान खूप शांत आहेत. “तो कोणालाही त्रास देऊ इच्छित नाही आणि स्वतःलाही त्रास करून घेत नाही. कधीकधी माणसाला थोडी जागा देणे आवश्यक असते, सलमान सध्या तसेच करत आहेत,” असे संतोष म्हणाले.
संतोष शुक्ला यांनी पुढे सांगितले की, 'लोकांनी काही बोलण्याऐवजी फक्त प्रार्थना करावी. सलीम खान यांची प्रकृती आता सुधारत आहे, व्हेंटिलेटरवरून बाहेर येणे ही मोठी दिलासा देणारी बाब आहे. देवाचे आभार की परिस्थिती चांगल्या दिशेने जात आहे.'
सलीम खान यांना रुग्णालयात आणले गेले तेव्हा प्राथमिक तपासणीनंतर डॉक्टरांच्या विशेष पथकाने त्यांची स्थिती पाहिली. 18 फेब्रुवारी रोजी डिजिटल सबस्ट्रॅक्शन एंजियोग्राफी (DSA) केली गेली, जी मेंदूतील रक्तवाहिन्यांची स्थिती आणि संभाव्य अडथळे तपासण्यासाठी वापरली जाते. डॉक्टरांच्या मते, ही शस्त्रक्रिया नव्हती आणि प्रक्रियेनंतर सलीम खान यांची प्रकृती स्थिर राहिली.
सलीम खान हे 90 वर्षांचे आहेत आणि ते हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज पटकथा लेखकांपैकी एक आहेत. त्यांनी 1960च्या दशकात ‘बारात’ चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले, परंतु लहान व मर्यादित भूमिका मिळाल्यामुळे त्यांनी पटकथा लेखनाकडे वळून आपले खरे योगदान दाखवले. त्यांच्या लेखनामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनेक यशस्वी चित्रपट रचले गेले आहेत.
संतोष शुक्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, सलमान Khan सध्या अत्यंत शांत आहेत आणि कोणालाही त्रास न देता परिस्थिती हाताळत आहेत. त्यांनी स्वतःला मानसिक दृष्ट्या स्थिर ठेवण्यावर भर दिला आहे. यावेळी त्यांनी आपल्या कुटुंबासाठी आणि वडिलांच्या स्वास्थ्यासाठी प्रार्थना केली आहे, तर चाहत्यांनीही फक्त शुभेच्छा देण्यास प्राधान्य दिले आहे.