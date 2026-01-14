English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सध्या काय करतोय ‘सैराट’चा परशा? लातूरमध्ये या पक्षाच्या रॅलीत आला नजरेस

Akash Thosar in Congress Rally: बराच काळ सोशल मीडियावर अनुपस्थित असलेला अभिनेता आकाश ठोसर पुन्हा चर्चेत; व्हिडिओ झाला व्हायरल  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 14, 2026, 02:33 PM IST
अभिनेता आकाश ठोसर गेल्या काही महिन्यांपासून सोशल मीडियावर पूर्णपणे गायब असल्याने तो सध्या नेमकं काय करतो आहे, असा प्रश्न त्याच्या चाहत्यांना सतावत आहे. ‘सैराट’ या त्याच्या पहिल्यावहिल्या आणि तुफान गाजलेल्या चित्रपटामुळे तो घराघरात पोहोचला होता. या चित्रपटाचे गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात री-रिलीज करण्यात आले होते. त्या निमित्ताने आकाशने २२ मार्च 2025 रोजी इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली होती. मात्र त्यानंतर त्याने पुन्हा सोशल मीडियावर कोणतीही उपस्थिती दाखवलेली नाही. विशेष म्हणजे, या री-रिलीजपूर्वीही आकाश तब्बल एक वर्षाहून अधिक काळ सोशल मीडियापासून दूर होता.

दरम्यान, आकाश ठोसरने कोणतीही नवी पोस्ट शेअर केलेली नसतानाही त्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ एका प्रचार रॅलीतील असल्याचे समोर आले असून, तो इन्स्टाग्रामवरील latur__wala या प्रोफाइलवरून शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओत आकाश एका वाहनाच्या सनरूफमधून बाहेर येत काही कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना दिसत आहे. त्याच्या गळ्यात काँग्रेस पक्षाचे चिन्ह असलेला मफलर असून, त्यामुळे त्याच्या राजकीय सहभागाबाबतही चर्चा रंगू लागल्या आहेत. मात्र हा व्हिडिओ नेमका कधी शूट करण्यात आला, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.

सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल होताच आकाश ठोसर पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. अनेक युजर्सने या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देत आश्चर्य व्यक्त केले आहे, तर काहींनी आकाश राजकारणात प्रवेश करतोय का, असा सवालही उपस्थित केला आहे. मात्र यासंदर्भात आकाशकडून किंवा त्याच्या टीमकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

आकाश ठोसर सोशल मीडियावर सक्रिय नसल्यामुळे त्याच्या चाहत्यांकडून वारंवार त्याच्याविषयी विचारणा होत असते. काही चाहते कमेंट्सद्वारे त्याच्या तब्येतीविषयी किंवा करिअरविषयी चिंता व्यक्त करताना दिसतात, तर काहींनी तो अचानक गायब का झाला, असा थेट प्रश्न विचारला आहे. विशेष म्हणजे, तो सध्या कोणत्या चित्रपट, वेब-सीरिज किंवा इतर कोणत्या प्रोजेक्टमध्ये काम करत आहे का, याबाबत कोणतीही माहिती सार्वजनिक झालेली नाही.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दरम्यान, आकाश ठोसरची मुख्य भूमिका असलेल्या ‘बाल शिवाजी’ या महत्त्वाकांक्षी चित्रपटाची घोषणा जून 2023 मध्ये करण्यात आली होती. या चित्रपटाकडून प्रेक्षकांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र हा प्रोजेक्ट अद्याप प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी या चित्रपटाचे दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी एका मुलाखतीदरम्यान यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडली होती. त्यांनी सांगितले की, 'निर्माते मिळाल्यानंतरच मी या सिनेमाचं पोस्टर जाहीर केलं होतं. मात्र नंतर मला जाणवलं की, छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील सिनेमा हा केवळ व्यवसाय म्हणून पाहता येत नाही. या विषयाशी श्रद्धा आणि भक्ती असलेला निर्माता हवा. गुंतवणूकदाराला त्याचे पैसे मिळालेच पाहिजेत, पण त्याचबरोबर दोनऐवजी चार पैसे खर्च करूनही सिनेमाचा दर्जा जपणारा निर्माता असावा, अशा व्यक्तीच्या शोधात मी आहे.'

या सर्व पार्श्वभूमीवर आकाश ठोसरचा पुढचा सिनेमॅटिक प्रवास नेमका कसा असेल, तो पुन्हा मोठ्या पडद्यावर कधी झळकणार, तसेच तो अभिनयासोबतच राजकारणात सक्रिय होणार का, याबाबत सध्या तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. मात्र त्याच्या चाहत्यांना तो लवकरच नव्या प्रोजेक्टसह समोर यावा, अशी अपेक्षा नक्कीच आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

