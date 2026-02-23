लग्नासाठी योग्य वय किती ? 30 वर्षांच्या आधी की नंतर? तेजश्री प्रधानचा खास सल्ला

लग्न कधी करायचं, आणि लग्न करण्याचं योग्य वय कोणतं, हे अनेकांना सतत पडणारे प्रश्न आहेत. काही लोकांच्या मते, 30 वर्षांच्या आधी लग्न करणे योग्य असते तर काहींसाठी 30 नंतर करणे फायदेशीर ठरते. तर काही म्हणतात, “लग्न कोणत्याही वयात करा, पण ते टिकलं तर जिंकलं.” अभिनेत्री तेजश्री प्रधानने या विषयावर आपली मते व्यक्त केली आहेत आणि वैयक्तिक अनुभवातून यावर खुलासा केला आहे.
लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत तेजश्रीने सांगितलं, 'नाण्याला दोन बाजू असतात. तिशीच्या आत लग्न केल्याची चांगली बाजू आहे, तशीच तिशीच्या नंतर लग्न केल्यानेही अनेक गोष्टी शिकायला मिळतात. प्रत्येक वेळेला अनुभव वेगळा असतो.' ती पुढे म्हणाली, 'तिशीच्या आधी आपण करिअर घ्यायच्या तयारीत असतो, करिअरला प्राधान्य देतो. पूर्वी न्यूक्लिअर फॅमिली नव्हती; आपण आजी-आजोबांसकट एकत्र राहत मोठं होत. घरात सर्वजण असले तरी घराची दारे सतत उघडी असायची, बेडरूम्सही लॉक नसायचे. आजच्या काळात मुलांना ही स्वच्छंदता, स्पेस मिळत नाही.'
तेजश्रीने सांगितले की, 'पूर्वी एखादी गोष्ट तुटली तरी ती पुन्हा जोडल्याचा आनंद फार मोठा होता. त्या जोडण्याच्या प्रक्रियेचे कौतुक करणे शक्य होतं. पण आजकाल मुलं लगेच उत्तर शोधतात, गूगलवर. त्यामुळे काही गोष्टी तिला समजायला थोडा वेळ लागतो.'
अभिनेत्रीने नात्यांच्या कमिटमेंटवरही भाष्य केले, 'तिशी नंतर लग्न केल्यास नात्यातील कमिटमेंट, एकमेकाशी समायोजन, आणि कॉम्प्रोमाईझ कसे करावे, हे समजायला वेळ लागतो. मानवी स्वभाव आणि सायकोलॉजिकल दृष्टिकोन लक्षात घेतल्यास, तिशीपर्यंत आपलं शरीर आणि मन नवीन बदल स्वीकारायला तयार असतं, त्यामुळे नात्यात समायोजन सोपं होतं.'
तेजश्रीने सांगितलं की, 'तिशीपर्यंत आपण स्वतंत्र राहायला शिकलेले असतो, त्यामुळे नात्यात कोणत्याही प्रकारचे अवलंबित्व निर्माण होत नाही. मग अशा वेळी लग्न केल्यास आपल्याला ते स्वीकारणे सोपं पडतं. ही संकल्पना व्यक्तिसापेक्ष आहे; प्रत्येकाचे जीवन, अनुभव आणि तयारी वेगळी असते.'
अभिनेत्रीने स्पष्ट केले की, तिशीच्या आधी लग्न करणे किंवा पस्तिशीनंतर लग्न करणे, दोन्ही योग्य आहेत, फक्त परिस्थिती, मनोवैज्ञानिक तयारी आणि नात्याचा अनुभव यावर अवलंबून आहे. तेजश्रीच्या मते, योग्य वेळ आणि योग्य निर्णय प्रत्येकासाठी वेगळा असतो, त्यामुळे हे कोणत्याही युनिव्हर्सल नियमात बसवता येत नाही.
