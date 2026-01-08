English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • ठाण्यात शिफ्ट होण्यामागचं कारण काय? तेजश्रीने मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं मनातलं

ठाण्यात शिफ्ट होण्यामागचं कारण काय? तेजश्रीने मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं मनातलं

मुंबई–ठाणे प्रवासातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि ठाण्यातील शूटिंगमुळे अभिनेत्री तेजश्री प्रधानने गोरेगाव सोडून ठाण्यात राहण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संवादात तिने ट्रॅफिकचा मुद्दा मांडला, त्यावर मेट्रो व इतर प्रकल्पांमुळे परिस्थिती सुधारेल, असे त्यांनी सांगितले.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 8, 2026, 09:48 AM IST
ठाण्यात शिफ्ट होण्यामागचं कारण काय? तेजश्रीने मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं मनातलं

मराठी चित्रपट आणि दूरदर्शन विश्वातील आघाडीची अभिनेत्री तेजश्री प्रधान सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. आपल्या सहजसुंदर अभिनयाने आणि प्रेक्षकांशी निर्माण केलेल्या घट्ट नात्यामुळे ओळखली जाणारी तेजश्री सध्या ‘प्रेमाची गोष्ट’ या लोकप्रिय मालिकेत प्रमुख भूमिकेत झळकत आहे. नुकत्याच झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष मुलाखतीदरम्यान तिने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत एक महत्त्वाचा खुलासा करत, शहरी जीवनातील गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजश्रीने मुंबईतील गोरेगाव सोडून ठाण्यात राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे तिने या संवादात सांगितले. मुंबईत सर्व सुविधा उपलब्ध असतानाही असा निर्णय का घेतला, याबाबत तिने सविस्तर माहिती दिली. सध्या तिच्या मालिकेचे चित्रीकरण ठाणे परिसरात सुरू असून, दररोज गोरेगावहून ठाण्याला ये-जा करताना होणारी वाहतूक कोंडी तिच्यासाठी मोठी अडचण ठरत होती.

तेजश्रीने स्पष्टपणे सांगितले की, मुंबई–ठाणे प्रवासादरम्यान दररोज 3 ते 4 तास केवळ ट्रॅफिकमध्ये जात होते. शुटिंगचे वेळापत्रक आधीच ठरलेले असते, त्यात इतका वेळ प्रवासात वाया जाणे शारीरिक आणि मानसिक थकवा वाढवणारे ठरत होते. ही समस्या केवळ कलाकारांची नसून, दररोज कामानिमित्त प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचीही असल्याचे तिने नमूद केले.

याच मुद्द्यावर तेजश्रीने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारत, ठाण्यातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर सरकारकडून कोणती ठोस पावले उचलली जात आहेत, याबाबत विचारणा केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ठाणे आणि संपूर्ण एमएमआर परिसरातील वाहतुकीचा प्रश्न सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून ठाण्यात मेट्रो सेवा सुरू करण्यात आली असून, आगामी काळात मेट्रोचे जाळे अधिक विस्तारले जाणार आहे.

मेट्रोमुळे रस्त्यावरील वाहनांचा ताण कमी होईल आणि प्रवास अधिक वेगवान व सुरक्षित होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. यासोबतच रस्ते रुंदीकरण, नव्या फ्लायओव्हर्स आणि इतर पायाभूत सुविधांमुळे मुंबई–ठाणे प्रवास अधिक सुखकर करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तेजश्री प्रधानसारख्या प्रसिद्ध अभिनेत्रीलाही वाहतूक कोंडीमुळे राहण्याचे ठिकाण बदलावे लागणे, हे शहरी व्यवस्थेतील वास्तव अधोरेखित करणारे आहे. मात्र, मेट्रोसारख्या प्रकल्पांमुळे आणि सरकारच्या नियोजनामुळे भविष्यात ठाणेकरांसह संपूर्ण एमएमआर परिसरातील नागरिकांचा दैनंदिन प्रवास सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Tejashri Pradhantejashri pradhan love lifeMarathi Actressactresstrending

इतर बातम्या

पुणे महापालिका निवडणुकीत गजा मारणेने केलेल्या 'त्या...

महाराष्ट्र बातम्या