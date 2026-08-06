दारूचे व्यसन, कौटुंबिक तणाव आणि एका रात्रीत उद्धवस्त झालेले कुटुंब; बॉलिवूडची 'ती' बर्थडे पार्टी जिचा शेवट तीन मृतदेहांसोबत झाला

मुंबई: बॉलिवूडच्या इतिहासात काही घटना अशा आहेत, ज्यांनी संपूर्ण चित्रपटसृष्टी हादरून गेली. त्यापैकी एक म्हणजे 21 ऑक्टोबर 1990 रोजी अभिनेता कमल सदाना यांच्या वांद्रे येथील 'जल कमल' बंगल्यात घडलेली दुर्दैवी घटना. कमल यांच्या 20व्या वाढदिवशी आनंदाचे वातावरण असताना काही क्षणांतच त्यांच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळले.
21 ऑक्टोबर 1990 रोजी कमल सदाना मित्रांसोबत वाढदिवस साजरा करून घरी परतले होते. सुरुवातीला सर्व काही नेहमीप्रमाणेच वाटत होते. मात्र काही वेळातच घरात गोळीबार झाल्याचा आवाज आला. बाहेर धाव घेतल्यावर त्यांना आई सईदा खान आणि बहीण नम्रता गंभीर जखमी अवस्थेत दिसल्या. जवळच त्यांचे वडील आणि चित्रपट दिग्दर्शक बृज सदाना परवानाधारक रिव्हॉल्वरसह उभे असल्याचे त्यांनी पाहिले.
आईला मदत करण्यासाठी पुढे जात असताना कमल यांनाही गोळी लागली. ती त्यांच्या मानेजवळून आरपार गेल्याने त्यांचा जीव वाचला. सुरुवातीला त्यांना स्वतःलाही जखम झाल्याची जाणीव झाली नव्हती. त्यांनी आई आणि बहिणीला तातडीने रुग्णालयात नेण्याचा प्रयत्न केला.
रुग्णालयात तपासणीदरम्यान डॉक्टरांना कमल यांनाही गोळी लागल्याचे आढळले. त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. शुद्धीवर आल्यानंतर आई आणि बहिणीचे निधन झाल्याचे त्यांना समजले. पोलिस तपासानुसार, या घटनेनंतर बृज सदाना यांनीही स्वतःवर गोळी झाडून जीवन संपवले. एका रात्रीत कमल यांनी संपूर्ण कुटुंब गमावले.
या घटनेमागचे निश्चित कारण अधिकृतपणे कधीच स्पष्ट झाले नाही. त्या काळातील वृत्तांनुसार, बृज सदाना यांच्या कारकिर्दीत आलेली घसरण, मानसिक तणाव, दारूचे व्यसन आणि घरातील वारंवार होणारे वाद यांचा उल्लेख विविध अहवालांमध्ये करण्यात आला होता. काही वृत्तांत इतर शक्य कारणांचाही उल्लेख आहे. मात्र पोलिस नोंदी आणि कमल सदाना यांच्या नंतरच्या वक्तव्यांनुसार, घटनेच्या वेळी बृज सदाना मद्यधुंद अवस्थेत होते.
वयाच्या अवघ्या 20व्या वर्षी इतका मोठा वैयक्तिक आघात सहन करूनही कमल सदाना यांनी अभिनय क्षेत्रात काम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना अभिनेत्री काजोलसोबत बेखुदी या चित्रपटातून संधी मिळाली.
एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले होते की, आयुष्यात प्रत्येकाला कठीण प्रसंगांचा सामना करावा लागतो. मात्र त्या वेदना मनात कायम ठेवून जगण्यापेक्षा पुढे जाणे आणि आयुष्य नव्याने उभे करणे अधिक महत्त्वाचे असते.
(टीप: या घटनेशी संबंधित काही बाबी विविध माध्यमांतील वृत्तांवर आणि त्या काळातील पोलिस नोंदींवर आधारित आहेत. घटनेमागील नेमके कारण अधिकृतपणे कधीच निश्चित झालेले नाही.)