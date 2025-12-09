English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
माधुरी दीक्षितची एकेकाळी सर्वांना आवडणारी गोष्ट, आता तिच्यासाठी घाबरण्याचं कारण बनली

Madhuri Dixit : एकेकाळी प्रेक्षकांच्या मनावर छाया पाडणारी माधुरीची गोष्ट, आज त्याच्यामुळे धडकी भरवते.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 9, 2025, 08:12 PM IST
बॉलिवूडची ‘धक-धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित नेहमीच अभिनय आणि नृत्याने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य केले आहे. दशकानु दशक प्रेक्षकांच्या लाडक्यात राहणारी माधुरी, तिच्या गोड स्माईलसाठी ओळखली जाते. तिच्या त्या स्माईलवर अनेक चाहते अनेक वर्षांपासून फिदा होते. पण अलीकडेच तिच्या त्या प्रसिद्ध स्माईलने प्रेक्षकांना धडकी भरवली आहे, आणि चाहत्यांना पाहून थक्क करून सोडले आहे.

‘मिसेस देशपांडे’ माधुरीचा गडद आणि रहस्यमय अवतार

माधुरीची आगामी वेब सीरिज ‘मिसेस देशपांडे’ नुकतीच ट्रेलर रिलीज झाली आहे. या सीरिजमध्ये ती सीरियल किलरच्या भूमिकेत दिसणार आहे, जी चाहत्यांसाठी एकदम नवीन आणि अनपेक्षित आहे. ट्रेलरमध्ये दाखवलेल्या काही सीन प्रेक्षकांसाठी खूपच थरकाप उडवणारे आहेत. सर्वाधिक लक्ष वेधणारा सीन म्हणजे जिथे माधुरी हत्या केल्यानंतर हसताना दिसते. तिच्या त्या थंडगार, रहस्यमय स्माईलकडे पाहून प्रेक्षकांना धक्का बसतो. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत 'जी स्माईल पाहून आम्ही मोठे झालो, तीच स्माईल आता भीतीदायक वाटायला लागली,' असे अनेकांनी म्हटले आहे.

स्माईलपासून शॉकिंग अवतारापर्यंतचा प्रवास

माधुरीची स्माईल ही तिच्या ओळखीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अनेक वर्षांपासून ती निरागस, गोड आणि मनमोहक हसणारी दिसत आली. ती हसते, नाचते आणि चाहत्यांच्या हृदयात घर करते. मात्र, ‘मिसेस देशपांडे’मध्ये तिचा अवतार पूर्णपणे वेगळा आहे. ती आता हसताना घातक आणि धोकादायक दिसते. हा विरोधाभास प्रेक्षकांसाठी थक्क करणारा आहे. हे सगळं माधुरीच्या दमदार अभिनयाचे कौतुक आहे. जिच्या स्माईलने अनेकांना मंत्रमुग्ध केले, तीच आता एका गडद आणि रहस्यमय भूमिकेतून प्रेक्षकांना थरकाप अनुभवायला भाग पाडते. चाहत्यांनी तिच्या या नव्या अवताराचं स्वागत उत्साहाने केलं आहे. अनेकांनी म्हटलं, 'ही स्माईल नाही, ही तिच्या अभिनयाची जादू आहे.'

वेब सीरिजचा स्वरूप आणि भूमिका

‘मिसेस देशपांडे’ ही क्राइम थ्रीलर वेब सीरिज आहे. माधुरीचा हा नव्या प्रकारचा अवतार प्रेक्षकांना अक्षरशः थरकाप उडवेल असा अनुभव देतो. सीरिजमध्ये तिचा पात्र गूढ, थंड आणि धोकादायक असून प्रेक्षकांच्या मनात सतत तणाव निर्माण करत राहते. तिच्या भूमिकेमुळे माधुरी पुन्हा एकदा अभिनयाच्या क्षेत्रात आपल्या गुणवत्तेचा ठसा उमटवत आहे.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया आणि सोशल मीडियावरचा गदारोळ

सोशल मीडियावर ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांनी माधुरीच्या नव्या अवतारावर भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी म्हटलं, 'तीच स्माईल आता भितीदायक वाटते, पण अभिनय जादू आहे,' तर काहींनी आपल्या आश्चर्याचा आणि कौतुकाचा ठसा उमटवला. ट्रेलरने प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकतेची लाट निर्माण केली आहे आणि सीरिजच्या प्रदर्शनाची अपेक्षा अधिक वाढवली आहे. माधुरी दीक्षितने अभिनयाच्या सातत्यपूर्ण प्रवासात प्रेक्षकांना अनेकदा आश्चर्यचकित केले आहे. ‘मिसेस देशपांडे’मधील त्यांचा हा गडद, रहस्यमय आणि थरकाप उडवणारा अवतार प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा मंत्रमुग्ध करणार आहे. अभिनेत्रीच्या दमदार अभिनयामुळे आणि तिच्या स्माईलच्या विरोधाभासामुळे ही वेब सीरिज मनोरंजनविश्वात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

FAQ

‘मिसेस देशपांडे’ मध्ये माधुरी दीक्षित कोणत्या भूमिकेत दिसणार आहे?
माधुरी दीक्षित या वेब सीरिजमध्ये सीरियल किलरच्या भूमिकेत दिसणार आहे. हा तिचा एकदम नव्हाच आणि थरकाप उडवणारा अवतार आहे.

चाहत्यांना माधुरीच्या नव्या अवतारामुळे का धडकी बसली?
माधुरीची गोड, निरागस स्माईल अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांना आवडायची. पण या सीरिजमध्ये ती हत्या करतानाही हसताना दिसते, ज्यामुळे चाहत्यांना धक्का बसला आहे.

‘मिसेस देशपांडे’ ही कोणत्या प्रकारची वेब सीरिज आहे?
ही क्राइम थ्रीलर वेब सीरिज आहे. माधुरीच्या भूमिकेमुळे प्रेक्षकांना थरकाप अनुभवायला मिळणार आहे आणि तिचा गडद अवतार मनोरंजनविश्वात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

