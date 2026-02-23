English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • तो खूप शांत राहतो; वडिलांची तब्येत बिघडल्यानंतर सलमानला काय झालं? मित्रानं सगळंच सांगितलं

'तो खूप शांत राहतो'; वडिलांची तब्येत बिघडल्यानंतर सलमानला काय झालं? मित्रानं सगळंच सांगितलं

Salman's Mental State currently : सलीम खान यांना ब्रेन हॅमरेजनंतर लीलावती रुग्णालयात दाखल केले होते; आता ते व्हेंटिलेटरवरून काढले गेले आहेत. सलमान खान सध्या शांत आहेत, आणि लवकरच वडिलांना डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 23, 2026, 02:46 PM IST
'तो खूप शांत राहतो'; वडिलांची तब्येत बिघडल्यानंतर सलमानला काय झालं? मित्रानं सगळंच सांगितलं

बॉलिवूडचे दिग्गज पटकथा लेखक आणि सलमान खानचे वडील सलीम खान यांना ब्रेन हॅमरेज झाल्यानंतर 17 फेब्रुवारी रोजी लीलावती रुग्णालयात तातडीने दाखल करण्यात आले होते. सुरुवातीला त्यांना व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आले होते, पण आता त्यांना व्हेंटिलेटरवरून काढण्यात आले आहे. डॉक्टरांच्या मते, आजच त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्याची शक्यता आहे, ही खबर चाहत्यांसाठी दिलासा देणारी आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सलमान खानच्या जवळच्या मित्र संतोष शुक्ला यांनी ‘अमर उजाला’शी बोलताना सांगितले की, वडिलांची तब्येत बिघडल्यानंतर सलमान खूप शांत आहेत. “तो कोणालाही त्रास देऊ इच्छित नाही आणि स्वतःलाही त्रास करून घेत नाही. कधीकधी माणसाला थोडी जागा देणे आवश्यक असते, सलमान सध्या तसेच करत आहेत,” असे संतोष म्हणाले.

संतोष शुक्ला यांनी पुढे सांगितले की, 'लोकांनी काही बोलण्याऐवजी फक्त प्रार्थना करावी. सलीम खान यांची प्रकृती आता सुधारत आहे, व्हेंटिलेटरवरून बाहेर येणे ही मोठी दिलासा देणारी बाब आहे. देवाचे आभार की परिस्थिती चांगल्या दिशेने जात आहे.'

सलीम खान यांना रुग्णालयात आणले गेले तेव्हा प्राथमिक तपासणीनंतर डॉक्टरांच्या विशेष पथकाने त्यांची स्थिती पाहिली. 18 फेब्रुवारी रोजी डिजिटल सबस्ट्रॅक्शन एंजियोग्राफी (DSA) केली गेली, जी मेंदूतील रक्तवाहिन्यांची स्थिती आणि संभाव्य अडथळे तपासण्यासाठी वापरली जाते. डॉक्टरांच्या मते, ही शस्त्रक्रिया नव्हती आणि प्रक्रियेनंतर सलीम खान यांची प्रकृती स्थिर राहिली.

सलीम खान हे 90 वर्षांचे आहेत आणि ते हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज पटकथा लेखकांपैकी एक आहेत. त्यांनी 1960च्या दशकात ‘बारात’ चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले, परंतु लहान व मर्यादित भूमिका मिळाल्यामुळे त्यांनी पटकथा लेखनाकडे वळून आपले खरे योगदान दाखवले. त्यांच्या लेखनामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनेक यशस्वी चित्रपट रचले गेले आहेत.

सलमान खानसाठी हा काळ भावनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे, कारण त्यांनी आपल्या वडिलांसोबतच्या वेळेत त्यांचे भावनिक आधार दिला आहे. मित्रांच्या मते, सलमान सध्या शांत राहून परिस्थिती हाताळत आहेत आणि लवकरच सर्व काही सुरळीत होईल.

सलीम खान यांच्या तब्येतीत सुधारणा झाल्यामुळे चाहत्यांमध्ये दिलासा आहे. लवकरच त्यांनी रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेतल्यावर कुटुंबासोबत वेळ घालवणे सुरू होईल. सलमानसाठी हा काळ संघर्षाचा असला तरी त्यांनी संयम ठेवला आहे आणि त्यांच्या कामाच्या कार्यक्रमातही सतत व्यस्त राहिले आहे.

सलीम खान यांचे जीवन आणि करिअर

सलीम खान यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1935 रोजी झाला. त्यांनी 1960च्या दशकात अभिनय क्षेत्रात प्रवेश केला आणि ‘बारात’ चित्रपटातून कारकिर्दीची सुरुवात केली. तथापि, मर्यादित भूमिका मिळाल्यामुळे त्यांनी पटकथा लेखनाकडे वळणे ठरवले आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपले नाव उजळले. त्यांचे लेखन अनेक बॉक्स ऑफिस हिट चित्रपटांचे मूलाधार ठरले आहे.

सलमान खानसाठी सलीम खान यांचा स्वास्थ्यप्रकरण हा वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आव्हानाचा काळ आहे. यावेळी सलमान आपल्या वडिलांना आधार देत आहेत आणि वैद्यकीय पथकाकडून सतत माहिती घेऊन त्यांच्या रिकव्हरीवर लक्ष ठेवले जात आहे. सलीम खान यांची प्रकृती सुधारत असल्यामुळे कुटुंबाला आणि चाहत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सलमान खानची भूमिका

संतोष शुक्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, सलमान Khan सध्या अत्यंत शांत आहेत आणि कोणालाही त्रास न देता परिस्थिती हाताळत आहेत. त्यांनी स्वतःला मानसिक दृष्ट्या स्थिर ठेवण्यावर भर दिला आहे. यावेळी त्यांनी आपल्या कुटुंबासाठी आणि वडिलांच्या स्वास्थ्यासाठी प्रार्थना केली आहे, तर चाहत्यांनीही फक्त शुभेच्छा देण्यास प्राधान्य दिले आहे. सलीम खान यांची तब्येत आता हळूहळू सुधारत आहे आणि लवकरच त्यांना डिस्चार्ज देऊन घरात आराम करण्याची संधी मिळणार आहे. सलमानसह कुटुंबीय त्यांच्या उपचारांवर लक्ष ठेवत आहेत. ही वेळ सलमानसाठी भावनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असली तरी त्यांनी संयम ठेवला आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
salman khanSulaim Khanbollywoodbrain hemorrhageLillavati Hospital

इतर बातम्या

अमेडिया कंपनीचा भागीदार दिग्विजय पाटील यांना अटक होणार? मुं...

पुणे