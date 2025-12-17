English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अक्षय खन्नाच्या आईवडिलांचा घटस्फोटाचे कारण काय? बायकोची शेवटची तंबी देखील समोर आली

Akshyae Khanna Parents divorce reason: अक्षय खन्ना सध्या बॉक्स ऑफिसवर छान गाजतोय, पण त्याच्या आईविषयी माहिती कमी आहे. आज जाणून घेऊ की विनोद खन्ना आणि गितांजली यांचा ब्रेकअप का झाला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 17, 2025, 04:50 PM IST
अक्षय खन्ना सध्या धुरंधर सिनेमामुळे पुन्हा एकदा बॉक्स ऑफिसवर चर्चेत आला आहे. रणवीर सिंग हा सिनेमाचा नायक असला तरी प्रेक्षक आणि चाहत्यांची चर्चा अक्षय खन्नावरच केंद्रित आहे. चित्रपटातील त्याची दमदार भूमिका आणि अभिनय कौशल्यामुळे तो पुन्हा एकदा लक्ष वेधत आहे. त्याची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली असून, त्यामुळे प्रेक्षकांना त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे. अक्षय नेहमीच प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत करतो, तर त्याचे वडील दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना यांनी त्यांच्या स्टारडमचा भरपूर आनंद लुटला.

विनोद खन्ना बॉलीवूडमध्ये एक सुपरस्टार होते, पण त्यांच्या आयुष्यातील काही निर्णय नेहमीच वादग्रस्त ठरले. कारकिर्दीच्या शिखरावर असतानाच त्यांनी अचानक अध्यात्माकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आणि कुटुंबाला सोडून ओशोच्या आश्रमात गेले. त्यामुळे अक्षय आणि त्याचे भाऊ राहुल खन्ना लहानपणीच त्यांच्या वडिलांच्या अनुपस्थितीत वाढले.

अक्षय खन्नाची आई गीतांजली कोण होती?

विनोद खन्नाची पहिली पत्नी गीतांजली तलेयारखान, एका प्रतिष्ठित पारसी कुटुंबातील मुलगी होती. ती एक मॉडेल होती आणि तिच्या कुटुंबात वकील व व्यावसायिक होते. गीतांजली हे कुटुंबातील ग्लॅमरच्या जगात प्रवेश करणारी पहिली सदस्य होती. तिच्या सौंदर्य आणि व्यक्तिमत्वामुळे ती सामाजिक व कौटुंबिक मंडळींमध्ये लक्ष वेधत होती.

विनोद खन्ना आणि गीतांजली यांची पहिली भेट

विनोद खन्ना आणि गीतांजली यांची भेट कॉलेजच्या काळात झाली. विनोद पहिल्या नजरेतच गीतांजलीवर मोहित झाला. त्यावेळी विनोद यांनी अद्याप फिल्म इंडस्ट्रीत करिअर सुरू केले नव्हते, तरी दोघे डेटिंग करत होते. नंतर अभिनेता-निर्माता सुनील दत्त यांनी विनोद खन्ना यांना त्यांच्या पहिल्या चित्रपट मन का मीत मध्ये संधी दिली. याच चित्रपटातून विनोद खन्ना यांनी अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले.

विनोद आणि गीतांजलीने 1971 मध्ये लग्न केले. या लग्नात चित्रपटसृष्टीतील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. लग्नानंतर 1972 मध्ये राहुल खन्ना आणि 1975 मध्ये अक्षय खन्नाला जन्म झाला. विनोद खन्ना त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यात त्यांच्या कुटुंबाला नेहमी प्राधान्य देत होते, अगदी रविवारी काम न करण्याचा नियमही त्यांनी पाळला.

1982 मध्ये विनोद खन्ना यांनी अभिनय सोडला

विनोद खन्ना आपल्या करिअरच्या शिखरावर असताना, त्यांना अध्यात्माकडे वळण्याची प्रेरणा मिळाली. 1982 मध्ये त्यांनी बॉलिवूड सोडून ओशोच्या आश्रमात आश्रय घेतला. या निर्णयामुळे त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात मोठा बदल झाला. त्यांनी पत्नी गीतांजली आणि दोन मुले अक्षय व राहुल सोडले. प्रारंभी अमेरिकेत राहून त्यांनी कुटुंबाशी संपर्क ठेवला, पण अंतरामुळे दोन्ही बाजूंना त्रास झाला.

गीतांजली आणि विनोद खन्ना यांचा घटस्फोट

अंतरामुळे आणि अध्यात्मिक जीवनाच्या निर्णयामुळे गीतांजलीला एक कठीण निर्णय घ्यावा लागला. तीन वर्षे एकट्याने सर्वकाही सांभाळण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर, गीतांजलीने विनोद यांना निवड करण्याची शेवटची संधी दिली, कुटुंब की अध्यात्म. विनोद यांनी प्रतिसाद न दिल्यामुळे 1985 मध्ये दोघांचा कायदेशीर घटस्फोट झाला. अक्षय खन्नाने एका मुलाखतीत सांगितले की, 'त्यांनी फक्त आपले कुटुंबच सोडले नाही तर संन्यास घेतला. संन्यास म्हणजे जीवनाचा पूर्णपणे त्याग करणे. 5 वर्षांचा मुलगा म्हणून मला ते समजणे कठीण होते, पण आता मला हे समजू शकते.'

विनोद खन्ना यांचे दुसरे लग्न

भारत परतल्यानंतर, ओशोच्या सल्ल्यानुसार विनोद यांनी पुन्हा अभिनय सुरू केला. 1990 मध्ये त्यांनी कविता दफ्तरी यांच्याशी दुसरे लग्न केले. या जोडप्याला दोन मुले, एक मुलगा आणि एक मुलगी झाली. गीतांजलीने नंतर पुन्हा लग्न केले नाही आणि आपल्या मुलांचे संगोपन करण्यासाठी सार्वजनिक आकर्षणापासून दूर राहिले. विनोद खन्ना 2017 मध्ये आणि गीतांजली 2018 मध्ये निधन झाले. त्यांच्या आयुष्यातील हे प्रसंग आणि निर्णय त्यांच्या मुलांवर खोल परिणाम झाले, पण आज अक्षय खन्ना आपल्या करिअरमध्ये यशस्वी आहे आणि प्रेक्षकांच्या हृदयात स्थान निर्माण करत आहे.

