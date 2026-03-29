English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
Rasputin गाण्याचा Dhurandhar 2 शी काय संबंध? जाणून घ्या आदित्य धरच्या पीक डिटेलिंगमागचं रहस्य

धुरंधर 2 मधील शेवटचा सीन चित्रपट संपत असतानाही चित्रपट अधिक रंजक बनवतो. ज्यामध्ये रास्पुतीन हे रशियन गाणे आहे. पण शेवटच्या सीनचा आणि या गाण्यातचा काय संबंध? हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी नक्की वाचा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 29, 2026, 05:05 PM IST
Connection Between Rasputin Song And Dhurandhar 2: धुरंधर 2 चित्रपटातील सर्वच गाणी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्यातीलच एक म्हणजे 'रा रा रास्पुतीन'. असे सांगितले जाते की या चित्रपटाचा खरा क्लायमॅक्स सीन तर चित्रपट संपल्यानंतर अगदी शेवटी होता. चित्रपटात जेव्हा पाकिस्तानी गुप्तहेर प्रमुख शमशाद हसन याची पोलखोल होते, तेव्हा हे गाणे वाजते. या चित्रपटातील हा सीन आणि गाणे सोशल मीडियावरही खुपच व्हायरल झाले. पण अनेकांना हा प्रश्न पडला असेल की, दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी हे गाणे का निवडले असेल? यामागे तीन मुख्य कारणे आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

रास्पुतीन नक्की कोण होता? 

धुरंधर 2 चित्रपटातील शेवटच्या सीनचा आणि रास्पुतीन या गाण्याचा काय संबंध आहे हे जाणून घेण्याआधी, ज्याचा या गाण्यात उल्लेख आहे तो रास्पुतीन कोण होता हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. ग्रिनोरी रास्पुतीन हा रशियन इतिहासातील सर्वात रहस्यमयी आणि वादग्रस्त व्यक्ती होता. तो एक सामान्य शेतकरी होता पण त्याच्या आध्यात्मिक शक्तींच्या जोरावर त्याने रशियाच्या राजघराण्यावर प्रचंड प्रभाव मिळवला होता. सोप्य भाषेत सांगायचे झाले तर तो पडद्यामागचा खेळाडू होता. अधिकृतपणे सत्तेत नसतानाही तो देशाचे मोठे निर्णय घेत होता. त्याचे अनेक महिलांशी अवैध संबंध असल्याच्या चर्चा पसरल्या होत्या. ज्यामुळे रशियन राजघराण्याची प्रतिमा जनतेत खराब होत होती. त्यामुळे त्याची हत्या करण्याच निर्णय घेतला गेला. त्याच्यावर विषप्रयोग केला, गोल्या झाडल्या पण तरीही त्याला मरण आले नाही. 

रास्पुतीनला द अनकिलेबल मॉन्क असे संबोधले जायचे. कारण त्याच्या हत्येचे अनेक प्रयत्न फसले होते. लोक त्याला एक मॅनिपुलेटर किंवा काळा जादूगार मानयला लागले. जो सत्तेचा चुकीचा वापर करत होता. शेवटी त्याचे हात-पाय बांधले गेले आणि त्याला गोठलेल्या नदीत फेकून देण्यात आले. तेव्हा त्याचा मृत्यू झाला आणि शेवटी त्याचा अहंकार संपला. 

 

आदित्य धर यांनी रास्पुतीन हे गाणे का निवडले? 

दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी धुरंधर चित्रपटाच्या दोन्ही भागांमध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक गाजलेल्या गाण्यांचा वापर केला आहे. पण चित्रपटाच्या शेवटी एक रशियन गाणे निवडले. जे कोणत्याच प्रेक्षकाला अपेक्षित नव्हते. हे गाणे निवडण्यामागची 3 मुख्य कारणे आहेत. 

1. रास्पुतीनप्रमाणेच चित्रपटातील शमशाद हसन हा सुद्धा पडद्यामागून सूत्रे हलवणारा एक शक्तिशाली खेळाडू असतो. ज्याला वाटते की तो अजेय आहे. मात्र, जसा रास्पुतीनचा शेवट झाला, तसाच शमशादचा अहंकार एका व्हिडिओमुळे धुळीला मिळतो. 

2. हे गाणे खुपच उत्साही आणि डान्स ट्रॅक आहे. जेव्हा चित्रपटात जेव्हा व्हिलनचा पराभव होत असतो, तेव्हा गंभीर संगीत वापरण्याऐवजी हे आनंदी गाणे लावल्याने त्याच्या अपमानाची तीव्रता अधिक वाढते. 

3. तसेच गाण्यातील He Was The Wheeler-dealer हे बोल शमशादच्या पात्राला तंतोतंत लागू पडतात, कारण तो स्वतःच्या देशाचा विश्वासघात करून इस्रायलसोबत गुप्त करार करत असतो. 

 

चित्रपटातील हा शेवटचा सीन व्हायरल होण्यामागचे कारण काय? 

चित्रपटाच्या शेवटच्या सीनमधील अभिनेता रणवीर सिंह, आर. माधवन आणि शमशाद या भूमिकेमधील हाय व्होल्टेज ड्रामा आणि बॅकग्राउंडला वाजणारे हे रेट्रो गाणे यांच्या कॉन्ट्रास्टमुळे हा सीन सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Dhurandhar 2Rasputin SongShamshad Hassan SceneWhat Is Connection?

इतर बातम्या

Aniket Verma : 3 वर्षांचा असताना आईचा मृत्यू, वडिलांनी केलं...

स्पोर्ट्स