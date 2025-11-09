‘मी तुझं करिअर संपवीन’, अमिताभ बच्चन यांनी शंकर महादेवन यांना दिलेली धमकी, नेमकं काय घडलेलं?

Amitabh Bachchan : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते गायक आणि संगीतकार शंकर महादेवन हे भारतीय संगीतविश्वातील एक मोठं नाव आहे. ‘तारे जमीन पर’, ‘मितवा’, तसेच 1998 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या त्यांच्या प्रसिद्ध इंडी-पॉप अल्बम ‘ब्रेथलेस’ या गाण्यांसाठी ते विशेष ओळखले जातात. त्यांच्या आवाजातील आणि संगीतबद्ध केलेल्या गाण्यांवर आजही लोक थिरकतात.
मात्र, अलीकडे शंकर महादेवन यांनी त्यांच्या सुपरहिट गाण्यांपैकी एक असलेल्या ‘कजरारे’ या गाण्याशी संबंधित एक मजेशीर किस्सा उघड केला आहे. ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन यांनी त्यांना मजेत 'मी तुझं करिअर संपवीन' अशी धमकी दिली होती.
‘ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे’च्या ऑल इंडिया महफिल या पॉडकास्टमध्ये बोलताना शंकर महादेवन यांनी सांगितलं की, ‘बंटी और बबली’ या चित्रपटातील सुप्रसिद्ध ‘कजरारे’ गाण्याच्या रेकॉर्डिंगदरम्यान त्यांचा अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत एक भन्नाट प्रसंग घडला होता.
ते म्हणाले, 'त्या काळात अमिताभ बच्चन सर ‘रॉक अँड रोल’ या गाण्याच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त होते. आम्ही सेटवर गेलो असताना त्यांनी मला पाहिलं आणि ‘कजरारे’ गाणं ऐकून खूप खुश झाले. माझं वजन त्यांच्या तुलनेत जास्त असूनही त्यांनी मला प्रेमानं उचललं आणि म्हणाले – ‘वाह! काय गाणं केलंस!’ अमिताभ सर मनाने फार मोठे आणि प्रेमळ व्यक्ती आहेत.'
शंकर महादेवन पुढे म्हणाले, 'जेव्हा मी त्यांना ‘कजरारे’ गाण्याच्या डबिंगसाठी विनंती केली तेव्हा त्यांनी विचारलं ‘कोणतं गाणं?’ मी सांगितलं, ‘कजरारे’. त्यांनी लगेच विचारलं, ‘मी यात काय डब करणार?’ मी म्हटलं, ‘सर, आपल्या भागासाठी जागा ठेवली आहे.'
यावर अमिताभ बच्चन थोडं हसले आणि मजेत म्हणाले 'नाही, हे गाणं तसेच राहू दे. जर तू यात काही बदल केला तर बघ, मी तुझं करिअर बिघडवीन!. शंकर महादेवन हसत म्हणाले, 'मला माहिती होतं की ते मजेत बोलत आहेत पण त्यांच्या त्या शब्दांमधून गाण्याबद्दलचे त्यांचे प्रेम आणि आपुलकी स्पष्ट दिसत होती.'
शंकर महादेवन यांनी पुढे सांगितलं की, अमिताभ बच्चन यांनी ‘झूम बराबर झूम’ गाण्याच्या वेळीही असंच केलं होतं. त्यांनी स्वतःचा भाग स्वतःच डब करण्याचा आग्रह धरला आणि आपल्या आवाजात खास दमदार एनर्जी आणली.
FAQ
‘कजरारे’ गाण्याचं संगीत कोणी दिलं होतं?
शंकर-एहसान-लॉय या त्रिकुटाने.
या गाण्याचे शब्द कोणी लिहिले?
प्रसिद्ध गीतकार गुलजार यांनी.
‘कजरारे’ कोणत्या चित्रपटातून आहे?
‘बंटी और बबली’ (2005).