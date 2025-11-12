English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शुभमन गिलशी नातं असल्याच्या चर्चांवर शहनाज गिलचा खुलासा; अभिनेत्रीने दिलं थेट उत्तर

 Shahnaz Gill's and  Shubman Gill Relation : क्रिकेटर शुभमन गिल अन् शहनाज गिलचं आहे कौटुंबिक कनेक्शन! 'त्या' चर्चांवर अभिनेत्रीने पहिल्यांदाच दिली प्रतिक्रिया, म्हणाली...

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 12, 2025, 01:47 PM IST
शुभमन गिलशी नातं असल्याच्या चर्चांवर शहनाज गिलचा खुलासा; अभिनेत्रीने दिलं थेट उत्तर

टीव्ही इंडस्ट्रीपासून आपल्या अभिनय प्रवासाची सुरुवात करत बॉलिवूडमध्येही स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक नाव म्हणजे शहनाज गिल. बिग बॉससारख्या रिअ‍ॅलिटी शोमधून घराघरात पोहोचलेली शहनाज आज अभिनय, व्यक्तिमत्त्व आणि तिच्या मनमोकळ्या स्वभावामुळे चाहत्यांची लाडकी बनली आहे. सध्या शहनाज तिच्या ‘इक कुडी’ या आगामी पंजाबी चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात तिच्या अभिनयाचं प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून मोठं कौतुक होत आहे. परंतु तिच्या चित्रपटांइतक्याच चर्चेत राहतो तो म्हणजे तिचं आडनाव ‘गिल’. कारण, तिचं आडनाव भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार खेळाडू शुभमन गिल याचंही आहे. त्यामुळे चाहत्यांच्या मनात एकच प्रश्न कायम घोळत असतो शहनाज आणि शुभमन गिल यांचं काही कौटुंबिक नातं आहे का?

या चर्चांवर आता स्वतः शहनाज गिलनेच खुलासा केला आहे. नुकतीच ती ‘इक कुडी’ चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी रणबीर अलाहबादियाच्या पॉडकास्टमध्ये सहभागी झाली होती. मुलाखतीदरम्यान सूत्रधाराने तिला थेट विचारलं 'शहनाज, तू आणि शुभमन गिल नातेवाईक आहात का?' हा प्रश्न ऐकून शहनाज प्रथम खळखळून हसली आणि मग म्हणाली 'मला हा प्रश्न खूपच आवडतो. शुभमन गिल मुळचा अमृतसरचाच आहे. त्यामुळे कदाचित तो माझा दुरचा किंवा चुलत भाऊ असू शकतो. तो जेव्हा सोशल मीडियावर ट्रेंड होतो, तेव्हा मीही मध्येच ट्रेंड होत असते. त्यामुळे कदाचित आमच्यात भाऊ-बहिणीचं नातं असावं.'

शहनाजच्या या उत्तरावर उपस्थित सगळे हसले. पण अभिनेत्रीचं उत्तर प्रामाणिक आणि मनमोकळं होतं. तिच्या या उत्तरातून चाहत्यांना एक मजेशीर आणि थोडं भावनिक उत्तर मिळालं. यानंतर तिला विचारण्यात आलं 'तू कधी आपल्या नातेवाईकांकडे विचारलं का की शुभमन खरंच तुझा नातेवाईक आहे का?' यावर शहनाज म्हणाली 'मी याबद्दल कधी कोणाला विचारलं नाही. मी कायम स्वतःलाच हा प्रश्न विचारला आहे. पण प्रत्येक वेळी माझं उत्तर एकच येतं आमच्यात कदाचित भाऊ-बहिणीचं नातं असावं.'

यानंतर शुभमनबद्दल बोलताना ती म्हणाली 'शुभमन गिल खूप प्रेमळ आणि समर्पित खेळाडू आहे. तो अप्रतिम क्रिकेटपटू आहे. मात्र, मला विराट कोहलीही खूप आवडतो. खरं सांगायचं तर विराटमुळेच मी क्रिकेट पाहायला सुरुवात केली.' शहनाजच्या या candid उत्तराने चाहत्यांमध्ये नव्याने चर्चा रंगल्या आहेत. काहींना तिचा हा विनोदी स्वभाव भावला तर काहींनी तिचं straightforward उत्तर कौतुकास्पद असल्याचं म्हटलं. सध्या शहनाज गिल तिच्या ‘इक कुडी’ चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. या चित्रपटात तिच्या सोबत काही लोकप्रिय पंजाबी कलाकार झळकणार आहेत. बिग बॉसनंतर शहनाजने पायरीपायरीने पुढे जात अभिनय क्षेत्रात स्वतःचं नाव निर्माण केलं आहे. तिच्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात फॉलोअर्स आहेत आणि ती जे काही बोलते, करते ते लगेचच ट्रेंड होतं. शुभमन गिलशी असलेल्या नात्याबद्दलच्या या मनमोकळ्या प्रतिक्रियेनंतर पुन्हा एकदा शहनाज चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.

FAQ

शहनाज गिल आणि शुभमन गिल नातेवाईक आहेत का?
शहनाज गिलच्या म्हणण्यानुसार, शुभमन आणि ती दोघेही अमृतसरचे असल्याने कदाचित दूरचे किंवा चुलत नातेवाईक असू शकतात. मात्र, तिनं स्पष्ट सांगितलं की याबद्दल तिनं कधीच कोणाला विचारलं नाही.

शहनाज गिलने शुभमन गिलबद्दल काय म्हटलं?
शहनाज म्हणाली की शुभमन खूप प्रेमळ आणि उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आहे. त्याचं कौतुक करत तिनं सांगितलं की तो सोशल मीडियावर ट्रेंड झाला की तीही मध्येच ट्रेंड होत असते.

शहनाज गिलला कोणता क्रिकेटपटू आवडतो?
शहनाजने सांगितलं की तिला विराट कोहली खूप आवडतो आणि त्याच्यामुळेच तिनं क्रिकेट पाहायला सुरुवात केली.

