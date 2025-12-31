'...तरच मी लग्न करणार' 'सैराट'मधील आर्चीला खऱ्या आयुष्यात 'असा' जोडीदार हवा

Rinku Rajguru: मराठी सिनेइंडस्ट्रीतील आर्ची अर्थात अभिनेत्री रिंकू राजगुरू ही नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असते. 9 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या ‘सैराट’ या चित्रपटातून अवघ्या 15–16 व्या वर्षी रिंकू रातोरात स्टार झाली. मराठीसह हिंदी चित्रपटसृष्टीतही तिचं नाव गाजलं. अलीकडील एका मुलाखतीत तिने लग्नाविषयी स्पष्ट मत मांडलं. तिच्या उत्तराने सगळेच चकीत झाले त्याशिवाय कित्येक महिला चाहत्यांनी तिला कौतुकाची थापही दिली. जाणून घ्या नेमकं काय म्हणाली अभिनेत्री?
अलीकडेच रिंकू ‘आशा’ या चित्रपटात झळकली. तिच्या अभिनयाचं प्रेक्षकांनी आणि समीक्षकांनी भरभरून कौतुक केलं. या चित्रपटाच्या निमित्तानं दिलेल्या एका मुलाखतीत रिंकूनं पहिल्यांदाच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल, लग्नाबद्दल आणि भविष्यातील जोडीदाराबद्दल अगदी स्पष्टपणे भूमिका मांडली आहे.
रिंकूच्या मनातील 'ही' एक खंत
रिंकू म्हणाली की, लहान वयातच अभिनय क्षेत्रात आल्यामुळे तिला शाळा–कॉलेजचं सामान्य आयुष्य अनुभवता आलं नाही, याची आजही थोडी खंत वाटते. याशिवाय सोशल मीडियावर तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेकदा अफवा पसरवल्या जातात. “माझं नाव कोणाच्या तरी सोबत जोडलं जातं, तेव्हा त्रास होतो. आता मला सवय झाली आहे, पण कुटुंबीयांना अजून सवय नाही. ते फोन करून विचारतात, तेव्हा वाईट वाटतं,” असं ती म्हणाली.
लग्नानंतर काम करणार का?
रिंकू राजगुरूने एका मुलाखतीत तिच्या आयुष्यावर, अफवांवर आणि लग्नानंतरही करिअर सुरू ठेवण्याबाबत ठाम भूमिका मांडली. कामावर बंदी घालणारा जोडीदार नको, हे तिनं अगदी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे. लग्नानंतर जर कोणी काम करण्यापासून रोखलं, तर काय? या प्रश्नावर रिंकूने अतिशय ठाम उत्तर दिलं. “हे सगळं मी लग्नाआधीच ठरवेन. मला माझ्या कामानं ओळख मिळवून दिली आहे. माझ्या आई–वडिलांनी कधी मला रोखलं नाही, मग तिसऱ्या व्यक्तीनं का रोखावं?” असं ती म्हणाली. तिला कामात स्वातंत्र्य हवं असून चूक झाली तर समजावून सांगावं, पण काम थांबवू नये, असंही तिनं स्पष्ट केलं.
रिंकूच्या मते लग्न म्हणजे काय?
रिंकू पुढे म्हणाली, “आपण कामासाठी जगत असतो. एखादी व्यक्ती आयुष्यात येऊन ‘काम करू नको’ असं सांगते, यापेक्षा वाईट काहीच नाही. असा माणूसच नको. हे सगळं मी लग्नाआधीच स्पष्ट बोलेन.” प्रेम म्हणजे एकमेकांना त्यांच्या कामासह स्वीकारणं, असं तिचं मत आहे. मात्र समोरची व्यक्ती ईर्ष्येपोटी काम करण्यापासून रोखत असेल, तर तिला लग्नच नको, असं परखड मत रिंकूने व्यक्त केलं. रिंकू राजगुरूची ही भूमिका आजच्या तरुण पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे. करिअर, स्वातंत्र्य आणि आत्मसन्मान यावर कोणतीही तडजोड न करता आयुष्य जगण्याचा तिचा विचार स्पष्टपणे समोर येतो.