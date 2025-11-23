English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
करिश्माच्या मुलीच्या एका सेमेस्टरची फी ऐकून बसेल धक्का! इतक्या रकमेत मध्यमवर्गीय कुटुंब आयुष्यभर जगेल

करिश्मा कपूर आणि संजय कपूर यांची मुलगी समायरा ही अमेरिकन यूनिवर्सिटीमधून ग्रेजुएशन करत आहे. तिची फी ऐकून तुम्हाला देखील धक्का बसेल.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 23, 2025, 05:17 PM IST
Samaira Kapoor : दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांच्या प्रॉपर्टीवरून सुरू असलेला वाद आणखी तीव्र झाला आहे. संजय कपूर यांचे यावर्षी जून महिन्यात हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मालमत्तेच्या विभागणीवरून कुटुंबात तणाव निर्माण झाला असून हा सर्व वाद आता कोर्टात पोहोचला आहे.

संजय कपूर यांच्या एक्स-वाइफ करिश्मा कपूरच्या मुलांनी समायरा कपूर आणि तिच्या भावाने संजय कपूर यांच्या सध्याच्या पत्नी प्रिया सचदेव कपूर यांच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की संजय कपूर यांच्या वसीयतीमध्ये फेरफार करण्यात आला आहे.

समायरा कपूरचे गंभीर आरोप

या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीत समायरा कपूरने कोर्टात दावा केला होता की तिची दोन महिन्यांची कॉलेज फी अद्याप जमा करण्यात आलेली नाही. या आरोपामुळे न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना कडक शब्दांत इशारा दिला होता की अशा प्रकारचे 'मेलोड्रामा' कोर्टात करू नये.

या आरोपांना प्रत्युत्तर देत संजय कपूर यांच्या पत्नी प्रिया सचदेव यांच्या वकिलांनी शैल त्रेहन यांनी समायरा कपूरची पूर्ण कॉलेज फी भरल्याचे पुरावे न्यायालयात सादर केले आहेत.

वकिलांनी फी भरण्याच्या रसीद दाखवत स्पष्ट केले की: पर सेमेस्टर 95 लाख रुपयांची फी आधीच भरली गेली आहे. पुढील सेमेस्टरची फी डिसेंबर महिन्यात जमा करण्यात येणार आहे. या पुराव्यांमुळे समायरा कपूरची फी न भरल्याच्या आरोपांवर काहीअंशी विराम लागला आहे.

समायरा कपूर कुठे घेतेय शिक्षण?

समायरा कपूरने आपले स्कूलिंग अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बेमधून पूर्ण केले आहे. सध्या ती अमेरिकेतील मॅसाचुसेट्सच्या टफ्ट्स यूनिव्हर्सिटीमध्ये आपले ग्रॅज्युएशन करत आहे. करिश्मा कपूरची मुलगी समायरा प्रकाशझोतात राहणे टाळते. तिचे सोशल मीडिया अकाउंटही प्रायव्हेट आहे. त्यामुळे तिच्या वैयक्तिक जीवनाबाबत फारशी माहिती बाहेर येत नाही.

संजय कपूर यांची संपत्ती किती? 

संजय कपूर यांची संपत्ती अंदाजे $1.2 अब्ज (सुमारे $10,300 कोटी रुपये) होती, जी मुख्यत्वे त्यांच्या कंपनी सोना कॉमस्टारच्या व्यवसायामुळे होती. त्यांच्या निधनानंतर, त्यांच्या संपत्तीवरून कायदेशीर वाद सुरू झाला आहे, कारण करिश्मा कपूरच्या मुलांना आणि त्यांची तिसरी पत्नी प्रिया सचदेव यांनाही संपत्तीवर दावा करायचा आहे. 

FAQ

1. संजय कपूर यांचे निधन कधी झाले?

संजय कपूर यांचे निधन जून 2024 मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने झाले.

2. प्रॉपर्टी विवाद कसा सुरू झाला?

संजय कपूर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या मालमत्तेच्या विभागणीवरून तणाव निर्माण झाला. त्यांच्या एक्स-वाइफ करिश्मा कपूरच्या मुलांनी वसीयत फेरफार झाल्याचा आरोप करत कोर्टात याचिका दाखल केली.

3. समायरा कपूर आणि तिच्या भावाने कोणाविरुद्ध केस दाखल केली आहे?

दोघांनी संजय कपूर यांच्या सध्याच्या पत्नी प्रिया सचदेव कपूर यांच्या विरोधात केस दाखल केली आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

