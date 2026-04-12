Asha Bhosle: आशा भोसले यांचे निधन नेमकं कशामुळे? ब्रीच कँडी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सांगितले कारण

Asha Bhosle Cause of Death: भारतीय संगीतविश्वासाठी आजचा दिवस अत्यंत दुःखद आणि वाईट ठरला. भारताची दिग्गज प्रसिद्ध पार्श्वगायिका आशा भोसले (Asha Bhosle) यांनी वयाच्या 92 व्या वर्षी मुंबईत अखेरचा श्वास घेतला. 12 एप्रिल 2026 रोजी त्यांचे निधन झाले असून, त्यांच्या जाण्याने भारतीय संगीताच्या सुवर्णयुगाला जणू पूर्णविराम मिळाला आहे. हिंदी ते मराठी अशा विविध भाषांमध्ये त्यांनी गाणी गेली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून आशा भोसले यांची प्रकृती खालावत होती. वयोमानानुसार त्यांना विविध आरोग्य समस्या जाणवत होत्या. प्रकृती अधिक बिघडल्याने त्यांना शनिवारी 11 एप्रिल रोजी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालय (Breach Candy Hospital) येथे दाखल करण्यात आले होते.
डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, त्यांना हृदय आणि श्वसनाशी संबंधित गंभीर त्रास होत होता. त्यांना आयसीयूमध्ये ठेवून उपचार सुरू होते. डॉक्टरांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, पण अखेरीस त्यांच्या शरीराने साथ सोडली.
ANI च्या वृत्तानुसार, या संगीत दिग्गजावर उपचार करणारे डॉ. प्रतीत समदानी यांनी सांगितले की, विविध अवयवांनी काम करणे थांबवल्यामुळे (multiple organ failure) त्यांचे निधन झाले.आशा भोसले यांना 11 एप्रिल रोजी ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांना श्वसनाचा त्रास होत असल्यामुळे रुग्णालयात दाखल केले होते.
आशा भोसले यांनी तब्ब्ल 14 भाषांमध्ये गाणी गायली आहेत. त्यांचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्येही नोंदवले आहे. त्यांनी 14 भाषांमध्ये चित्रपटगीतांपासून ते पॉप, गझल, भजन आणि शास्त्रीय संगीतापर्यंत 12000 हून अधिक गाणी गायली आहेत.
आशा भोसले आणि आर.डी. बर्मन यांनी एकत्रितपणे अनेक अजरामर गाणी दिली, जी आजही तितकीच लोकप्रिय आहेत.
आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आशा भोसले आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवत होत्या. विशेषतः त्यांची नात जनाई भोसले यांच्याशी त्यांचं खूप घट्ट नातं होतं. जनाई नेहमी त्यांच्यासोबत असायची आणि त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेत होती. कुटुंबीयांच्या मते, शेवटचे काही दिवस शांत होते, मात्र वैद्यकीय दृष्ट्या आव्हानात्मक होते. तरीही, त्यांनी आपल्या आयुष्याच्या अखेरपर्यंत संगीताविषयीची आवड जपली.
त्यांच्या जाण्याने एक महान अध्याय संपला असला, तरी त्यांचा आवाज आणि त्यांची गाणी सदैव जिवंत राहतील.