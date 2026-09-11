/140 कोटींच्या पुढे कमाई करणारा ‘मिर्झापूर द मूव्ही’ OTT वर कधी आणि कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

‘मिर्झापूर’च्या चाहत्यांसाठी मोठी बातमी आहे. मिर्झापूर द मूव्ही सध्या चित्रपटगृहांमध्ये धुमाकूळ घालत असून बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई करत आहे. ४ सप्टेंबर रोजी रिलीज झालेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आता सिनेमागृहांनंतर चाहते या चित्रपटाच्या OTT रिलीजची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
‘मिर्झापूर द मूव्ही’च्या डिजिटल रिलीजची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र GQ Indiaच्या रिपोर्टनुसार, चित्रपटाची OTT रिलीज Amazon Prime Videoवर होण्याची शक्यता आहे. ‘मिर्झापूर’ची मूळ वेब सीरिजही याच प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. त्यामुळे चित्रपटासाठीही प्राइम व्हिडीओची निवड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र निर्माते किंवा स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मकडून अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
‘मिर्झापूर’सारख्या लोकप्रिय वेब सीरिजला थेट मोठ्या पडद्यावर आणणं हा फ्रँचायझीसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. २०१८ मध्ये सुरू झालेल्या या सीरिजने तीन सीझनमध्ये प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. कालीन भैया, गुड्डू पंडित आणि मुन्ना त्रिपाठी यांसारखी पात्रं प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करण्यात यशस्वी ठरली. त्यामुळे या लोकप्रिय पात्रांना पुन्हा मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये कमालीची उत्सुकता होती.
चित्रपटाने रिलीजच्या पहिल्या आठवड्यातच बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी केली आहे. Sacnilkच्या आकडेवारीनुसार, सातव्या दिवशी चित्रपटाने भारतात सुमारे १०.५५ कोटी रुपयांची नेट कमाई केली. यासह भारतातील सात दिवसांची एकूण नेट कमाई १४८.४५ कोटी रुपये झाली आहे. तर देशांतर्गत ग्रॉस कलेक्शन १७६.९४ कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे.
परदेशातील कमाईचाही आकडा समाधानकारक आहे. सातव्या दिवशी चित्रपटाने ओव्हरसीजमध्ये सुमारे २.५० कोटी रुपये कमावले. त्यामुळे परदेशातील एकूण ग्रॉस कलेक्शन ३५.५० कोटी रुपये झालं आहे. वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाईचा आकडा २१२.४४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
या चित्रपटाचं दिग्दर्शन गुरमीत सिंह यांनी केलं आहे. ‘मिर्झापूर’च्या मूळ सीरिजचे निर्माते आणि लेखक पुनीत कृष्णा यांनीच चित्रपटाची कथा लिहिली आहे. चित्रपटात फ्रँचायझीतील अनेक लोकप्रिय कलाकार पुन्हा आपल्या गाजलेल्या भूमिकांमध्ये दिसत आहेत. पंकज त्रिपाठी पुन्हा एकदा कालीन भैया, अली फजल गुड्डू पंडित, तर दिव्येंदु मुन्ना त्रिपाठीच्या भूमिकेत परतले आहेत.
याशिवाय रसिका दुग्गल, अभिषेक बनर्जी, श्वेता त्रिपाठी आणि कुलभूषण खरबंदा यांच्यासह अनेक कलाकारांनी आपल्या जुन्या भूमिका साकारल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, चित्रपटात काही नवीन चेहरेही फ्रँचायझीमध्ये दाखल झाले आहेत. जितेंद्र कुमार, रवि किशन आणि सोनल चौहान यांची ‘मिर्झापूर’च्या या सिनेमॅटिक विश्वात नव्याने एंट्री झाली आहे.
आता चित्रपटगृहांमध्ये ‘मिर्झापूर द मूव्ही’चा दबदबा कायम असताना, OTTवर हा चित्रपट नेमका कधी दाखल होणार, याची अधिकृत घोषणा कधी होते याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे.