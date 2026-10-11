/अजय देवगणच्या ‘दृश्यम 3’च्या OTT रिलीजची चर्चा; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार हा थरारक चित्रपट!

अजय देवगणच्या ‘दृश्यम: द कन्क्लूजन’ या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी केली आहे. आता चित्रपटाच्या OTT प्रदर्शनाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. थिएटरमध्ये चित्रपटाचा आनंद घेतल्यानंतर प्रेक्षकांना तो घरबसल्या कधी पाहता येणार? जाणून घेऊया संभाव्य रिलीज डेट आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मबद्दल!
अजय देवगणच्या ‘दृश्यम 3’च्या OTT रिलीजबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर (Netflix) प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे. चित्रपटाच्या सुरुवातीच्या क्रेडिट्समध्ये नेटफ्लिक्सचा उल्लेख असल्याने या प्लॅटफॉर्मवर तो पाहायला मिळू शकतो, अशी चर्चा आहे.
सामान्यतः चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर सहा ते आठ आठवड्यांनी चित्रपट OTT वर येतात. याच अंदाजानुसार आणि डेक्कन क्रॉनिकलच्या वृत्तानुसार, ‘दृश्यम 3’ 13 नोव्हेंबर ते 27 नोव्हेंबरदरम्यान नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, चित्रपटाच्या निर्मात्यांकडून OTT रिलीजची तारीख अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रेक्षकांना अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागेल.
‘दृश्यम 3’ने प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी तब्बल 62 कोटी रुपयांची कमाई करत जोरदार सुरुवात केली. त्यानंतर आठवड्याच्या कामकाजाच्या दिवशीही चित्रपटाची कमाई कायम राहिली. दुसऱ्या वीकेंडमध्येही चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आपली पकड मजबूत ठेवली. दुसऱ्या शनिवारी चित्रपटाने 26.50 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला. तर दुसऱ्या रविवारी दुपारी 3 वाजेपर्यंत चित्रपटाची कमाई सुमारे 7.93 कोटी रुपये झाली होती. त्यानंतरच्या कमाईमुळे एकूण आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. दिलेल्या आकडेवारीनुसार, चित्रपटाने पहिल्या दहा दिवसांत 294.43 कोटी रुपयांची निव्वळ कमाई केली होती.
टीप: ही आकडेवारी दिलेल्या वृत्तातील माहितीवर आधारित आहे. अंतिम कलेक्शनमध्ये बदल होऊ शकतो.
‘दृश्यम’ फ्रँचायझीचा पहिला भाग 2015 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. मल्याळम चित्रपटाच्या हिंदी रिमेकला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि विजय साळगावकरच्या कथेने प्रेक्षकांना खिळवून ठेवलं. पहिल्या भागाचं दिग्दर्शन जीतू जोसेफ यांनी केलं होतं, तर पुढील भागांची धुरा अभिषेक पाठक यांनी सांभाळली. या फ्रँचायझीच्या तिसऱ्या भागाबद्दल विशेष उत्सुकता निर्माण होण्याचं कारण म्हणजे कथेला मिळणारा निर्णायक शेवट आणि नव्या व्यक्तिरेखांची झालेली एंट्री. चित्रपटात जयदीप अहलावत यांच्या राजवीर सिंह तोमर या व्यक्तिरेखेने विशेष लक्ष वेधून घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. पहिल्या भागातच त्यांच्या व्यक्तिरेखेचा प्रभाव जाणवतो, तर काही प्रसंगांमध्ये ते अजय देवगणच्या व्यक्तिरेखेलाही तगडी टक्कर देतात.
चित्रपटाचा क्लायमॅक्सही कथेला प्रभावी वळण देणारा असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आगामी काळातही चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवरील घोडदौड सुरू राहते का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
थिएटरमध्ये चित्रपट पाहण्याची संधी हुकलेल्या प्रेक्षकांना आता OTT रिलीजची प्रतीक्षा आहे. नेटफ्लिक्सवर चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास घरबसल्या या रहस्यमय कथेचा आनंद घेता येईल. मात्र, 13 ते 27 नोव्हेंबर ही संभाव्य कालावधीची माहिती आहे; अधिकृत रिलीज डेट अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे अंतिम तारखेसाठी निर्माते आणि नेटफ्लिक्सच्या घोषणेकडे लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं ठरेल.