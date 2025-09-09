English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

30 वर्षांपूर्वी 'या' चित्रपटासाठी नेपाळमध्ये झाला होता प्रचंड विरोध, पुन्हा करावा लागला होता रिलीज

Aamir Khan : नेपाळमधील नागरिकांना भारतीय चित्रपट खूप आवडतात. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत, ज्याला नेपाळमध्ये विरोध केला होता. त्यामुळे पुन्हा प्रदर्शित करावा लागला होता चित्रपट.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 9, 2025, 08:22 AM IST
30 वर्षांपूर्वी 'या' चित्रपटासाठी नेपाळमध्ये झाला होता प्रचंड विरोध, पुन्हा करावा लागला होता रिलीज

Aamir Khan : नेपाळमध्ये सध्या सोशल मीडियावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाविरुद्ध जनतेत प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. विशेषतः Gen-Z म्हणजेच तरुण पिढी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. हे आंदोलन इतके तीव्र झाले की आंदोलकांनी नेपाळच्या संसदेत घुसखोरी केली. या हिंसाचारात जवळपास 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशभर कर्फ्यू लागू करण्यात आला असून परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

नेपाळच्या के. पी. ओली सरकारने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आणि X (पूर्वी ट्विटर) यांसारख्या एकूण 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचा दावा होता की रील्स तयार करणे थांबवणे आणि समाजात पसरत असलेली नकारात्मकता कमी करणे हा यामागचा हेतू आहे. त्यामुळे देशभरात आंदोलने पेटली. नोकरी कुठे आहे?, भ्रष्टाचार का?, आमचा आवाज कोण ऐकेल? अशा घोषणा देण्यात आल्या. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारला सैन्य उतरवावे लागले आणि अनेक शहरांमध्ये कर्फ्यू लागू करावा लागला.

नेपाळमध्ये ‘रंगीला’चा ऐतिहासिक रेकॉर्ड

नेपाळ अनेकदा भारताशी असलेल्या जवळच्या सांस्कृतिक नात्यामुळे चर्चेत राहिला आहे. नेपाळमध्ये भारतीय चित्रपट मोठ्या प्रमाणावर पाहिले जातात. अशाच लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक म्हणजे ‘रंगीला’. हा चित्रपट 30 वर्षांपूर्वी 1995 मध्ये राम गोपाल वर्मा यांनी दिग्दर्शित केला होता. या चित्रपटातील प्रेमकहाणी त्या काळातील भारतीय सिनेमाचा चेहरामोहरा बदलणारी ठरली. कथनशैली, संगीत आणि स्टारडम यामध्ये नवे मापदंड निर्माण झाले.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ‘रंगीला’ नेपाळमधील सिनेमागृहांमध्ये सर्वाधिक काळ चालणारा भारतीय चित्रपट ठरला. काठमांडूतील एका मोठ्या थिएटरमधून हा चित्रपट हटवला जात असताना लोकांनी तीव्र विरोध केला. त्याच्या आग्रहामुळे तो पुन्हा त्याच थिएटरमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला आणि नेपाळमध्ये त्याची लोकप्रियता अधिकच वाढली.

भारत-नेपाळ सांस्कृतिक संबंध अधिक घट्ट

नेपाळमध्ये भारतीय चित्रपटांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद आणि त्याचा तरुणांवर होणारा प्रभाव यामुळे भारत-नेपाळमधील सांस्कृतिक नाते दृढ असल्याचे दिसून येते. नेपाळमध्ये आजही हिंदी चित्रपट लोकप्रिय आहेत आणि ‘रंगीला’सारखे चित्रपट अनेक पिढ्यांमध्ये आवडीने पाहिले जातात.

FAQ

1. नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी का घालण्यात आली?

नेपाळच्या के. पी. ओली सरकारने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आणि X (पूर्वी ट्विटर) यांसारख्या 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली. सरकारचा दावा आहे की, रील्स तयार करणे थांबवणे आणि समाजातील नकारात्मकता कमी करणे हा यामागचा हेतू आहे.

2. सोशल मीडिया बंदीविरुद्ध नेपाळमधील जनतेची प्रतिक्रिया काय आहे?

सोशल मीडिया बंदीच्या निर्णयाविरुद्ध जनतेत, विशेषतः Gen-Z (तरुण पिढी) मध्ये प्रचंड संताप आहे. तरुण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. आंदोलन इतके तीव्र झाले की आंदोलकांनी नेपाळच्या संसदेत घुसखोरी केली.

3. या आंदोलनांमुळे काय परिणाम झाले?

आंदोलनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचारात जवळपास 14 जणांचा मृत्यू झाला. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारला सैन्य उतरवावे लागले आणि अनेक शहरांमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Nepal protestsocial media in Nepalnepal newsRangeelafilm Rangeela

इतर बातम्या

वेटर म्हणून काम केलं, फ्लाइट चुकल्याने बदललं आयुष्य, बनला ब...

मनोरंजन