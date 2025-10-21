English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
असरानी यांचं निधनामागे काय कारण? घाईघाईत का केलं अंत्यसंस्कार? 'पत्नीने...'; मॅनेजरने सांगितलं सत्य

Asrani : बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध विनोदी कलाकार असरानी यांचं निधन दुपारी 4 वाजता झालं आणि त्यानंतर घाईघाईने त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 21, 2025, 10:24 AM IST
Asrani : हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, प्रसिद्ध डायलॉग म्हणणारे ज्येष्ठ अभिनेते आणि विनोदी कलाकार असरानी आज आपल्यामध्ये नाहीत. नरक चतुर्दशीला असरानी यांनी सकाळी सोशल मीडियावर दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्यात. त्यानंतर रात्री त्यांच्या निधनाची बातमी आली, त्यामुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. वयाच्या 84 व्या वर्षी त्यांनी अखरेचा श्वास घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार 20 ऑक्टोबरला असरानी यांचं दुपारी  3 ते 4 वाजेच्या दरम्यान झालं. त्यानंतर चाहत्यांसोबत मीडियालाही बातमी कळेपर्यंत त्यांच्यावर घाईघाईने अंत्यसंस्कार करण्यात आले. काय आहे यामागील कारण आणि त्यांचं निधन कशामुळे झालं याबद्दल असरानी यांचे मॅनेजर यांनी सत्य सांगितलं आहे.  

असरानी यांचं निधनामागे काय कारण? 

असरानी यांचे मॅनेजर बाबूभाई थीबा यांनी माहिती दिली की, गेल्या 15 - 20 दिवसांपूर्वी अशक्तपणा जाणवत होता, असं त्यांनी सांगितलं होतं. एवढंच नाही तर त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता म्हणून त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं होतं. आरोग्य निधीत उपचार सुरु असताना त्यांचं 20 ऑक्टोबरला दुपारी निधन झालं. त्यांच्या फुफ्फुसांमध्ये पाणी भरलं असल्याचं मॅनेजर यांनी माहिती दिली. 

घाईघाईत का केलं अंत्यसंस्कार?

चाहत्यांसोबत सगळ्यांना प्रश्न पडला होता की, असरानी यांच्यावर घाईघाईत अंत्यसंस्कार का करण्यात आले? त्यासंदर्भात मॅनेजर बाबूभाई म्हणाले की, असरानी यांच्या पत्नी यांच्या इच्छेनुसार हे करण्यात आले. त्यांनी सांगितलं की, त्यांना असरानी यांच्या निधनाबद्दल कोणालाही सांगायचं नाही. त्यांना शांततेत अंत्यसंस्कार करायच्या आहेत. त्यामुळे ही बातमी कोणाला सांगायची नाही. कारण असरानी यांनी पत्नीला आपली अंतिम इच्छा सांगितली होती. माझ्यावर अंत्यसंस्कार शांतपणे व्हावे. 

मंजू पुढे म्हणाल्या, 'असरानी यांना त्यांच्या उपस्थितीमुळे कोणाचाही उत्सव बिघडू नये किंवा कोणताही गोंधळ होऊ नये अशी इच्छा होती. त्यांच्या या इच्छेचा आदर करत, कुटुंबाने त्यांचे अंतिम संस्कार अत्यंत साधेपणाने आणि कोणतीही सार्वजनिक घोषणा न करता केले.'

कोण आहेत असरानी यांची पत्नी?

असरानी यांची पत्नीदेखील 70 च्या दशकातील एक अभिनेत्री होत्या. त्यांचं नाव मंजू बंसल होतं. पंजाबमधील गुरुदासपूरमध्ये जन्मलेल्या मंजू यांनी पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये अभिनयाचे धडे गिरवले. त्यांनी असरानींसोबत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं होतं. लग्नानंतर असरानी आणि मंजू यांनी 'चंदी सोना', 'तपस्या', 'जान-ए-बहार', 'जुर्माना', 'नालायक', 'सरकारी मेहमन' आणि 'चोर सिपाही' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं. दरम्यान असरानी यांच्या निधनानंतर कुटुंबात फक्त त्यांची पत्नी, बहीण आणि पुतणेच राहिले आहेत. असरानी आणि मंजू यांना स्वतःचे कोणतेही मूल नाही. 

FAQ

प्रश्न १: असरानी यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?
उत्तर: प्रसिद्ध अभिनेते आणि विनोदी कलाकार असरानी यांचे निधन २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी ३ ते ४ वाजेच्या दरम्यान झाले. ते वयाच्या ८४ व्या वर्षी गेले. नरक चतुर्दशीला सकाळी त्यांनी सोशल मीडियावर दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या, तर रात्री निधनाची बातमी आली.

प्रश्न २: असरानी यांच्या निधनाचे कारण काय होते?
उत्तर: असरानी यांच्या मॅनेजर बाबूभाई थीबा यांच्या माहितीनुसार, गेल्या १५-२० दिवसांपासून त्यांना अशक्तपणा आणि श्वास घेण्यात त्रास होत होता. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान फुफ्फुसांमध्ये पाणी भरले असल्याने त्यांचे निधन झाले.

प्रश्न ३: असरानी यांच्यावर घाईघाईत अंत्यसंस्कार का करण्यात आले?
उत्तर: अंत्यसंस्कार घाईघाईत आणि साधेपणाने करण्यात आले हे असरानी यांच्या पत्नी मंजू यांच्या इच्छेनुसार झाले. त्यांना निधनाची बातमी कोणालाही सांगायची नव्हती आणि शांततेत अंत्यसंस्कार करायचे होते. असरानी यांची अंतिम इच्छा होती की, त्यांच्या उपस्थितीमुळे कोणताही उत्सव बिघडू नये किंवा गोंधळ होऊ नये, म्हणून कुटुंबाने सार्वजनिक घोषणा न करता हे केले.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Asrani wife Manju Asraniwhy actor Asrani cremated late nightAsrani Death ReasonAsrani Passed AwayAsrani family

