 Parineeti Chopra & Raghav Chadha Son Name : बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा हिने नुकतेच एका मुलाला जन्म दिला. 19 ऑक्टोबर रोजी परिणीती आणि राघव चढ्ढा यांनी चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली. त्यांच्या मुलाचे नाव फारच हटके आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 19, 2025, 02:55 PM IST
Parineeti Chopra Son: परिणीती चोप्रा आणि राघव चढ्ढाने केला मुलाच्या नावाचा खुलासा! ‘नीर’ या नावामागे दडलेला सुंदर अर्थ जाणून घ्या
What is the meaning of Parineeti Chopra & Raghav Chadha Son Name NEER: बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोपड़ा आणि आमदार राघव चड्ढा गेल्या काही महिन्यांपासून पॅरेंटहुडचा उत्साह अनुभवत आहेत. 19 ऑक्टोबर 2024 रोजी त्यांच्या घरी छोट्या राजकुमाराचे आगमन झाले आणि या आनंदाची माहिती त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर करताच चाहत्यांतही आनंदाची लाट उसळली. बाळाला एक महिना पूर्ण होताच परिणीतिने त्याची पहिली अधिकृत झलक जगासमोर आणली आहे. या पोस्टने सोशल मीडिया अक्षरशः गाजत आहे.

कपलने शेअर केलेल्या दोन फोटोंमध्ये अपार प्रेम आणि ऊब जाणवते. पहिल्या फोटोमध्ये परिणीती आणि राघव दोघेही आपल्या मुलाच्या गोंडस पायांना प्रेमाने किस करताना दिसत आहेत. दुसऱ्या फोटोमध्ये त्यांच्या हातांच्या मधोमध बाळाचे छोटुसे पाय ठेवलेले दिसतात एक परफेक्ट ‘फॅमिली मोमेंट’.

काय ठेवलं नाव? 

याच पोस्टसोबत परिणीतिने आपल्या मुलाच्या नावाचा खुलासा केला आहे. त्या दोघांनी नीर नाव ठेवलं आहे. कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले “जलाशय रूपम प्रेमस्य स्वरूपम – तत्र एव नीर.” याचा आशय असा की प्रेमाची शुद्धता ही पाण्यातील शांततेप्रमाणे असते आणि त्यातच आमचा ‘नीर’ आहे.

परिणीतिने पुढे सांगितले की या नावाचा अर्थ फक्त ‘पाणी’ एवढाच नसून, तो पवित्रता, शांतता, स्थैर्य आणि अंतहीन प्रेमाचं प्रतीक आहे. नीर म्हणजे स्वच्छ, पारदर्शक आणि निर्मळ, जणू एखादी अनंत प्रेमाची थेंब. तसेच हे नाव बाळाच्या आयुष्यात अनंत शांती, सौम्यता आणि सकारात्मकता घेऊन यावं, अशी त्यांची इच्छा आहे.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विचारपूर्वक ठरवले नाव 

दोघांनी हे नाव अतिशय विचारपूर्वक ठरवले असून यात एक खास ट्विस्टही आहे.  परिणीतीच्या नावातील ‘NEE’ आणि राघवच्या नावातील ‘R’ एकत्र येऊन ‘NEER’ हे सुंदर नाव तयार झाले आहे. हे ऐकून चाहते उत्साहाने भरून गेले आहेत आणि या नावावर भरभरून प्रेम व्यक्त करत आहेत.

दरम्यान, परिणीती आणि राघव यांनी पॅरेंटहुडच्या या प्रवासाची सुरुवात खूप सुंदर पद्धतीने केली होती. काही आठवड्यांपूर्वी त्यांनी एका केकचा फोटो शेअर केला होता ज्यावर लिहिले होते “1 + 1 = 3”. यामुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये अंदाज, चर्चा आणि उत्सुकता यांना उधाण आले होते.

कधी झालं होतं लग्न? 

दोघांचे लग्न 24 सप्टेंबर 2023 रोजी उदयपूरच्या ‘द लीला पॅलेस’मध्ये अत्यंत निकटवर्तीयांच्या उपस्थितीत पार पडले होते. लग्नानंतर पहिल्यांदाच परिणीती आणि राघव इतके मोठ्या आनंदात दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, गर्भावस्थेदरम्यान परिणीतिने अनेक व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करत आपल्या प्रत्येक क्षणाचा आनंद चाहत्यांसोबत वाटला. तरीही तिने गर्भावस्थेची बातमी बराच काळ गुप्त ठेवली होती, पण नंतर दोघांनीही हा आनंद खुलेपणाने मांडला.

हंसी की रानी भारती सिंहनेही कपलला मनापासून शुभेच्छा दिल्या आहेत. अनेक सेलिब्रिटी आणि चाहत्यांनी 'नीर' या नावावर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे.

