कमल हासन यांच्या पहिल्या चित्रपटाचं नाव काय? द्या बरं उत्तर! 450 कोटींची संपत्ती असणाऱ्या कालाकारनं ओलांडली सत्तरी...

kamal Haasan: सुपरस्टार कमल हासन आज (7 नोव्हेंबर 2025) त्यांचा 71 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. या खास प्रसंगी चित्रपटातील कलाकारांसह अनेक चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. कमल हासन 5 वर्षांचे असताना त्यांनी त्यांच्या अभिनयासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकून इतिहास रचला. मोठे झाल्यानंतर ते सिनेजगताचे सुपरस्टार बनले आणि बॉलिवूडपासून ते दक्षिणेकडील चित्रपटांपर्यंत राज्य केले. त्यांच्या अभिनय, दिग्दर्शन आणि उत्तम कलात्मकतेसाठी ओळखले जाणारे कमल हासन यांनी एकाच चित्रपटात 10 पात्रे साकारली होती. कमल हासन यांनी अनेक मोठ्या स्टार्ससोबत काम करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी एमजीआर, शिवाजी गणेशन आणि जेमिनी गणेशन सारख्या तमिळ चित्रपटसृष्टीतील दिग्गजांसोबत काम केले.
सात चित्रपटांना ऑस्करमध्ये स्थान
कोणत्याही दक्षिण भारतीय सुपरस्टारसाठी, ऑस्करसाठी सात चित्रपट नामांकित होणे ही एक महत्त्वाची कामगिरी मानली जाते. आजवर कोणत्याही दक्षिण भारतीय कलाकारने हा पारक्रम केला नाही. कमल हसन यांचे चित्रपट सामाजिक मुद्दे, प्रेम, भ्रष्टाचार आणि मानवी भावनांचा शोध घेतात.
लंडनमधील आलिशान बंगला...
काही अहवालानुसार, कमल हासन यांची एकूण संपत्ती 450 कोटींच्या पलीकडे आहे. ते अभिनयातून तर भरपूर कमाई करतात शिवाय ते राज कमल फिल्म्स इंटरनॅशनल नावाचं एक प्रॉडक्शन हाऊस देखील चालवतात. कमल हसन हे ब्रँड एंडॉर्समेंट आणि अनेक टीव्ही उपक्रमांमधून रग्गड कमाई करतात. असे सांगिले जाते की भारतासहित त्यांची लंडनमध्ये ही कोट्यावधींची प्रॉर्पटी आहे.
कमल हासन यांनी 1959 मध्ये 'कलथुर कन्नम्मा' या चित्रपटातून बाल कलाकार म्हणून आपल्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. 50 वर्षांहून अधिक काळाच्या कारकिर्दीत, त्यांनी भारतीय सिनेसृष्टीत लेखक, दिग्दर्शक, गायक, निर्माता, गीतकार आणि कोरिओग्राफर अशा विविध भूमिकांमध्ये योगदान दिले आहे. त्यांच्या नावावर 200 हून अधिक चित्रपट असून त्यांनी तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम, हिंदी आणि एक बंगाली चित्रपट यासह विविध भाषांमध्ये काम केले. त्यांनी देशांतर्गत आणि परदेशात अनेक पुरस्कार जिंकले आहेत. त्यांना 1990 मध्ये पद्मश्री आणि 2017 मध्ये पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तीन राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकण्याव्यतिरिक्त, त्यांना शेव्हेलियर या प्रतिष्ठित फ्रेंच सन्मान देखील मिळाला. एवढेच नाही तर 21 फिल्मफेअर पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं.