30 वर्षांपूर्वी 'या' चित्रपटासाठी नेपाळमध्ये झाला होता प्रचंड विरोध, पुन्हा करावा लागला होता रिलीज

Aamir Khan : नेपाळमध्ये सध्या सोशल मीडियावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाविरुद्ध जनतेत प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. विशेषतः Gen-Z म्हणजेच तरुण पिढी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. हे आंदोलन इतके तीव्र झाले की आंदोलकांनी नेपाळच्या संसदेत घुसखोरी केली. या हिंसाचारात जवळपास 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशभर कर्फ्यू लागू करण्यात आला असून परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे.
नेपाळच्या के. पी. ओली सरकारने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आणि X (पूर्वी ट्विटर) यांसारख्या एकूण 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. सरकारचा दावा होता की रील्स तयार करणे थांबवणे आणि समाजात पसरत असलेली नकारात्मकता कमी करणे हा यामागचा हेतू आहे. त्यामुळे देशभरात आंदोलने पेटली. नोकरी कुठे आहे?, भ्रष्टाचार का?, आमचा आवाज कोण ऐकेल? अशा घोषणा देण्यात आल्या. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारला सैन्य उतरवावे लागले आणि अनेक शहरांमध्ये कर्फ्यू लागू करावा लागला.
नेपाळ अनेकदा भारताशी असलेल्या जवळच्या सांस्कृतिक नात्यामुळे चर्चेत राहिला आहे. नेपाळमध्ये भारतीय चित्रपट मोठ्या प्रमाणावर पाहिले जातात. अशाच लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक म्हणजे ‘रंगीला’. हा चित्रपट 30 वर्षांपूर्वी 1995 मध्ये राम गोपाल वर्मा यांनी दिग्दर्शित केला होता. या चित्रपटातील प्रेमकहाणी त्या काळातील भारतीय सिनेमाचा चेहरामोहरा बदलणारी ठरली. कथनशैली, संगीत आणि स्टारडम यामध्ये नवे मापदंड निर्माण झाले.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ‘रंगीला’ नेपाळमधील सिनेमागृहांमध्ये सर्वाधिक काळ चालणारा भारतीय चित्रपट ठरला. काठमांडूतील एका मोठ्या थिएटरमधून हा चित्रपट हटवला जात असताना लोकांनी तीव्र विरोध केला. त्याच्या आग्रहामुळे तो पुन्हा त्याच थिएटरमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला आणि नेपाळमध्ये त्याची लोकप्रियता अधिकच वाढली.
नेपाळमध्ये भारतीय चित्रपटांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद आणि त्याचा तरुणांवर होणारा प्रभाव यामुळे भारत-नेपाळमधील सांस्कृतिक नाते दृढ असल्याचे दिसून येते. नेपाळमध्ये आजही हिंदी चित्रपट लोकप्रिय आहेत आणि ‘रंगीला’सारखे चित्रपट अनेक पिढ्यांमध्ये आवडीने पाहिले जातात.
FAQ
