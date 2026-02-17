'कुछ कुछ होता है'मध्ये रवीना टंडनने भूमिका नाकारण्याचं नेमकं कारण काय?

बॉलिवूडचा सर्वकालीन हिट सिनेमा 'कुछ कुछ होता है' आजही अनेकांच्या ह्रदयात ताज्या आठवणी जागवतो. 1998 साली आलेल्या या सिनेमाने केवळ बॉक्स ऑफिसवरच नाही, तर प्रेक्षकांच्या मनावरही मोठा ठसा ठेवला. करण जोहर यांनी या सिनेमाद्वारे दिग्दर्शनात पदार्पण केले होते, आणि सिनेमात शाहरुख खान, सलमान खान, काजोल, राणी मुखर्जी, फरिदा जलाल, जॉनी लिव्हर, रीमा लागू यांसारख्या बड्या कलाकारांची स्टारकास्ट होती.
सिनेमात सलमान खानचा छोटा, पण महत्त्वाचा रोल होता, ज्यासाठी करण जोहरने अनेक अभिनेत्यांना ऑफर दिली होती, पण त्यापैकी अनेकांनी भूमिकेला नकार दिला. याच सीनमधील सलमान खानचा छोटा, तरीही आकर्षक रोल आहे, जो आजही लोकांना आवडतो. सलमानने मात्र करणला एका भेटीतच होकार दिला आणि त्यानंतर भूमिकेची शूटिंग सुरू झाली.
याशिवाय, राणी मुखर्जीच्या भूमिकेसाठी देखील काही अभिनेत्रींना विचारले होते. यामध्ये एक नामांकित अभिनेत्री रवीना टंडन होती. रवीना टंडनने या सिनेमात भूमिका साकारण्यास नकार दिला, आणि त्याबाबत तिने नुकतीच खुलासा केला आहे.
रवीना टंडनने 'झूम'ला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितले की, तिने 'कुछ कुछ होता है' या सिनेमात काम न करण्याचा निर्णय विचारपूर्वक घेतला होता. ती म्हणाली, 'मी काही सिनेमांना नकार दिला होता, त्यामागे काही कारणं होती. 'कुछ कुछ होता है' त्यापैकी एक आहे. करण आजही मला त्यावरून हसून सांगतो की तू माझ्या पहिल्या सिनेमाला नकार दिला. पण मी त्याला हेच सांगते की मला खरंच काम करायला आवडलं असतं, कारण करण माझा चांगला मित्र आहे, पण तेव्हा मी मुख्य अभिनेत्री म्हणून करिअरच्या चांगल्या टप्प्यावर होती. अशा वेळी सहायक अभिनेत्रीच्या भूमिकेला कसा स्वीकारू?'
रवीना टंडनने यावेळी आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळाची आठवण काढली. तिने पुढे सांगितले, 'मी तेव्हा विचारपूर्वक नकार दिला होता. जर त्या भूमिकेसाठी पाच सीन आणि पाच गाणी असती तरी मला स्वीकारण्यात हरकत नव्हती, पण त्या भूमिकेची मुख्य अभिनेत्री म्हणून स्वीकार करण्याची मनःस्थिती तयार होती. कारण माझ्या करिअरची सुरुवात मुख्य भूमिकांपासूनच झाली होती. मुख्य अभिनेत्रीची भूमिका माझ्यासाठी अधिक महत्त्वाची होती. त्यामुळे तो निर्णय घ्यावा लागला.'
रवीना टंडनच्या या खुलासामुळे 'कुछ कुछ होता है' मधील एका मोठ्या निर्णयाबद्दल माहिती समोर आली आहे. त्यावेळी रवीना टंडनने मुख्य भूमिका स्वीकारली असती, तर सिनेमाच्या कथेत एक वेगळाच रंग असू शकला होता. तिचा नकार त्यावेळी एक महत्त्वाचा करिअर निर्णय ठरला. रवीना टंडनने आजपर्यंत मुख्य भूमिकांमध्ये आपली छाप सोडली आहे आणि तिच्या कर्तृत्वामुळे ती बॉलिवूडच्या पंक्तीतील एक तगडी अभिनेत्री बनली.
तर, 'कुछ कुछ होता है' च्या निर्मितीला देखील यामुळे एक वेगळा वळण मिळालं. त्यातील प्रत्येक पात्राची भूमिका त्या त्या अभिनेत्रीला योग्य वाटली आणि त्यामुळे सिनेमाला अधिक यश मिळालं. रवीना टंडनने घेतलेला नकार देखील एक सकारात्मक परिणाम ठरला, कारण त्यामध्ये त्याचीच खासियत होती.
याशिवाय, आजही शाहरुख, सलमान आणि काजोल यांच्या अद्भुत अभिनयामुळे 'कुछ कुछ होता है' आपल्या दिलात जागा ठेवून आहे. रवीना टंडनच्या नकाराचा हा संवाद चाहत्यांसाठी एक नवीन अँगल आणतो आणि सिनेमाच्या मागील चांगल्या आठवणींना उजाळा देतो.