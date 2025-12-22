माधुरी दीक्षित–श्रीदेवी वादाचा खरा इतिहास काय? ‘कॅटफाईट’च्या अफवांवर धकधक गर्लची थेट प्रतिक्रिया

Madhuri Dixit And Sridevi: बॉलिवूड इंडस्ट्री ही नेहमीच चर्चांचा आणि अफवांचा केंद्रबिंदू राहिली आहे. रोजच कलाकारांबद्दल वेगवेगळ्या बातम्या, गॉसिप आणि तर्कवितर्क कानावर येत असतात. मात्र, या सगळ्या चर्चांमध्ये कितपत तथ्य असतं, याबाबत अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. अनेक अफवांचा फटका थेट सेलिब्रिटींना बसतो आणि त्यांना नको असलेल्या प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं.
अशाच एका चर्चेचा विषय ठरल्या होत्या 90च्या दशकातील दोन दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आणि दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी. त्या काळात बॉलिवूडवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या या दोन्ही अभिनेत्रींबाबत ‘कॅटफाईट’, कट्टर स्पर्धा आणि वैर असल्याच्या अफवा मोठ्या प्रमाणात पसरल्या होत्या. चाहत्यांपासून ते माध्यमांपर्यंत, माधुरी–श्रीदेवी वादाच्या चर्चा सातत्याने रंगत होत्या.
90 च्या दशकात भारतीय चित्रपटसृष्टीत अनेक प्रतिभावान आणि यशस्वी अभिनेत्री होत्या. मात्र, अभिनय, नृत्य आणि लोकप्रियतेच्या बाबतीत माधुरी दीक्षित आणि श्रीदेवी या नेहमीच आघाडीवर राहिल्या. एकाच काळात दोघींनीही मोठमोठे सुपरहिट चित्रपट दिल्यामुळे त्यांची तुलना होणं साहजिक होतं. या तुलनेतूनच दोघींमध्ये स्पर्धा असल्याच्या अफवा अधिक बळावल्या. काही जणांनी तर त्यांच्यात कट्टर वैर असल्याचंही म्हटलं.
मात्र, या सगळ्या चर्चांवर आता अनेक वर्षांनंतर स्वतः माधुरी दीक्षितने स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली आहे. नुकत्याच ‘झूम’ला दिलेल्या मुलाखतीत माधुरीने या अफवांना पूर्णविराम दिला. ती म्हणाली, 'आमच्यात असं काहीच घडलं नव्हतं की ज्यामुळे एकमेकांचा अनादर करण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. श्रीदेवी अशा लोकांपैकी एक होत्या, ज्यांनी आयुष्यात प्रचंड मेहनत घेतली आणि स्वतःचं नाव कमावलं. मी सुद्धा तशीच आहे. हे आम्हा दोघींनाही चांगलं माहीत होतं.'
माधुरीच्या या वक्तव्यामुळे दोघींमधील नातेसंबंधांबाबत पसरलेल्या अनेक गैरसमजांना छेद मिळाला आहे. अफवांच्या पलीकडे जाऊन दोघी एकमेकींच्या मेहनतीचा आणि यशाचा सन्मान करत असल्याचं तिच्या शब्दांतून स्पष्ट झालं.
दरम्यान, करण जोहर दिग्दर्शित ‘कलंक’ या चित्रपटामुळेही माधुरी आणि श्रीदेवी यांची पुन्हा एकदा चर्चा झाली होती. या चित्रपटासाठी सुरुवातीला श्रीदेवी यांचीच निवड करण्यात आली होती. मात्र, दुर्दैवाने चित्रपटाचं शूटिंग सुरू होण्यापूर्वीच श्रीदेवी यांचं निधन झालं. त्यांच्या अकाली जाण्याने संपूर्ण चित्रपटसृष्टी हादरली होती.
श्रीदेवी यांच्या निधनानंतर ‘कलंक’ हा चित्रपट अपूर्ण राहू नये, यासाठी निर्मात्यांनी माधुरी दीक्षितला चित्रपटासाठी साईन केलं. या निर्णयाला प्रेक्षकांकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. यावेळी श्रीदेवी यांची मुलगी जान्हवी कपूरने सोशल मीडियावर माधुरीसाठी एक भावनिक आणि कृतज्ञतेचा संदेश शेअर केला होता. “हा चित्रपट माझ्या आईसाठी खूप खास होता. तो पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही पुढे आलात, यासाठी आम्ही तुमचे मनापासून आभारी आहोत,” असे तिने त्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं.
एकूणच, माधुरी दीक्षितच्या या वक्तव्यामुळे 90 च्या दशकातील चर्चित ‘कॅटफाईट’च्या अफवांना पूर्णविराम मिळाला असून, दोन महान अभिनेत्री एकमेकींचा सन्मान करणाऱ्या होत्या, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे.