/सिंह पाठीमागून आला अन्...कन्नड अभिनेता किरण राजवर हल्ला! नेमकं काय घडलं? Video Viral

कन्नड अभिनेता किरण राजचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये एक सिंह किरण राजवर झडप घालताना दिसत असल्यामुळे चाहत्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. व्हिडीओ पाहून अनेकांनी अभिनेत्याच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. मात्र, काही वेळातच किरणने स्वतः पुढे येत या व्हिडीओमागचं खरं कारण स्पष्ट केलं. किरण राजने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या या क्लिपमध्ये तो सिंहासोबत दिसत आहे. काही क्षण असे आहेत की, सिंह अचानक त्याच्यावर हल्ला करत असल्यासारखा वाटतो. त्यामुळे हा व्हिडीओ पाहणाऱ्या चाहत्यांची चांगलीच घाबरगुंडी उडाली.
चाहत्यांच्या चिंता लक्षात घेत किरणने त्यांना धीर देत सांगितलं की, काळजी करण्याचं काहीही कारण नाही. त्याने आपल्या चाहत्यांना मिश्कील अंदाजात म्हटलं, “मित्रांनो, काळजी करू नका. मी ही पोस्ट करू शकतोय म्हणजे मी पूर्णपणे ठीक आहे.” यानंतर अभिनेत्याने आणखी एक व्हिडीओ शेअर करत या व्हायरल क्लिपमागचं सत्य सांगितलं.
किरणने स्पष्ट केलं की, व्हायरल झालेला व्हिडीओ कोणत्याही अपघाताचा किंवा खऱ्या हल्ल्याचा भाग नव्हता. तो एका आगामी प्रोजेक्टसाठी सिंहांसोबत ट्रेनिंग घेत आहे. या ट्रेनिंगदरम्यान रॉकी नावाच्या सिंहासोबत त्याला वेळ घालवण्याची आणि त्याच्या वर्तनाशी परिचित होण्याची संधी मिळत आहे. अभिनेत्याने सांगितलं की, व्हिडीओला देण्यात आलेलं कॅप्शन आणि त्यामागचं बॅकग्राउंड म्युझिक यामुळे लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण झाला. प्रत्यक्षात संपूर्ण ट्रेनिंग योग्य सुरक्षा व्यवस्थेत आणि काळजीपूर्वक पार पाडली जात आहे.
किरणने सांगितलं की, रॉकीसोबत त्याची काहीशी मैत्रीही झाली आहे. त्यामुळे त्याच्यासोबत काम करताना तो आता अधिक सहज झाला आहे. चाहत्यांनी त्याच्याबद्दल काळजी व्यक्त केल्याबद्दल त्याने त्यांचे आभार मानले आणि व्हायरल व्हिडिओवरून पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलं.
किरणने आणखी एका पोस्टमध्ये सांगितलं की, रॉजर आणि रॉकी या सिंहांसोबत काम करण्याचं प्रशिक्षण घेण्याचा हा त्याचा पहिला दिवस होता. या अनुभवातील काही गोष्टी त्याने चाहत्यांसोबत शेअर केल्या. सिंहांसोबत काम करताना सुरक्षिततेला किती महत्त्व आहे, याबाबतही त्याने काही सूचना दिल्या. त्याच्या म्हणण्यानुसार, सिंह अनेकदा समोरच्या व्यक्तीला खाली पाडण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे प्रशिक्षणादरम्यान मजबूत आधार जवळ असणं आवश्यक आहे. तसेच मागे सरकत असतानाही सिंहाकडे पाठ न करता त्याच्याकडेच लक्ष ठेवण्याचा सल्ला त्याने दिला.
किरणने सिंहांच्या वर्तनाबाबत काही निरीक्षणंही शेअर केली. त्याच्या मते, हे प्राणी समोरच्या व्यक्तीच्या डोळ्यांतील हालचाली आणि भाव लक्षात घेऊ शकतात. त्याने सिंहांना प्रेमाने जवळ घेणं आणि लाड करणं आवडत असल्याचंही सांगितलं.
व्हिडीओतील दृश्यं पाहताना परिस्थिती धोकादायक वाटत असली, तरी हा संपूर्ण अनुभव एका प्रोजेक्टसाठी सुरू असलेल्या प्रशिक्षणाचा भाग असल्याचं किरणने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे व्हायरल क्लिप पाहून घाबरलेल्या चाहत्यांनी आता सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.